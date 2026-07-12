Add Zee Business As A Preferred Source
App

Mamata Banerjee: ମମତାଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ଦଳ ଭିତରେ ବିଦ୍ରୋହୀଙ୍କ ନୂଆ ସର୍ତ୍ତ

ଯଦି ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସକ୍ରିୟ ରାଜନୀତିରୁ ଦୂରରେ ରଖାଯାଏ, ତେବେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନେତା ଓ କର୍ମୀମାନେ ପୁଣିଥରେ ଟିଏମସିକୁ ଫେରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jul 12, 2026, 09:04 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 09:04 PM IST
Mamata Banerjee: ମମତାଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ଦଳ ଭିତରେ ବିଦ୍ରୋହୀଙ୍କ ନୂଆ ସର୍ତ୍ତ

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରୁ ବିଜେଡିକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଡ଼ା କାଉଣ୍ଟର, ‘ଲୋକେ ଆଉ ବିଜେଡିକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି
Odisha Politics1 hr ago
2
Aasthara Yatra1 hr ago
3
Vietnam Boat Accident1 hr ago
4
India Russian Oil Import2 hrs ago
5
Odisha Onion Price Today3 hrs ago