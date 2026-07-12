Mamata Banerjee: ମମତାଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ଦଳ ଭିତରେ ବିଦ୍ରୋହୀଙ୍କ ନୂଆ ସର୍ତ୍ତ

Mamata Banerjee: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଶାସକ ଦଳ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ (TMC)ରେ ଚାଲିଥିବା ଅନ୍ତର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏବେ ନୂଆ ମୋଡ଼ ନେଇଛି। ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଏବଂ ଉତ୍ତରବଙ୍ଗ ବିକାଶ ବିଭାଗର ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଘୋଷ ବିଦ୍ରୋହୀ ଶିବିରରେ ସାମିଲ ହେବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛନ୍ତି।
ଘୋଷ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସକ୍ରିୟ ରାଜନୀତିରୁ ଦୂରରେ ରଖାଯାଏ, ତେବେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନେତା ଓ କର୍ମୀମାନେ ପୁଣିଥରେ ଟିଏମସିକୁ ଫେରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି।
ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ସେ ଅଭିଯୋଗ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ପାଖରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଅନୁଭବ ନାହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏକତରଫା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଦଳର ଅନେକ ଅଭିଜ୍ଞ ବିଧାୟକ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବରିଷ୍ଠ ନେତା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦାବି ଅନୁସାରେ, ୮୦ରୁ ଅଧିକ ବିଧାୟକ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଟିକେଟ୍ କାଟିବା ସହ ଅନେକ ନେତାଙ୍କୁ ସାଂଗଠନିକ ପଦରୁ ହଟାଯାଇଥିଲା।
ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଘୋଷ ନିର୍ବାଚନୀ କୌଶଳ ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ ସଂସ୍ଥା I-PACକୁ ମଧ୍ୟ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଟିଏମସିର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସଫଳତା ସମୟରେ I-PAC ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କିଛି ନୂଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଦଳ ଉପରେ ଥୋପି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଦଳର ସଂଗଠନକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଥିଲା।
ସେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଳରେ ପ୍ରକୃତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର କ୍ଷମତା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ହାତକୁ ଚାଲିଯାଇଥିବା ପରି ମନେହେଉଛି।
ଅନ୍ୟପଟେ, ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଦଳକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା କିମ୍ବା ଚାପରେ ବିଦ୍ରୋହ କରୁଥିବା ନେତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସେ ନଇଁବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଦଳର ଏକତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ କୋର କମିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଆଲୋଚନାର ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ରହିଥିବା ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିଏମସିରେ ଏହି ଅନ୍ତର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କେଉଁ ମୋଡ଼ ନେଉଛି ଏବଂ ଦଳ ଭିତରେ ବୁଝାମଣା ହେବ କି ନାହିଁ, ସେଥିପ୍ରତି ରାଜନୈତିକ ମହଲର ନଜର ରହିଛି।