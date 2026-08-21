Add Zee Business As A Preferred Source
App

Tourist Bus Crash: ଟୁରିଷ୍ଟ ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା, ୩ ମୃତ, ୧୫ ରୁ ଅଧିକ ଆହତ

ଆଜି ବାରମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପର୍ବ ଦିନରେ ଜିଲ୍ଲାର ହିରିୟୁର ତାଲୁକର ଆଇମଙ୍ଗଲା ନିକଟରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି।

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Aug 21, 2026, 12:12 PM IST|Updated: Aug 21, 2026, 12:12 PM IST
Tourist Bus Crash: ଟୁରିଷ୍ଟ ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା, ୩ ମୃତ, ୧୫ ରୁ ଅଧିକ ଆହତ
Image Credit: ଯାତ୍ରା ଶେଷ କରି ଗୋଆରୁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା।

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
New Rules Of SIM Card: ଗୋଟିଏ ନାମରେ ଅସୀମିତ ସିମ୍ କାର୍ଡ ରହିବ ନାହିଁ, ୨୪ ଅଗଷ୍ଟରୁ...
2
3
4
5