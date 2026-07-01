Add Zee Business As A Preferred Source
App

Coaching Center building Collapsed: ପାକିସ୍ତାନରେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା, କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଛାତ ଭୁଶୁଡ଼ି ୧୪ ଶିଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପାକିସ୍ତାନର ଲାହୋରରେ ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଏକ ଘରୋଇ ଟ୍ୟୁସନ୍ ସେଣ୍ଟରର ଛାତ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ଏହି ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅତି କମରେ ୧୪ ଜଣ ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଲାହୋରର କାହନା ଅଞ୍ଚଳର ଇଦଗା

Written ByPrabhudatta Moharana
Published: Jul 01, 2026, 09:00 AM IST|Updated: Jul 01, 2026, 09:00 AM IST
Coaching Center building Collapsed: ପାକିସ୍ତାନରେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା, କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଛାତ ଭୁଶୁଡ଼ି ୧୪ ଶିଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

About the Author

Prabhudatta Moharana

Prabhudatta Moharana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଜୁଲାଇ ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ ଗ୍ୟାସ ଦରକୁ ନେଇ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର, ସିଲିଣ୍ଡର ପିଛା ବୃହତ ହ୍ରାସ
LPG gas price57 min ago
2
top 10 news todayJun 30
3
Man convicted in niece murder case gets sentence at BrahmapurJun 30
4
Supreme CourtJun 30
5
Odia NewsJun 30