Y Puran Kumar: ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ୧୫ ଜଣଙ୍କୁ ଫୋନ କରିଥିଲେ ଆଇପିଏସ ଅଧିକାରୀ ପୁରନ ସିଂ, ମାମଲା ରୁଜୁ କଲେ ପତ୍ନୀ

Y Puran Kumar: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଇପିଏସ୍ ପୁରନ କୁମାର ଆତ୍ମହତ୍ୟା ମାମଲା ଦିନକୁ ଦିନ ଜଟିଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ପ୍ରତିଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ଖୁଲାସା ହେଉଛି। ହରିୟାଣାର ବରିଷ୍ଠ ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ୱାଇ. ପୁରନ କୁମାରଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କେବଳ ପୋଲିସ ବିଭାଗରେ ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିନାହିଁ ବରଂ ସମଗ୍ର ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସେମାନଙ୍କ ଅଧୀନସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଚରଣ ବିଷୟରେ ବିଭାଗ ନୂତନ ବିତର୍କ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଏବଂ ପୋଲିସ ସଂସ୍କାରର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି।
ଏହି ମାମଲା ପୁଣିଥରେ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ଭିତରେ ଜାତିଗତ ଭେଦଭାବ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଚାପ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉଜାଗର କରିଛି। ଏଡିଜେପି ପୁରନ କୁମାର ହରିୟାଣା କ୍ୟାଡରର ୨୦୦୧ ବ୍ୟାଚର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ। ଅକ୍ଟୋବର ୭ ତାରିଖରେ, ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ସାଢେ ଗୋଟାଏ ସମୟରେ ସେ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ର ସେକ୍ଟର ୧୧ସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ଘରର ବେସମେଣ୍ଟରେ ନିଜ ଗନମ୍ୟାନଙ୍କ ସର୍ଭିସ୍ ରିଭଲଭରରୁ ନିଜକୁ ଗୁଳି କରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ବେସମେଣ୍ଟ ଭିତରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ, ସେ ତାଙ୍କ ଚାକରାଣୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସେ ଭିତରକୁ କାହାକୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇବେ ନାହିଁ।
ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ପୂରନ କୁମାରଙ୍କୁ ସମ୍ପ୍ରତି ସାନାରିଆ ପୋଲିସ ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ରେକର୍ଡ ସୂଚିତ କରୁଛି ଯେ ସେ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଜାତିଗତ ଭେଦଭାବର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ତଥାପି, ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ।
ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପୂରନ କୁମାର ତାଙ୍କ IAS ପତ୍ନୀ, ଅମନୀତ ପି. କୁମାରଙ୍କୁ ଲଗାତାର ୧୫ ଥର ଫୋନ୍ କଲ୍ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ, ଅମନୀତ ହରିୟାଣା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନାୟବ ସିଂହଙ୍କ ସହିତ ଜାପାନର ଏକ ସରକାରୀ ଗସ୍ତରେ ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଫୋନ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇ ପାରିନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଏକ ନଅ ପୃଷ୍ଠାର ସୁଇସାଇଡାଲ ନୋଟ୍ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ପୂରନ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟରତ ଏବଂ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ IPS ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାନସିକ ଚାପର ବସବର୍ତ୍ତି ହେଉଥିବା ବିଷୟରେ ଲେଖିଥିଲେ।
ଅମନୀତ ହରିୟାଣା ଡିଜିପିଙ୍କ ସମେତ ଦୁଇ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ୨୦୨୦ ମସିହାରେ ପୁରନ ସିଂହ ପୂର୍ବତନ ଡିଜିପି ମନୋଜ ଯାଦବଙ୍କ ସମେତ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଜାତିଭେଦ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସେ ଏସସି/ଏସଟି ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଜଣେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦାୟର କରିଥିଲେ। ସେ ୨୦୨୨ ମସିହାରେ ଡିଆଇଜି ପଦୋନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଏସସି ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଦାବି କରିଥିଲେ।