Tobacco Tax Hike: ଫେବୃଆରୀ ୧ରୁ ମହଙ୍ଗା ହେବ ପାନ ମସଲା, ସିଗାରେଟ୍, ତମାଖୁ

ତମାଖୁ ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ GST ଏବେ ୨୮% ପରିବର୍ତ୍ତେ ୪୦% ରେ ଲାଗୁ ହେବ। ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ଫେବୃଆରୀ ୧ ତମାଖୁ ସହ ଜଡିତ ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ୪୦ ପ୍ରତିଶତ GST ଲାଗୁ ହେବ।
Trending Photos
Tobacco Tax Hike: ନୂଆବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ତମାଖୁ ସେବନକାରୀଙ୍କୁ ଝଟକା ଦେଲାପରି ଖବର । ଫେବୃଆରୀ ୧ତାରିଖରୁ ମହଙ୍ଗା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତମାଖୁ । ସିଗାରେଟ୍ ଏବଂ ପାନ ମସଲା ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ଏକ ନୂତନ ଟିକସ ଢାଞ୍ଚା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ ସରକାର। GST ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ଉତ୍ପାଦ ଶୁଳ୍କ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେସ୍ ଲାଗୁ କରିବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଗତ ଡିସେମ୍ବରରେ ସଂସଦରେ ନୂଆ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ସେସ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତମାଖୁ ଉପରେ ଏକ୍ସାଇଜ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଲଗାଇବାକୁ ଦୁଇଟି ବିଲ୍ ପାସ୍ ହୋଇଥିଲା ।
ତମାଖୁ ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ GST ଏବେ ୨୮% ପରିବର୍ତ୍ତେ ୪୦% ରେ ଲାଗୁ ହେବ। ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ଫେବୃଆରୀ ୧ ତମାଖୁ ସହ ଜଡିତ ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ୪୦ ପ୍ରତିଶତ GST ଲାଗୁ ହେବ। ବିଡ଼ି ଉପରେ ୧୮ ପ୍ରତିଶତ GST ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହାର GST ହାରରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ଏହି GST ହାର ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂତନ ଟିକସ ଲାଗୁ ହେବ। ପାନ ମସଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ସେସ୍ ଅଧୀନରେ ରହିବ। ତମାଖୁ ଏବଂ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଉତ୍ପାଦ ଅତିରିକ୍ତ ଉତ୍ପାଦ ଶୁଳ୍କ ଅଧୀନରେ ରହିବ।
ଭାରତରେ ସିଗାରେଟ୍ ଉପରେ ମୋଟ ଟିକସ ପ୍ରାୟ ୫୩ ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି। ଏଥିରେ ୨୮ ପ୍ରତିଶତ GST ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି । ଏହି ଟିକସ ହାର ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନର ସୁପାରିଶ ଅପେକ୍ଷା ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। WHO ସୁପାରିଶ କରେ ଯେ, ଧୂମପାନକୁ ନିରୁତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ସିଗାରେଟ୍ ଉପରେ ଅତି କମରେ ୭୫ ପ୍ରତିଶତ ଟିକସ ଲଗାଯିବା ଉଚିତ।
ଆନୁମାନିକ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତରେ ପ୍ରାୟ ୧୦ କୋଟି ଲୋକ ଧୂମପାନ କରନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ତମାଖୁ କର ବୃଦ୍ଧିକୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନୀତି ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ବୁଧବାର ଦିନ ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ତମାଖୁ ଚୋବାଇବା, ଜର୍ଦ୍ଦା ସୁଗନ୍ଧିତ ତମାଖୁ ଏବଂ ଗୁଟଖା ପ୍ୟାକିଂ ମେସିନ୍ ସହିତ ଜଡିତ ନୂତନ ନିୟମକୁ ଅଧିସୂଚିତ କରିଛି। ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ତମାଖୁ, ଜର୍ଦ୍ଦା ଏବଂ ଗୁଟଖା ପ୍ୟାକିଂ ମେସିନ୍ ର ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା । ଏହା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଶୁଳ୍କ ଆଦାୟ ପାଇଁ ଢାଞ୍ଚା ରୂପରେଖା ପ୍ରଦାନ କରେ। ସରକାର ଏବେ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ନୂତନ କର ଫେବୃଆରୀ ୧ ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ । ସେହି ତାରିଖରୁ ରହିଥିବା GST କ୍ଷତିପୂରଣ ସେସ୍ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯିବ।
