TMC ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ପଦ ଛାଡ଼ିଲେ କୋଏଲ ମଲିକ୍‌

କୋଲକାତା: ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଲାଗିଛି ଆଉ ଏକ ଝଟ୍କା । TMC ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ପଦ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି କୋଏଲ ମଲିକ୍ । ରାଜ୍ୟସଭା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସିପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନକୁ ଭେଟି ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି କୋଏଲ୍ । ରାଜ୍ୟସଭା ଇସ୍ତଫା ପରେ କୋଏଲ ଭୂପେନ୍ଦର ଯାଦବଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି । ରଥଯାତ୍ରାର ପବିତ୍ର ଅବସରରେ ଏହି ରାଜନୈତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି। ଲୋକପ୍ରିୟ ଟଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଏବଂ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ କୋଏଲ ମଲ୍ଲିକ ତାଙ୍କ ସଂସଦୀୟ ଆସନରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି।
ବୁଧବାର ଅପରାହ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଶାସକ ଦଳର ସାଂସଦମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ସଭାର ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟରେ ରଞ୍ଜିତଙ୍କ ଝିଅର ନାମ ପ୍ରମୁଖ ଭାବରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଉଥିଲା। ତଥାପି, ଗୁରୁବାର ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ସମଗ୍ର ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳି ଗଲା। ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନାଟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପରେ, ଷ୍ଟାର ସାଂସଦ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ ତୁରନ୍ତ କୋଏଲଙ୍କ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସାକ୍ଷାତ। ଅଭିନେତ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଭୂପେନ୍ଦର ଯାଦବଙ୍କ ସହ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୋପନୀୟ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ।
ସେହି ବୈଠକ ପରେ କୋଏଲଙ୍କୁ ନେଇ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ତୀବ୍ର ହୋଇଛି। ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ, ରାଜ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନାର ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ରାଜନୈତିକ ବିଶ୍ଳେଷକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ହିଁ କୋଏଲ ମଲ୍ଲିକ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଗୁଜବ ଜୋର ଧରିଛି। ଯଦି ଏହି ଗୁଜବ ସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ, ତେବେ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଏହା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଶାସକ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ (ଟିଏମସି) ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଧକ୍କା ହେବ। ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପୂର୍ବରୁ କୋଏଲ ଗୋଟିଏ ବି ରାଜ୍ୟସଭା ଅଧିବେଶନରେ ଯୋଗ ଦେଇ ନଥିଲେ।
ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ, ଟଲିଉଡର ଶୀର୍ଷସ୍ତରୀୟ ଅଭିନେତା ଏବଂ ଅଭିନେତ୍ରୀମାନେ ରାଜନୀତିରେ ଯୋଗଦେବା କିମ୍ବା ଦଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ସାଧାରଣ ହୋଇଗଲାଣି। ତଥାପି, କୋଏଲ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ପରି ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ବିବାଦମୁକ୍ତ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ଥିବା ଜଣେ ଉଚ୍ଚ-ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ହଠାତ୍ ଦଳତ୍ୟାଗ ତୃଣମୂଳ ଶିବିର ମଧ୍ୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅସ୍ୱସ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
କୋଏଲ କ'ଣ ତୃଣମୂଳ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି?
ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ଛାଡିବାର ତାଙ୍କର ହଠାତ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ କୋଏଲ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତି ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଭୂପେନ୍ଦର ଯାଦବଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଆଲୋଚନାର ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ବିଜେପିରେ ଯୋଗଦେଲେ ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇପାରେ ସେ ବିଷୟରେ ଅନିଶ୍ଚିତତା ରହିଛି।
ଆଜି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଇସ୍ତଫାପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବା ପରେ କୋଏଲ ମଲ୍ଲିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ପରେ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ସେ ପଦ୍ମ ଧରିବେ କି ନାହିଁ । ତେବେ ସେ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ।