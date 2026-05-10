Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3212039
Zee OdishaOdisha National-InternationalThalapathy Vijay: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନରେ ବସିବା ମାତ୍ରେ ତିନୋଟି ବଡ଼ ଘୋଷଣା କଲେ ତଲପତି ବିଜୟ

Thalapathy Vijay: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନରେ ବସିବା ମାତ୍ରେ ତିନୋଟି ବଡ଼ ଘୋଷଣା କଲେ ତଲପତି ବିଜୟ

Thalapathy Vijay: ଯେତେବେଳେ ବିଜୟ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଉଠିଲେ, ସମଗ୍ର ଷ୍ଟାଡିୟମ "ତଲପତି ତଲପତି" ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଗଲା। ସେ ହାତ ଯୋଡିଲେ, କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ନୀରବ ରହିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ଐତିହାସିକ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ କହିଲେ ଯାହା ସାରା ଦେଶରେ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ପାଲଟିଥିଲା। ସେ ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ଆଜିଠାରୁ ସେ ତାମିଲନାଡୁର ୮ କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବେ।

 

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: May 10, 2026, 07:22 PM IST

Trending Photos

Thalapathy Vijay: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନରେ ବସିବା ମାତ୍ରେ ତିନୋଟି ବଡ଼ ଘୋଷଣା କଲେ ତଲପତି ବିଜୟ

Thalapathy Vijay: ତାମିଲନାଡୁ ରାଜନୀତି ରବିବାର ଏପରି ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦେଖିଲା ଯାହା ୧୨ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ କ୍ଷମତା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ସମୟର ସ୍ମୃତିକୁ ଫେରାଇ ଆଣିଲା। ଟିଭିକେ ସୁପ୍ରିମୋ ଏବଂ ତଲପତି ଯୋସେଫ ବିଜୟ ତାମିଲନାଡୁର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ନେବା ସମୟରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ତାମିଲନାଡୁ ନୁହେଁ ବରଂ ସମଗ୍ର ଦେଶର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଜୋସେଫ ବିଜୟ ୧୦ ମେ, ୨୦୨୬ରେ ଚେନ୍ନାଇର ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ, ସେ ସିଧାସଳଖ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଥିଲେ।

ବିଜୟ କହିଥିଲେ, "ଆଜିଠାରୁ, ମୁଁ କେବଳ ମୋ ଦଳର ସମର୍ଥକମାନଙ୍କର ନେତା ନୁହେଁ। କେହି ମୋତେ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ କି ନାହିଁ, ତାମିଲନାଡୁର ୮ କୋଟି ଲୋକ ମୋର ପରିବାର।" ଏହି ଶବ୍ଦଗୁଡିକ ୨୦୧୪ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ କଥା ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସେ ୧.୪ କୋଟି ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ରାଜନୈତିକ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏହି "ପରିବାର" କାର୍ଡ ଖେଳି ବିଜୟ ଦଳୀୟ ରାଜନୀତିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ନିଜକୁ ଜନନେତା ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି।

ଚେନ୍ନାଇର ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଷ୍ଟାଡିୟମ "ବିଜୟ, ବିଜୟ!" ଧ୍ୱନିରେ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହୋଇଥିଲା। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ, ତଲପତିଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକ, ସାଧାରଣ ଜନତା ଏବଂ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ,ଭଳି ନେତାମାନେ ସି.ଜୋସେଫ ବିଜୟଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାମିଲନାଡୁର ଇତିହାସରେ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଚାଲିଆସୁଥିବା ଡିଏମକେ-ଏଆଇଏଡିଏମକେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଟିଭିକେର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲା। ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ପରେ ତୁରନ୍ତ, ଯେତେବେଳେ ବିଜୟ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଉଠିଲେ, ସମଗ୍ର ଷ୍ଟାଡିୟମ "ତଲପତି ତଲପତି" ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଗଲା। ସେ ହାତ ଯୋଡିଲେ, କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ନୀରବ ରହିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ଐତିହାସିକ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ କହିଲେ ଯାହା ସାରା ଦେଶରେ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ପାଲଟିଥିଲା। ସେ ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ଆଜିଠାରୁ ସେ ତାମିଲନାଡୁର ୮ କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବେ।

Add Zee News as a Preferred Source

ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ପରେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ ସଚିବାଳୟକୁ ଗଲେ ଏବଂ ସମୟ ନଷ୍ଟ ନକରି, ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାରର ମୂଳଦୁଆ ଥିବା ତିନୋଟି ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ଅନୁମୋଦନ କଲେ।

୨୦୦ ୟୁନିଟ୍ ମାଗଣା ବିଦ୍ୟୁତ୍: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ଫାଇଲ୍ ଥିଲା ଘରୋଇ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ୨୦୦ ୟୁନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ରାଜ୍ୟର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଏବଂ ଗରିବ ପରିବାରକୁ ସିଧାସଳଖ ଲାଭ ଦେବ।

ନିଶା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ବାହିନୀ: ତାମିଲନାଡୁରେ ବଢ଼ୁଥିବା ନିଶା ସମସ୍ୟାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ, ବିଜୟ "ଜିରୋ ଟଲରାନ୍ସ" ନୀତି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ନିଶା ନେଟୱାର୍କକୁ ମୂଳପୋଛ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ବାହିନୀ ଗଠନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ମୋର ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଥମିକତା।"

ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା ୟୁନିଟ୍: ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶାଖା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ସିଧାସଳଖ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ (CMO)କୁ ରିପୋର୍ଟ କରିବ।

ଯଦିଓ ଟିଭିକେ ୧୦୮ଟି ଆସନ ସହିତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦଳ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଥିଲା, ତଥାପି ବହୁମତ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଛୋଟ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ସମର୍ଥନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା। ବିଜୟ ଏବେ ଏହି ମେଣ୍ଟକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ କରିବାର ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର "ଭାଇ" ବୋଲି କହୁଥିବା ବିଜୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ସହଯୋଗ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବେ।

Also Read: LPG New Update: LPG ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ, ଏହିକାମ ନକଲେ ମିଳିବନି ସିଲିଣ୍ଡର

Also Read: Shukra Guru yog: ଶୁକ୍ର ଏବଂ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ସଂଯୋଗରୁ ୪ ରାଶିଙ୍କ ଖୋଲିବ ଭାଗ୍ୟ, ମାଟି ଧରିଲେ ହେବ ସୁନା !

About the Author
author img
Rashmita Sahoo

'ମୁଁ ଜଣେ ସମାଲୋଚକ ନୁହେଁ, ଗର୍ବରେ କହିବି ମୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକା'

...Read more

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

crime news
ଆସିଲା ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ, କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନା...
crime news
ବାଲିଅନ୍ତା ଘଟଣାରେ ୪ପୋଲିସ ସସ୍‌ପେଣ୍ଡ୍‌
Sambalpur News
Sambalpur News: ସମ୍ବଲପୁର ‘ଭୀମମଣ୍ଡଳୀ ଇକୋ ହେରିଟେଜ୍ ସାଇଟ୍’ର ଭୂମିପୂଜନ କଲେ ସମ୍ବଲପୁର ସାଂସଦ
Top 10 News Headlines
Top 10 News Headlines: ବାଲିଅନ୍ତା ଟ୍ରାଜେଡି...କ୍ରାଇମ୍‌ବ୍ରାଞ୍ଚ କରିବ ଖୋଳତାଡ଼ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ
Odisha BJD
Odisha BJD: 'ଅଶାନ୍ତ ରାଜ୍ୟ' ପାଲଟିଗଲାଣି ସୁନାର ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା, ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲା ବିଜେଡି