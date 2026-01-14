500 dog killed: ବିଷ ଦେଇ ୫୦୦ କୁକୁରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା, ସିସିଟିଭିରେ କଏଦ ହେଲା ଭିଡିଓ

Advertisement
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ତେଲେଙ୍ଗାନା ପୋଲିସ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କ ଗଣ ହତ୍ୟା ଘଟଣାର ତଦନ୍ତକୁ ଜୋରଦାର କରିଛି। ପୋଲିସ ହନମକୋଣ୍ଡା ଏବଂ କାମାରେଡ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ସାତ ଜଣ ଗ୍ରାମ ମୁଖିଆଙ୍କ ସମେତ ୧୫ ଜଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ନୂତନ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦୁଇ ସପ୍ତାହରେ ଅତି କମରେ ୫୦୦ କୁକୁରଙ୍କୁ ବିଷ ଦେଇ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Jan 14, 2026, 03:47 PM IST

500 dog killed: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ତେଲେଙ୍ଗାନା ପୋଲିସ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କ ଗଣ ହତ୍ୟା ଘଟଣାର ତଦନ୍ତକୁ ଜୋରଦାର କରିଛି। ପୋଲିସ ହନମକୋଣ୍ଡା ଏବଂ କାମାରେଡ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ସାତ ଜଣ ଗ୍ରାମ ମୁଖିଆଙ୍କ ସମେତ ୧୫ ଜଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ନୂତନ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦୁଇ ସପ୍ତାହରେ ଅତି କମରେ ୫୦୦ କୁକୁରଙ୍କୁ ବିଷ ଦେଇ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ପରେ ତେଲେଙ୍ଗାନାର ଇତିହାସରେ ପଶୁ ନିଷ୍ଠୁରତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏହା ସବୁଠାରୁ ବଡ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଗାଁଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଲା କୁକୁର ବିପଦ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବିବାଦୀୟ ସ୍ଥାନୀୟ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ବିଷ ଦେଇ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।

ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ କୁକୁର ନିପାତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଥିଲା
ସ୍ଥାନୀୟ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସମ୍ପ୍ରତି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବୁଲା କୁକୁର ଆକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ କୁକୁରମୁକ୍ତ ଗ୍ରାମ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ, ଗତ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ୫୦୦ କୁକୁରଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ୧୨ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ରେ ଷ୍ଟ୍ରେ ଆନିମଲ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପଶୁ ନିଷ୍ଠୁରତା ନିବାରଣ ପରିଚାଳକ ଆଦୁଲାପୁରମ୍ ଗୌତମ ମାଚାରେଡ୍ଡି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଏକ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ଗୌତମ ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ ଗତ ଦୁଇରୁ ତିନି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପାଲଭଞ୍ଚା ମଣ୍ଡଳରେ ପ୍ରାୟ ୨୦୦ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି।

ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ କୁକୁରକୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଉଥିବାର ଭିଡିଓ ହେଉଛି ଭାଇରାଲ
କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ଏକ ଘାତକ ପଦାର୍ଥ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ତୁରନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଜଗତିଆଲ ଜିଲ୍ଲାର ଧର୍ମପୁରୀ ପୌରପାଳିକାରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଘଟଣାର ଏକ ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏକ କୁକୁରକୁ ବିଷ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଉଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ କୁକୁରଟି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ଭିଡିଓରେ ରାସ୍ତାରେ ଆଉ ଦୁଇଟି କୁକୁରଙ୍କ ମୃତଦେହ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ, ହନମକୋଣ୍ଡାର ଶ୍ୟାମପେଟାର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ୧୧୦ଟି କୁକୁର ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ସଠିକ୍ କାରଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛିଙ୍କର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ କରାଯାଇଛି।

ତେଲେଙ୍ଗାନା ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି
ତେଲେଙ୍ଗାନା ସରକାର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କୁ ABC ନିୟମକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଲାଗୁ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ, ମଙ୍ଗଳବାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କ ଭୟ ଉପରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରି ଦୃଢ଼ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କୁକୁର କାମୁଡ଼ା ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିବା ଆଘାତ ପାଇଁ ଭାରୀ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ତଥାପି, କୋର୍ଟ ପୁନର୍ବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ଏକ ବେଆଇନ ଅଭ୍ୟାସ ଏବଂ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।

