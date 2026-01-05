Advertisement
Top 10 Oil Reserves: ଦେଶର ବୃହତ ୧୦ଟି ତୈଳ ଖାଦାନ...ଜାଣନ୍ତୁ ଭାରତ ରହିଛି କେତେ ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ

Top 10 Oil Reserves: ଭେନେଜୁଏଲାଙ୍କ ଉପରେ ଆମେରିକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ, ବିଶେଷକରି ତୈଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଥିବା ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ଭେନେଜୁଏଲାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିକୋଲାସ ମାଦୁରୋ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସିଲିଆଙ୍କୁ ଅଟକ କରିବା ପରେ, ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ଏହା ନିଶା କାରବାର ବିଷୟରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ତେଲ ବିଷୟରେ। ଇତିହାସ ଦର୍ଶାଏ ଯେ ଆମେରିକା ପୂର୍ବରୁ ତୈଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଥିବା ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି। ଭେନେଜୁଏଲାରେ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବାଧିକ ତୈଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ଯେ କେଉଁ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକରେ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବାଧିକ ତୈଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଅଛି? ଏବଂ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଏହି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୧୦ଟି ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ନା ନାହିଁ?

କାହାର ସର୍ବାଧିକ ତୈଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଅଛି?(ସର୍ବାଧିକ ତୈଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଥିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୧୦ ଦେଶ)
ପ୍ରାୟ ୩୦୩ ବିଲିୟନ ବ୍ୟାରେଲ ସହିତ, ଭେନେଜୁଏଲାରେ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବାଧିକ ତୈଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଅଛି। ତଥାପି, ଆଜି ଦେଶ ପ୍ରକୃତରେ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିବା ତୈଳ ପରିମାଣ ତା'ଠାରୁ ବହୁତ କମ୍।

୨୦୨୫ ମସିହାରେ, ବିଶ୍ୱର ପ୍ରମାଣିତ ତୈଳ ଭଣ୍ଡାରରେ ଭାରତର ଅଂଶ ବହୁତ କମ୍ ରହିବ, ଯାହା ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ପ୍ରାୟ ୨୪ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିବ। ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ମୋଟ ଭଣ୍ଡାରର ୧ପ୍ରତିଶତରୁ କମ୍ ରଖିଥାଏ। ଆମଦାନୀ ଉପରେ ଭାରତର ନିର୍ଭରଶୀଳତା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।

କ'ଣ ଭେନେଜୁଏଲା ତେଲ ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ?
ଭେନେଜୁଏଲା ବିଶ୍ୱର ୧୮ ପ୍ରତିଶତ ତୈଳ ଭଣ୍ଡାର ରଖିଛି, ଯାହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼। କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏହା କେବଳ ୧ ପ୍ରତିଶତ ନିଷ୍କାସନ କରିପାରିଛି। କାରଣ ଭେନେଜୁଏଲାରେ ଅତ୍ୟଧିକ ତୈଳ ଭଣ୍ଡାର ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ହାଲୁକା ତେଲ ଅଛି। ଭାରୀ ତେଲ ବିଶୋଧନ ପାଇଁ ଅଧିକ ଉନ୍ନତ ବିଶୋଧନ ସୁବିଧା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହା ଭେନେଜୁଏଲାରେ ଅଭାବ ଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଆମେରିକା ଭେନେଜୁଏଲା ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଲା, ଏହାକୁ ତୈଳ ରପ୍ତାନି କରିବାରୁ ବାଧା ଦେଲା, ତୈଳ ଉତ୍ପାଦନ ଆହୁରି ହ୍ରାସ କଲା।

ଭେନେଜୁଏଲା ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯିବ କି ନାହିଁ ତାହା ଏବେ ଜଣାନାହିଁ, କାରଣ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକୀୟ ତୈଳ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ଭେନେଜୁଏଲା ଛାଡି ଯାଉଛନ୍ତି। ବିଶ୍ଳେଷକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭେନେଜୁଏଲା ସଙ୍କଟ ବିଶ୍ୱ ତୈଳ ବଜାର ଉପରେ ବହୁତ କମ୍ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ କାରଣ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ କାରଣ ରହିଛି, ଯେପରିକି ଭାରୀ ତୈଳ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମେରିକାର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଏବଂ ସୀମିତ ବିଶୋଧନ କ୍ଷମତା।

