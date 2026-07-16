Add Zee Business As A Preferred Source
App

TMC ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ପଦ ଛାଡ଼ିଲେ କୋଏଲ ମଲିକ୍‌

TMC ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ପଦ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି କୋଏଲ ମଲିକ୍‌ । ରାଜ୍ୟସଭା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସିପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନକୁ ଭେଟି ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି କୋଏଲ୍ । ରାଜ୍ୟସଭା ଇସ୍ତଫା ପରେ କୋଏଲ ଭୂପେନ୍ଦର ଯାଦବଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jul 16, 2026, 03:52 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 03:52 PM IST
TMC ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ପଦ ଛାଡ଼ିଲେ କୋଏଲ ମଲିକ୍‌

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Rath Yatra 2026: ରଥାରୂଢ ହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ
Odia News1 hr ago
2
IRCTC2 hrs ago
3
weather news5:47 AM IST
4
Odisha news5:06 AM IST
5
Commonwealth Table Tennis Championship 20264:08 AM IST