ସରକାର ଉତ୍ପାଦ ଶୁଳ୍କ ବିଷୟରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ସେସ୍ ବିଲ୍, 2025 ଅନ୍ତର୍ଗତ, ଟିକସ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କ୍ଷମତା-ଆଧାରିତ କରାଯାଉଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଟିକସ ଆଉ ଉତ୍ପାଦନ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ମେସିନର ସ୍ଥାପିତ କ୍ଷମତା ଉପରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯିବ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଉତ୍ପାଦ ଶୁଳ୍କ ଆଇନର ଧାରା 3A ଅନୁଯାୟୀ, ତମାଖୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ନିର୍ମାତାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ଆଧାରରେ ଉତ୍ପାଦ ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡିବ। କିନ୍ତୁ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗିପାରେ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଖୁଚୁରା ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ୟାକିଂ ମେସିନର ସର୍ବାଧିକ ଗତି ଉପରେ ଆଧାର କରି ଶୁଳ୍କ ଗଣନା କରାଯିବ। ଏଥିରେ ପ୍ରତି ମିନିଟରେ ମେସିନ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବ ପାଉଚ୍ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ସେହି ପାଉଚ୍ଗୁଡ଼ିକର ସର୍ବାଧିକ ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ।
ଯଦି ଏକ ଚବାଇବା ତମାଖୁ ଉତ୍ପାଦନ ମେସିନ୍ର ସର୍ବାଧିକ କ୍ଷମତା ପ୍ରତି ମିନିଟରେ ୫୦୦ ପାଉଚ୍ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପାଉଚ୍ର ଖୁଚୁରା ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ୨ଟଙ୍କା ହୋଇଥାଏ ତେବେ ପ୍ରତି ମାସରେ ପ୍ରତି ମେସିନ୍ ପାଇଁ ଉତ୍ପାଦ ଶୁଳ୍କ ୦.୮୩ କୋଟି ହେବ। ଯଦି ସମାନ ମେସିନ୍ ୪ ଟଙ୍କା RSP ସହିତ ପାଉଚ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରେ, ତେବେ ପ୍ରତି ମାସରେ ପ୍ରତି ମେସିନ୍ ପାଇଁ ଶୁଳ୍କ ୧.୫୨ କୋଟିକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ୦.୮୩ କୋଟି କିମ୍ବା RSP ର ୦.୩୮ ଗୁଣ ଅଧିକ ହେଲେ ତାହା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯିବ।
ସରକାର ନିୟମ 13(3) ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି କୌଣସି ତମାଖୁ ନିର୍ମାତା ଫେବୃଆରୀ ୧ ପରେ ପଞ୍ଜିକରଣ କରନ୍ତି କିମ୍ୱା ମେସିନ୍ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି ଏବଂ ମାସର ୧୦ ତାରିଖ ଦିନ ଉତ୍ପାଦନ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି ସମଗ୍ର ମାସ ପାଇଁ ଉତ୍ପାଦ ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ମାସର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଉତ୍ପାଦନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଟିକସ ରିହାତି ମିଳିବ ନାହିଁ।
ବର୍ଦ୍ଧିତ ଟିକସ ବୋଝ ସିଧାସଳଖ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପକେଟ୍ ଉପରେ ପଡ଼ିପାରେ । କାରଣ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ମୂଲ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତମାଖୁ ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ନୂତନ ଟିକସର ପ୍ରାଥମିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ। ତମାଖୁ ବ୍ୟବହାର ହ୍ରାସ କରିବା, ତମାଖୁ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗକୁ ରୋକିବା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ସଂଗ୍ରହ କରିବା ହେଉଛି ପ୍ରମୁଖ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ।
Also Read- New Year 2026: ଆଜିଠୁ ୭ଦିନ କେମିତି ବିତିବ? ପଢନ୍ତୁ ରାଶିଫଳ
Also Read- ଡାକ୍ତର ସଙ୍ଘ ଦାବି ନେଇ ସରକାର ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