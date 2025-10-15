IPS Y Puran Kumar: ବ୍ୟବଛେଦ ପରେ ଆଜି ହେବ ଶେଷକୃତ୍ୟ, ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ପତ୍ନୀ

Advertisement
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ହରିୟାଣା ଏଡିଜିପି ୱାଇ.ପୁରନ କୁମାରଙ୍କ ମୃତଦେହର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ଯାଞ୍ଚ ଖୁବ୍‌ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ଏସ୍ଏସ୍ପି କନୱରଦୀପ କୌର କୁମାରଙ୍କ ପତ୍ନୀ, ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ଅମନୀତ ପି.

Prabhudatta Moharana

IPS Y Puran Kumar: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ହରିୟାଣା ଏଡିଜିପି ୱାଇ.ପୁରନ କୁମାରଙ୍କ ମୃତଦେହର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ଯାଞ୍ଚ ଖୁବ୍‌ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ଏସ୍ଏସ୍ପି କନୱରଦୀପ କୌର କୁମାରଙ୍କ ପତ୍ନୀ, ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ଅମନୀତ ପି. କୁମାର, ସେକ୍ଟର ୨୪ ସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରୁ ପିଜିଆଇରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଶେଷକୃତ୍ୟ ଅପରାହ୍ନ ୪ଟାରେ କରାଯିବାର ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ସେକ୍ଟର ୨୫ ଶ୍ମଶାନରେ ପୋଲିସ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ୱାଇ. ପୁରନ କୁମାର ନଅ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ନିଜକୁ ଗୁଳି କରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ।

ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କୋର୍ଟ ପୂରଣ କୁମାରଙ୍କ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ପତ୍ନୀ ଅମନୀତ ପି. କୁମାରଙ୍କୁ ଏକ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଥିଲେ। ଏଡିଜିପି ୱାଇ. ପୂରଣ କୁମାରଙ୍କ ମୃତଦେହର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଅନୁମତି ପାଇଁ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ପୋଲିସ କୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ କରିଥିବା ଆବେଦନର ଜବାବରେ ଏହି ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା।

ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀ, ଏସଏସପି ଏବଂ ଆଇଜିପିଙ୍କ ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ, ୱାଇ. ପୂରଣ କୁମାରଙ୍କ ପରିବାର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ସହଯୋଗ କରିନଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ପୋଲିସ ସ୍ଥାନୀୟ କୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲା। ପୋଲିସ ମୃତଦେହର ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପରିବାରକୁ ଆଗକୁ ଆସିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ କୋର୍ଟକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲା।

ଡିଜିପିଙ୍କୁ ଛୁଟିରେ ପଠାଇଲେ
ଦିବଂଗତ ବରିଷ୍ଠ ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ୱାଇ.ପୁରନ କୁମାରଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଗଠିତ 31 ଜଣିଆ ପରିବାର କମିଟି ଶତ୍ରୁଘ୍ନ କପୁରଙ୍କ ବହିଷ୍କାର ଏବଂ ନୂତନ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ଡିଜିପି)ଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସହଯୋଗୀ ପ୍ରଫେସର ଜୟନାରାୟଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ କମିଟି ବୁଧବାର ଅପରାହ୍ନ 3:30 ରେ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ର ସେକ୍ଟର 17 ରୁ ପଞ୍ଜାବ ରାଜ୍ୟପାଳ ଏବଂ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ପ୍ରଶାସକ ଗୁଲାବ ଚାନ୍ଦ କଟାରିଆଙ୍କ ବାସଭବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦଯାତ୍ରା କରିବ। କମିଟି ନ୍ୟାୟ ଦାବି କରି ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବ।

ସେକ୍ଟର ୨୦ରେ ମହାପଞ୍ଚାୟତ ସମୟରେ, ରୋହତକର ଡିଜିପି ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ଏସପିଙ୍କୁ ୪୮ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଗିରଫ କରିବାକୁ ଏକ ଅଲ୍ଟିମେଟମ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯାହା ମଙ୍ଗଳବାର ପୂରଣ ହୋଇଛି। ଏହା ପରେ, କମିଟି ସଦସ୍ୟମାନେ ମଙ୍ଗଳବାର ଅପରାହ୍ନ ୪ଟାରେ ସେକ୍ଟର ୨୪ ସ୍ଥିତ ବାଲ୍ମିକି ମନ୍ଦିରରେ ଏକ ବୈଠକ କରିଥିଲେ। ବୈଠକ ପରେ, ସଦସ୍ୟମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କୁମାରଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ କଥା ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ, ଜୟନାରାୟଣ ଏହି ଘଟଣାର ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ସଂଗଠନକୁ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସଂଯମତାର ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ସଂଘର୍ଷ ଜାରି ରଖିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ।

Prabhudatta Moharana

