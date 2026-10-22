ବିସର୍ଜନ ସମୟରେ ଅଘଟଣ, ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ୩ ମୃତ୍ୟୁ; ୧୦ରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତର

ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ: ଜବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପ୍ରତିମା ବିସର୍ଜନ ସମୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଆଘାତ ଲାଗିବା କାରଣରୁ ୩ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏହା ସହିତ ୧୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଆହତମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଜବଲପୁର ମେଡିକାଲ କଲେଜକୁ ପଠାଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି।
ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ, ଜିଲ୍ଲାର ସିଭିଲ ଲାଇନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ନରୀଲି ପୋଖରୀକୁ ବିସର୍ଜନ ପାଇଁ ନେଇ ଯାଉଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସେଠାରେ ୫୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ସିଭିଲ ଲାଇନ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ସେତେବେଳେ ୪୪୦ ଭୋଲ୍ଟର ଏକ ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ ତାରକୁ ଉପରକୁ ଟେକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ବେଳେ ଏପରି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା କୁହାଯାଉଛି।
୪୪୦ ଭୋଲ୍ଟର ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ହାଇଟେନସନ ଲାଇନ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ମାତ୍ରେ କରେଣ୍ଟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚାରିଆଡ଼େ ବ୍ୟାପିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାରଟି ଛିଣ୍ଡି ଟ୍ରାକ୍ଟର-ଟ୍ରଲି ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଏହାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଅନେକ ଲୋକ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲେ। ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ବସିଥିବା ଦୁଇଜଣ ଯୁବକଙ୍କର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଉଭୟ ଯୁବକଙ୍କୁ ବିକାଶ ରାଜପୁତ ଏବଂ ପ୍ରିନ୍ସ ଚୌହାନ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଗୁରୁବାର ସକାଳେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ତୃତୀୟ ଯୁବକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି।
ଏହି ଘଟଣାରେ ମୟଙ୍କ ରାଜପୁତ, ବିକି ରାଇକୱାର, ମନୀଷ ରାଜପୁତ ଏବଂ ଆୟୁଷ ରାଇକୱାରଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ଲୋକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ସମସ୍ତ ଆହତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ମଝୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜବଲପୁର ମେଡିକାଲ କଲେଜକୁ ରେଫର କରାଯାଇଛି। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୧୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ଆହତଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି।
ଏହି ଘଟଣା ପରେ ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଖବର ପାଇ ମଝୋଲି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ସହ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେଠାରେ ୧୦୮ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସାହାଯ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଆହତଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ପଠାଯାଇଥିଲା। କିଛି ଆହତଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଅଧିକ ଖରାପ ହେଉଥିବା ଦେଖି ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଜବଲପୁର ମେଡିକାଲ କଲେଜକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି।