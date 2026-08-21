Tourist Bus Crash: ଟୁରିଷ୍ଟ ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା, ୩ ମୃତ, ୧୫ ରୁ ଅଧିକ ଆହତ

Tourist Bus Crash: ଚିତ୍ରଦୁର୍ଗ ଆଇମଙ୍ଗଲା ନିକଟରେ ଟୁରିଷ୍ଟ ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଫଳରେ ୩ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ୨୦ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ବେସରକାରୀ ଟୁରିଷ୍ଟ ବସ୍ଟି ନାଳରେ ପଡ଼ି ଓଲଟି ଥିଲା । ପ୍ରାୟ ୫୩ ଜଣଙ୍କୁ ନେଇ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରୁ ଗୋଆ ଯାଉଥିଲା ବସ୍ ।
ଅଗଷ୍ଟ ୨୧, ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ବାରମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପର୍ବ ଦିନ ଜିଲ୍ଲାର ହିରିୟୁର ତାଲୁକର ଆଇମଙ୍ଗଲା ନିକଟରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏକ ଘରୋଇ ବସ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବା ନାଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିବାରୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତିନି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ୧୫ ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭର, କଣ୍ଡକ୍ଟର ଏବଂ ଜଣେ ନର୍ସିଂ ଛାତ୍ରୀ ରହିଥିବା ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି । ତେବେ ମୃତକଙ୍କ ସଠିକ୍ ପରିଚୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ।
ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ବାନରଘଟ୍ଟା ରୋଡର ଆରେକେରେ ସ୍ଥିତ ଏକ ଘରୋଇ ନର୍ସିଂ କଲେଜର ଛାତ୍ରମାନେ ଅଗଷ୍ଟ ୧୬ ରେ ଗୋଆ ଯାତ୍ରାରେ ଯାଇଥିଲେ। ଯାତ୍ରା ଶେଷ କରି ଗୋଆରୁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ନିଦ ଲାଗିଯିବା ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ଦୁର୍ଘଟଣା ଫଳରେ ବସ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଆହତମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଚିତ୍ରଦୁର୍ଗ ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଚିତ୍ରଦୁର୍ଗ ପୋଲିସ ଅଧିକ୍ଷକ (ଏସପି) ରଞ୍ଜିଥ କୁମାର ବନ୍ଦାରୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଯାଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ଆଇମଙ୍ଗଲା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅଧୀନରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପୋଲିସ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି।