Coaching Center building Collapsed: ପାକିସ୍ତାନରେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା, କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଛାତ ଭୁଶୁଡ଼ି ୧୪ ଶିଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

Coaching Center building Collapsed: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପାକିସ୍ତାନର ଲାହୋରରେ ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଏକ ଘରୋଇ ଟ୍ୟୁସନ୍ ସେଣ୍ଟରର ଛାତ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ଏହି ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅତି କମରେ ୧୪ ଜଣ ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି।
ଲାହୋରର କାହନା ଅଞ୍ଚଳର ଇଦଗାହ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ସାତରୁ ୧୩ ବର୍ଷ ବୟସର ପିଲାମାନେ ଶ୍ରେଣୀରେ ବସିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଛାତ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା। ସେମାନେ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ତଳେ ଫସି ଯାଇଥିଲେ। ଘଟଣା ପରେ ତୁରନ୍ତ ରିଲିଫ୍ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ୨୦ ଜଣଙ୍କୁ ଭଗ୍ନାବଶେଷରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ଆହତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ମହିଳା ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି।
ଲାହୋର କମିଶନର ମରିୟମ ଖାନ ୧୪ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୨ ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି। ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ସେମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ପ୍ରମାଣ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି। କୋଠାଟି ଏକ ଘନ ଜନବହୁଳ ଆବାସିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ।
କୋଠାରେ ଚାଲିଥିଲା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ
ଲାହୋର ଡିଆଇଜି ଅପରେସନ ଫୈସଲ କାମରାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭଗ୍ନାବଶେଷରୁ ୧୪ ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। କାମରାନ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ସେଣ୍ଟର ଚାଲୁଥିବା କୋଠାର ଏକ ଅଂଶ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଥିଲା। ଛାତ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବା ସମୟରେ ଶ୍ରମିକମାନେ ସେଠାରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି, "କୋଠାର ଏକ ଅଂଶ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଥିଲା, ଏବଂ ଛାତ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବା ସମୟରେ ଶ୍ରମିକମାନେ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। ଆମେ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛୁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।"