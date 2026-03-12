LNG & LPG Gas: ଗ୍ୟାସ ସଂକଟ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ଲାନ ବି, ଏହି ଦେଶରୁ କିଣିବେ ଗ୍ୟାସ

Advertisement
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଇନ୍ଧନ ସଙ୍କଟ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ନିରନ୍ତର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସାରା ଦେଶରେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଆଇନ, 1955 ଲାଗୁ କରିବା ପରେ, ଏହା କାନାଡା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ଆଲଜେରିଆ ଭଳି ଦେଶରୁ ଅତିରିକ୍ତ LNG-PNG ଆମଦାନୀ କରୁଛି। ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ ଦେଶରେ ପର

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Mar 12, 2026, 01:33 PM IST

LNG & LPG Gas: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଇନ୍ଧନ ସଙ୍କଟ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ନିରନ୍ତର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସାରା ଦେଶରେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଆଇନ, 1955 ଲାଗୁ କରିବା ପରେ, ଏହା କାନାଡା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ଆଲଜେରିଆ ଭଳି ଦେଶରୁ ଅତିରିକ୍ତ LNG-PNG ଆମଦାନୀ କରୁଛି। ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ ଦେଶରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଇନ୍ଧନ ମହଜୁଦ ଅଛି। ତଥାପି, ଦେଶର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଘରୋଇ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସିଲିଣ୍ଡରର ଅଭାବ ରହିଛି। ଲୋକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇବାରେ ବିଳମ୍ବର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଘରୋଇ ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକିଂ କରିବା ପରେ, ଏହା ଅଢ଼େଇ ଦିନ ପରେ ଯୋଗାଣ କରାଯାଇପାରେ।

ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଇନ୍ଧନ ସଙ୍କଟ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର 
ଭାରତ ସରକାର ଇନ୍ଧନ ସଙ୍କଟ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛି। ଏହି ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରୀ ହରଦୀପ ସିଂହ ପୁରୀ ଏବଂ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ. ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରି ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ପୂର୍ବରୁ, ମୋଦି ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ନିଜ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ପରିସ୍ଥିତି ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବାକୁ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆର ସଂଘର୍ଷ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ନ ପକାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ସହ ଜଡିତ ହେବାକୁ କହିଥିଲେ।

ପରିସ୍ଥିତି ସହ ଲଢିବାକୁ ଗଠନ ହେଲା କମିଟି
ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏଲପିଜି ଯୋଗାଣରେ ବାଧା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ସହରରେ ହୋଟେଲ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ କିଛି ବ୍ୟବସାୟ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସରକାର ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ, ଗତ ଛଅ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସାର କାରଖାନାଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କ ହାରାହାରି ଗ୍ୟାସ ବ୍ୟବହାରର 70% ପାଇବେ। ଶିଳ୍ପ କାରଖାନାଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ହାରାହାରି ଗ୍ୟାସ ବ୍ୟବହାରର 80% ପାଇବେ। ରିଫାଇନାରୀଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଣ 65% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ରହିବ। ପ୍ରାଥମିକତା କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଣ ହ୍ରାସ କରାଯାଇପାରେ।

LNG ଗ୍ୟାସ ଆମଦାନୀ ଉପରେ ସଂକଟ
ଭାରତକୁ ଦୈନିକ ପ୍ରାୟ ୧୯୦ ନିୟୁତ ମାନକ ଘନ ମିଟର ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ ଅଧା ଆମଦାନୀ କରାଯାଏ। ଆମଦାନୀ ହୋଇଥିବା ଏଲଏନଜିର ୫୦% ରୁ ଅଧିକ କତାର ଏବଂ ୟୁଏଇରୁ ଆସିଥାଏ, ଯାହା ସାଧାରଣତଃ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ତଥାପି ଗତ ୧୦ ଦିନ ଧରି ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ପ୍ରାୟତଃ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ସରକାର ଅନ୍ୟ ସମୁଦ୍ର ପଥ ଦେଇ ଏଲଏନଜି ଆମଦାନୀ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଦେଶ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ତୁରନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ରିଫାଇନାରୀଗୁଡ଼ିକ ସ୍ପଟ୍ ବଜାରରୁ ମଧ୍ୟ କ୍ରୟ କରିଛନ୍ତି। ସରକାର ପିଏନଜି, ସିଏନଜି ଏବଂ ଏଲପିଜି ଉତ୍ପାଦନକୁ ପ୍ରାଥମିକତା କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି କାରଣ ଏହା ଭାରତର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ଯଦିଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ସାର, ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ୍ସ, ଚା ଶିଳ୍ପ, ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମାନ ବଣ୍ଟନ ଏବଂ ସ୍ଥିର ଉପଲବ୍ଧତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ କ୍ଷେତ୍ର-ୱାରୀ ଆବଣ୍ଟନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି।

ଭାରତ ଏହାର ମୋଟ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଆବଶ୍ୟକତାର ପ୍ରାୟ 88 ପ୍ରତିଶତ ଆମଦାନୀ କରେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ତୈଳ ଆମଦାନୀକାରୀ। ଦେଶର ମୋଟ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ 5.8 ନିୟୁତ ବ୍ୟାରେଲ, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ 2.5 ରୁ 2.7 ନିୟୁତ ବ୍ୟାରେଲ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଆସେ।

Prabhudatta Moharana

