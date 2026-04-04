Toll Plaza New Rule: ୧୦ ଏପ୍ରିଲରୁ ବଦଳିବ ଟୋଲପ୍ଲାଜାର ନିୟମ, ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପକେଟ ଉପରେ କେତେ ପଡ଼ିବ ବୋଝ?

Toll Plaza New Rule: ଏକ୍ସପ୍ରେସ ୱେରେ ଟୋଲ୍ ଟିକସ ଆଉ ନଗଦରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ନାହିଁ। ନଗଦ ଦେୟ ପ୍ରାୟତଃ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଯାହା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାସହ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଯାଏ । ଏହି ନୂତନ ନିୟମ ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ହ୍ରାସ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି।

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Apr 04, 2026, 04:35 PM IST

Toll Plaza New Rule: ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରାୟତଃ ରାଜପଥ କିମ୍ବା ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେରେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ୧୦ ଏପ୍ରିଲରୁ ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜାରେ ନଗଦ ଦେୟ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସିଧାସଳଖ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଶୈଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ।

ନଗଦ ଦେୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ
ସଡକ ପରିବହନ ଏବଂ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ, ସାରା ଦେଶରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଏବଂ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ୱେରେ ଟୋଲ୍ ଟିକସ ଆଉ ନଗଦରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ନାହିଁ। ନଗଦ ଦେୟ ପ୍ରାୟତଃ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଯାହା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାସହ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଯାଏ । ଏହି ନୂତନ ନିୟମ ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ହ୍ରାସ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି।

FASTag ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ
ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯାନ ପାଇଁ FASTag ରଖିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଟୋଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଏବେ ସିଧାସଳଖ FASTag ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯିବ, ଯାହା ନନଷ୍ଟପ୍ ଟୋଲ୍ କାଟ ଏବଂ ଏକ ସୁଗମ ଯାତ୍ରା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ।

UPI ପେମେଣ୍ଟ ବିକଳ୍ପ
ଯଦି କୌଣସି ଯାନରେ FASTag ନାହିଁ, ତେବେ ଏହା UPI ମାଧ୍ୟମରେ ଟୋଲ୍ ଦେଇପାରିବ। ତଥାପି, ଏହାକୁ ସାଧାରଣ ଶୁଳ୍କର ୧.୨୫ ଗୁଣ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି FASTag ବିନା ଯାତ୍ରା ଏବେ ମହଙ୍ଗା ହେବ।

ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ପାଇଁ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ
ଯଦି କୌଣସି ଡ୍ରାଇଭର FASTag ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା UPI ବ୍ୟବହାର କରି ଦେୟ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଏପରି ଯାନଗୁଡ଼ିକୁ ରାଜପଥରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାରୁ ବାରଣ କରାଯାଇପାରେ କିମ୍ବା ଟାଣି ନିଆଯାଇପାରେ। ଏହା ସହିତ, ଯାନ ମାଲିକଙ୍କୁ ଏକ ଇ-ନୋଟିସ୍ ପଠାଯିବ।

ବିଳମ୍ବରେ ଦେୟ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ
ଯଦି ଇ-ନୋଟିସ୍ ପାଇବାର ତିନି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଟୋଲ୍ ପୈଠ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ତେବେ ଯାନ ମାଲିକଙ୍କଠାରୁ ଦୁଇଗୁଣ ଶୁଳ୍କ ଆଦାୟ କରାଯିବ। ଏହି ନିୟମ ଲୋକଙ୍କୁ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଦେୟ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବ।

ନକଲି ରିହାତି ଉପରେ କଟକଣା
ସରକାର ଠକେଇ କରି ଟୋଲ୍ ରିହାତି ପାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ପରିଚୟପତ୍ର ଦେଖାଇ ଛାଡ଼ ଆଉ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ରିହାତି ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ "ଛାଡ଼ି FASTag" କିମ୍ବା ବାର୍ଷିକ ପାସ୍ ପାଇବାକୁ ପଡିବ।

ବାର୍ଷିକ ପାସ୍ ସୁବିଧା
ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାର ମାଲିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବାର୍ଷିକ FASTag ପାସ୍ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ୩ ହଜାର ୦୭୫ ଟଙ୍କା। ଏହି ପାସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ଷକୁ ୨୦୦ଥର ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜା ପାର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ, ଯାହା ନିୟମିତ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ।

ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯାତ୍ରା ସହଜ ହେବ
ଭବିଷ୍ୟତରେ ଟୋଲ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆହୁରି ଆଧୁନିକ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। NHAI ମଲ୍ଟି-ଲେନ୍ ଫ୍ରି ଫ୍ଲୋ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଉପରେ କାମ କରୁଛି, ଯାହା ଯାନବାହନଗୁଡ଼ିକୁ ବିନା ଅଟକି ଟୋଲ୍ ପାର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ ଏବଂ ପେମେଣ୍ଟ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ହେବ।

ଏହି ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ଯାତ୍ରୀମାନେ କ’ଣ ଲାଭ ପାଇବେ?
ଏହି ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଲାଭ ହେଉଛି ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜାରେ ସମୟ ସଞ୍ଚୟ। ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ଦୂର ହେବ, ଯାହା ଯାତ୍ରାକୁ ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ଅଧିକ ଆରାମଦାୟକ କରିବ। ଏହା ସହିତ, ଡିଜିଟାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯିବ, ଯାହା ବିବାଦ ହ୍ରାସ କରିବ।

Rashmita Sahoo

'ମୁଁ ଜଣେ ସମାଲୋଚକ ନୁହେଁ, ଗର୍ବରେ କହିବି ମୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକା'

