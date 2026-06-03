TMCର ବିଦ୍ରୋହୀ ନେତା ରିତବ୍ରତ ବାନାର୍ଜୀ ହେଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା

ଟିଏମସିରୁ ବହିଷ୍କୃତ ରୀତାବ୍ରତ ବାନାର୍ଜୀ ଏବେ ୬୦ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି। ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ, ରୀତାବ୍ରତ ମମତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦଳର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଆସୁଛନ୍ତି।
Trending Photos
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: TMCର ବିଦ୍ରୋହୀ ନେତା ରିତବ୍ରତ ବାନାର୍ଜୀ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ହୋଇଛନ୍ତି । ୬୦ ଟିଏମ୍ସି ବିଧାୟକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଥିବା ଦାବି କରିଛନ୍ତି ରିତବ୍ରତ । ବିଦ୍ରୋହୀ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଧାନସଭା ବାଚସ୍ପତି ।
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ହେବା ପରଠାରୁ, ମମତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ 'ଖେଳ ହେବ' ଖେଳ ଚାଲିଛି। ଟିଏମସିରୁ ବହିଷ୍କୃତ ରୀତାବ୍ରତ ବାନାର୍ଜୀ ଏବେ ୬୦ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି। ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ, ରୀତାବ୍ରତ ମମତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦଳର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ, ଏହି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଦଳ ବିଭାଜନ ମଧ୍ୟରେ, ଇଡି (ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ) ଆଜି ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ବାସଭବନରେ ପୁଣି ଥରେ ପହଞ୍ଚିଛି।
ଟିଏମସି ବିଧାୟକମାନେ ଆଜି ବିଧାନସଭା ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ୬୦ ଜଣ ଦସ୍ତଖତ ସମ୍ବଳିତ ଏକ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା (LoP) ଭାବରେ ରୀତାବ୍ରତ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ନାମ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ବାଚସ୍ପତି ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ମମତା ମୁଖ୍ୟ ପରାମର୍ଶଦାତା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ଅଭିଷେକଙ୍କର ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ଭୂମିକା ରହିବ ନାହିଁ।
ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ରୀତାବ୍ରତ କହିଥିଲେ ଯେ, ସେମାନେ ଏକ ଗଠନମୂଳକ ବିରୋଧୀ ଭାବରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସେ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ, "ଆମେ ଆବଶ୍ୟକସ୍ଥଳେ ବିଲ୍ ସମର୍ଥନ କରିବୁ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକସ୍ଥଳେ ବିରୋଧ କରିବୁ। କେବଳ କିଛି ବାହ୍ୟ ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ କେବେ ବି ଗୃହରୁ ପଦଯାତ୍ରା କରିବୁ ନାହିଁ। ଆମେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ପରାମର୍ଶଦାତା ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ।"
ରୀତାବ୍ରତ ବାନାର୍ଜୀ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ତାହା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି। ଶିବସେନା ଭିତରେ ବିଭାଜନ ପରେ ସେଠାରେ ସମାନ ଘଟଣାକ୍ରମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା।
Also Read- କର୍ଣ୍ଣାଟକର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେଲେ ଶିବକୁମାର
Also Read- ରାମେଶ୍ବରରୁ ପାରାଦୀପ ୧୬୩ କିମି ରାସ୍ତାକୁ ମିଳିଲା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମଞ୍ଜୁରୀ