Iran-USA Ceasefire: ଆଜି ଯୁଦ୍ଧ ବିରତୀର ଶେଷ ଦିନ: ଇସଲାମାବାଦ ଅଭିମୁଖେ ଆମେରିକା, ଶାନ୍ତି ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେବନି ଇରାନ

Iran-USA Ceasfire:ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଜି ଏପ୍ରିଲ ୨୧ ତାରିଖ ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ସପ୍ତାହର ଅସ୍ତ୍ରବିରତିର ଶେଷ ଦିନ। ଏହି ଅବଧିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ସ୍ୱାଭାବିକତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ, ଆଜି ଇସଲାମାବାଦରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଇରାନ ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମନା କରିଦେଇଛି। ଏହି ସମୟରେ, ଆମେରିକା ପାକିସ୍ତାନକୁ ତାର ପ୍ରତିନିଧିମଣ୍ଡଳ ପଠାଇଛି। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ଯୋଗୁଁ ବୈଠକଟି ନିଷ୍ଫଳ ଦେଖାଯାଉଛି।
ଆଜି ଅସ୍ତ୍ରବିରତିର ଶେଷ ଦିନ। ବୁଧବାର ଆମେରିକାରେ ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ୮ଟା ଏବଂ ଭାରତରେ ସକାଳ ସାଢେ ୫ଟାରେ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଶେଷ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ, ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଇସଲାମାବାଦରେ ଦୁଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଲୋଚନା ଅନିଶ୍ଚିତ ରହିଛି।
ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ଭାବରେ ନିଜର ଭୂମିକାରେ ବିଫଳ ହେଉଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି। ଇରାନର ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପ୍ରତିନିଧିମଣ୍ଡଳୀର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିବା ଇରାନୀ ବାଚସ୍ପତି ଗାଲିବାଫଙ୍କ ଶେଷ ଟ୍ୱିଟ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ ମଙ୍ଗଳବାର ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ହେବ ନାହିଁ। ଗାଲିବାଫ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଟ୍ରମ୍ପ ଚାହାଁନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଆଲୋଚନା ନାମରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରୁ - ଆମେ ଏପରି ଆଲୋଚନାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରୁ। ଗାଲିବାଫ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯୁଦ୍ଧରେ କିଛି ନୂତନ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଛୁ, ଯାହା ଆଗାମୀ ଯୁଦ୍ଧରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ।
ଇରାନ କାହିଁକି ମନା କଲା?
ହୋରମୁଜରେ ଆମେରିକାର ନୌସେନା ଅବରୋଧ ଏବଂ ସେଠାରେ ଏକ ଇରାନୀ ପତାକା ଜାହାଜ ଜବତ କରିବା ଯୋଗୁଁ କ୍ରୋଧିତ ଇରାନ, ପାକିସ୍ତାନରେ ଆମେରିକା ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନା କରିବାର ସଙ୍କେତ ଦେଉଛି।
ଆମେରିକାର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କିଏ କରିବେ?
ଟ୍ରମ୍ପ ଆଲୋଚନା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜେ.ଡି. ଭାନ୍ସଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଅନିଶ୍ଚିତ ରହିଛି। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଏକ ଆମେରିକୀୟ ଦଳ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଇସଲାମାବାଦରେ ପହଞ୍ଚୁଛି, କିନ୍ତୁ ଦଳର ପ୍ରସ୍ଥାନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏହାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ପରିଚୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ଗୁପ୍ତ ରଖାଯାଇଛି।
ଗୁରୁବାର ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଲେବାନନ ବୈଠକ କରିବେ
ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ସେ ଗୁରୁବାର ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଲେବାନନ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ଆୟୋଜନ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଦକ୍ଷିଣ ଲେବାନନ ଉପରେ ଇସ୍ରାଏଲର ବିମାନ ଆକ୍ରମଣରେ ଅତି କମରେ ଛଅ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ଇସ୍ରାଏଲର ନିରନ୍ତର ବୋମାମାଡ଼ ଇସଲାମାବାଦରେ ଆଲୋଚନା ସମ୍ଭାବନାକୁ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଇଛି।