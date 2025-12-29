Advertisement
Arabali: ଆଜି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଆରାବଳୀ ବିବାଦର ଶୁଣାଣୀ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆରାବଲ୍ଲୀ ପର୍ବତମାଳାକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦ ପୁଣି ଥରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସାରା ଦେଶରେ ବିଶେଷକରି ରାଜସ୍ଥାନରେ ଆରାବଳୀର ନୂତନ ପରିଭାଷାକୁ 100 ମିଟର କିମ୍ବା ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ପାହାଡ଼ ବୋଲି ବିରୋଧ କରାଯାଉଛି।  ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତୀୟ ଭାବରେ ଏହି ମାମଲାର ବିଚାର କରିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Dec 29, 2025, 12:32 PM IST

Arabali: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆରାବଲ୍ଲୀ ପର୍ବତମାଳାକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦ ପୁଣି ଥରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସାରା ଦେଶରେ ବିଶେଷକରି ରାଜସ୍ଥାନରେ ଆରାବଳୀର ନୂତନ ପରିଭାଷାକୁ 100 ମିଟର କିମ୍ବା ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ପାହାଡ଼ ବୋଲି ବିରୋଧ କରାଯାଉଛି। 

ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତୀୟ ଭାବରେ ଏହି ମାମଲାର ବିଚାର କରିଛନ୍ତି
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏବେ ଏହି ମାମଲାର ବିଚାର କରି ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ଛୁଟିଦିନ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଆଜି ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିବେ। ଏହି ଖଣ୍ଡପୀଠରେ ବିଚାରପତି ଜେ.କେ. ମାହେଶ୍ୱରୀ ଏବଂ ବିଚାରପତି ଅଗଷ୍ଟିନ ଜର୍ଜ ମାସିହ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହେବେ। ଏହି ମାମଲା ସିଜେଆଇଙ୍କ ଛୁଟିଦିନ ଅଦାଲତରେ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ। ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ଶୁଣାଣି ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରାଯାଇପାରେ।

ସରକାରଙ୍କ ସୁପାରିଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ କୋର୍ଟ
୨୦ ନଭେମ୍ବର, ୨୦୨୫ରେ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କେନ୍ଦ୍ର ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର କମିଟିର ସୁପାରିଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ନୂତନ ସୁପାରିଶ ଅନୁଯାୟୀ, କେବଳ ୧୦୦ ମିଟର କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚତା ଥିବା ପାହାଡ଼ଗୁଡ଼ିକୁ ଆରାବଲ୍ଲୀ ପର୍ବତମାଳାର ଅଂଶ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯିବ। ଏହି ମାମଲା ୧୯୮୫ ମସିହାରୁ ଚାଲିଛି। ଗୋଦାବର୍ମନ ଏବଂ ଏମ୍.ସି. ମେହେଟା ମାମଲାରେ ଆରାବଳୀରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କଠାରୁ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଛନ୍ତି।

ହରିୟାଣାରୁ ରାଜସ୍ଥାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିବାଦ
ନୂତନ ଆଦେଶ ରାଜସ୍ଥାନ, ହରିୟାଣା ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରରେ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ପରିବେଶବିତ୍ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆରାବଲ୍ଲୀ ବର୍ଗରୁ ଛୋଟ ପାହାଡ଼ଗୁଡ଼ିକୁ ବାଦ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଖଣି ଖନନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯିବ ଏବଂ ପରିବେଶ ପ୍ରତି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଏହି ସମୟରେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଏକ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଏବଂ ଆରାବଲ୍ଲୀ ପର୍ବତମାଳାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯିବ।

ପୂର୍ବତନ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି
ପୂର୍ବରୁ, ହରିୟାଣା ବନ ବିଭାଗର ପୂର୍ବତନ ଅଧିକାରୀ ଆର.ପି. ବଲୱାନ ମଧ୍ୟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଏହି ନୂତନ ପରିଭାଷାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ। ସେ ଗୋଦାବର୍ମନ ମାମଲାରେ ଏକ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ରାଜସ୍ଥାନ, ହରିୟାଣା ଏବଂ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ପକ୍ଷଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। କୋର୍ଟ ସମସ୍ତ ପକ୍ଷଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଶୁଣାଣି ଶୀତକାଳୀନ ଛୁଟି ପରେ ହେବ।

କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆରାବଳୀରେ ଖଣି ଖନନ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଲେ
ବିବାଦ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଡିସେମ୍ବର 24 ତାରିଖରେ ଏକ ଆଦେଶ ଜାରି କରି ଆରାବଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ନୂତନ ଖଣି ଲିଜ୍ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଥିଲେ। ପରିବେଶ, ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ ଆରାବଲି ଅଞ୍ଚଳରେ କୌଣସି ନୂତନ ଖଣି ଲିଜ୍ ମଞ୍ଜୁର କରାଯିବ ନାହିଁ, ଏବଂ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିସ୍ତୃତ ଏହି ନିରନ୍ତର ପର୍ବତମାଳାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଖଣିକୁ ରୋକିବା ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି।

