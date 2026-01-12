National Youth Day: ଆଜି ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ, ଦେଶ ପାଳୁଛି ଜାତୀୟ ଯୁବ ଦିବସ

Advertisement
Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Jan 12, 2026, 07:22 AM IST

National Youth Day:ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜି ହେଉଛି ଜାନୁଆରୀ ୧୨। ଆଜିର ଦିନକୁ ମହାନ ସନ୍ଥ ଏବଂ ଦାର୍ଶନିକ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଜନ୍ ଦିବସ। ପ୍ରତିବର୍ଷ, ଦେଶ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀକୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଜାନୁଆରୀ ୧୨କୁ ଜାତୀୟ ଯୁବ ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କରେ। ବିବେକାନନ୍ଦ ସନ୍ଥ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ। ସେ ବେଦାନ୍ତ ଏବଂ ଯୋଗର ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନ ସହିତ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ବିଶ୍ୱକୁ ପରିଚିତ କରାଇବାରେ ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲେ। ୧୯ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରମୁଖ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାର ଶ୍ରେୟ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ। ସେ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରାମକୃଷ୍ଣ ମଠ ଏବଂ ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ।

ଚିକାଗୋରେ ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ଭାଷଣ
୧୮୯୩ ମସିହାରେ ଆମେରିକାର ଚିକାଗୋରେ ବିଶ୍ୱ ଧର୍ମ ସଂସଦରେ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଭାଷଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମନେ ରଖାଯାଏ। ସାରା ବିଶ୍ୱର ଧାର୍ମିକ ନେତାମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ, ବିବେକାନନ୍ଦ "ଆମେରିକାର ଭଉଣୀ ଏବଂ ଭାଇମାନେ" ସହିତ ତାଙ୍କର ଭାଷଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଚିକାଗୋର କଳା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ କିଛି ମିନିଟ୍ ପାଇଁ କରତାଳିରେ ଫାଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହି ଧର୍ମ ସଂସଦରେ ସେ ଯେପରି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ବିଶ୍ୱରେ ପରିଚିତ କରାଇଥିଲେ, ତାହା ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କରିଥିଲା।

ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଗୁରୁ ଥିଲେ
ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଜାନୁଆରୀ ୧୨, ୧୮୬୩ ରେ କଲିକତା (ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଲକାତା) ରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ପିଲାଦିନର ନାମ ନରେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ଦତ୍ତ ଥିଲା। ପିଲାଦିନରୁ ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ଥିଲେ। ୧୮୮୧ ରେ, ବିବେକାନନ୍ଦ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ, ଯିଏ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ସେ ୨୫ ବର୍ଷ ବୟସରେ ସନ୍ୟାସ ନେଇଥିଲେ। ସନ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କର ନାମ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ରଖାଯାଇଥିଲା। ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ୧୮୮୬ ରେ ଦେହାନ୍ତ କରିଥିଲେ।

ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ୧୮୯୭ ରେ କୋଲକାତାରେ ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପରେ, ସେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ ବେଲୁରରେ ରାମକୃଷ୍ଣ ମଠ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ୪ ଜୁଲାଇ, ୧୯୦୨ ରେ, ବିବେକାନନ୍ଦ ୩୯ ବର୍ଷ ବୟସରେ ବେଲୁର ମଠରେ ଦେହାନ୍ତ କରିଥିଲେ।

ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନକୁ ଜାତୀୟ ଯୁବ ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଏ
୧୯୮୪ ମସିହାରେ ଭାରତ ସରକାର ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ (ଜାନୁଆରୀ ୧୨)କୁ ଜାତୀୟ ଯୁବ ଦିବସ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଏବଂ ୧୯୮୫ ମସିହାରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନକୁ ଜାତୀୟ ଯୁବ ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଇଆସୁଛି।
ବିବେକାନନ୍ଦ ଜଣେ ପ୍ରକୃତ କର୍ମଯୋଗୀ ଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ଦେଶର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ସେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ, ସମର୍ପଣ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଯୁବକମାନେ ଭାରତର ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ।
ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ଥିଲା, "ମୁଁ ଲୁହାର ମାଂସପେଶୀ ଏବଂ ଇସ୍ପାତର ସ୍ନାୟୁ ଚାହୁଁଛି, ବଜ୍ର ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ମନ ସହିତ।" ଏହିପରି ବାର୍ତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୌଳିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ।

