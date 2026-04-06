BJP Foundation day: ଆଜି ବିଜେପିର ୪୭ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ

Zee OdishaOdisha National-InternationalBJP Foundation day: ଆଜି ବିଜେପିର ୪୭ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Apr 06, 2026, 07:13 AM IST

BJP Foundation day: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜି ବିଜେପିର ୪୭ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ। ଆଜିର ଦିନରେ, 6 ଏପ୍ରିଲ, 1980 ରେ ବିଜେପି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ଦଳର ନେତା ଏବଂ କର୍ମୀମାନେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି।

ଏହି ରାଜନୈତିକ ଦଳ 1951 ରେ ଶ୍ୟାମା ପ୍ରସାଦ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାମ କରିଥିଲା ​​ଏବଂ 1977 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ବାଚନରେ ​​ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା।

ଯେତେବେଳେ 1975 ରେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସରକାର ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଲାଗୁ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଦଳ ଅନ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ମିଶି ଜନତା ଦଳ ଗଠନ କରିଥିଲା। ଏହି ମେଣ୍ଟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 1980 ରେ ଆଦର୍ଶଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଯାହା ପରେ ଦଳ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (ବିଜେପି) ଭାବରେ ଏକ ନୂତନ ରୂପରେ ଉଭା ହେଲା।

୨ଟି ଆସନରୁ ସରକାର ଗଠନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ଭାରତୀୟ ଜନତା ଦଳ ଗଠନ ହେବା ପରେ, ୧୯୮୪ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ​​ଦଳ କେବଳ ୨ ଆସନ ଜିତିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ଆନ୍ଦୋଳନ ରାଜନୈତିକ ଦୃଶ୍ୟପଟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲା। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରଭାବରେ, ବିଜେପି ୧୯୮୯ ନିର୍ବାଚନରେ ​​ଏକ ଦୃଢ଼ ଉପସ୍ଥିତି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା, ୮୦ ରୁ ଅଧିକ ଆସନ ଜିତିଥିଲା।

୧୯୯୬ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ, ଦଳ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲମ୍ଫ ମାରି ୧୬୧ ଆସନ ସହିତ ଏକକ ବୃହତ୍ତମ ଦଳ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଥିଲା। ତଥାପି, ଏହାର ସରକାର, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବହୁମତ ଅଭାବରୁ, ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିଷ୍ଠି ପାରିନଥିଲା। ୧୯୯୯ ମସିହାରେ ବିଜେପି କ୍ଷମତାକୁ ଫେରିଥିଲା ​​ଏବଂ ୨୦୦୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଫଳତାର ସହିତ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମାପ୍ତ କରିଥିଲା।

Prabhudatta Moharana

