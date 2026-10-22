Add Zee Business As A Preferred Source
App

ବିସର୍ଜନ ସମୟରେ ଅଘଟଣ, ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ୩ ମୃତ୍ୟୁ; ୧୦ରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତର

ଜବଲପୁରରେ ପ୍ରତିମା ବିସର୍ଜନ ସମୟରେ ଏକ ବଡ଼ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତିସମ୍ପନ୍ନ ତାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ତିନିଜଣ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ୧୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆହତମାନଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି।

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Oct 22, 2026, 03:27 PM IST|Updated: Oct 22, 2026, 03:27 PM IST
ବିସର୍ଜନ ସମୟରେ ଅଘଟଣ, ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ୩ ମୃତ୍ୟୁ; ୧୦ରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତର
Image Credit: ଏହି ଘଟଣାରେ ମୟଙ୍କ ରାଜପୁତ, ବିକି ରାଇକୱାର, ମନୀଷ ରାଜପୁତ ଏବଂ ଆୟୁଷ ରାଇକୱାରଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ଲୋକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି।

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra is a seasoned media professional with more than 12 years of experience in the national media landscape. Having started his journey with Sambad, the state's number one daily newspaper, he transitioned to broadcast journalism with Kamyab TV. His career highlights include a pivotal role as a Programme Producer at Zee Media starting in 2016 and leading Odisha's digital operations for Network18 as Digital Head in 2022. Since 2023, he has been back with Zee Media, driving impactful content strategy.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 news: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...
2
3
4
5