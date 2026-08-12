Boat Accident: ଖରାପ ପାଗରେ ନୌକା ଯାତ୍ରା ହେଲା କାଳ,୧୫ ମୃତ ଆଶଙ୍କା; ୨୦ରୁ ଅଧିକ ନିଖୋଜ

Boat Accident: ଜିମ୍ବାବ୍ୱେରେ ଘଟିଛି ଏକ ଭୟଙ୍କର ନୌକା ଦୁର୍ଘଟଣା। ଦେଶର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କରିବା ଝିଲ୍ରେ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ନୌକା ପଲଟିଯିବାରୁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ନୌକାରେ ମୋଟ ୯୫ ଜଣ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏଥିରେ ୯୦ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ ୫ ଜଣ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ।
ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାୟ ୧୫ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଏହା ସହିତ ୨୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଏବେ ବି ନିଖୋଜ ଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ଚାଲିଛି।
ତୀବ୍ର ଲହରୀରେ ପଲଟିଗଲା ନୌକା
ପୁଲିସର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଜିମ୍ବାବ୍ୱେର ଉତ୍ତରରେ ଥିବା କରିବା ସହରରୁ ଝିଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ୱୀପକୁ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ନୌକା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ବିଶେଷକରି ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଏହି ନୌକାରେ ଯାତାୟାତ କରନ୍ତି।
ଘଟଣା ଦିନ ଖରାପ ପାଗ ମଧ୍ୟରେ ନୌକାଟି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଝିଲ୍ର ମଝିରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତୀବ୍ର ଲହରୀ ସହ ନୌକାଟି ଧକ୍କା ଖାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଇଞ୍ଜିନ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବାରୁ ନୌକାଟି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ପାଣିରେ ପଲଟିଯାଇଥିଲା।
ଦୁର୍ଘଟଣା ସମୟରେ ଆଖପାଖ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଅନ୍ୟ ନୌକାର ଲୋକମାନେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରି କିଛି ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ପରେ ସେମାନେ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ପୁଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ।
ସେନା, ଗୋତାଖୋର ଓ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଉଦ୍ଧାର ଅଭିଯାନ
ଘଟଣା ପରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଥିଲା। ଆଖପାଖର ନୌକା ସହିତ ଗୋତାଖୋର, ସେନାର ବଡ଼ ନୌକା ଏବଂ ହେଲିକପ୍ଟର ଉଦ୍ଧାର ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ।
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରାୟ ୬୦ ଜଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ତେବେ ତୀବ୍ର ଲହରୀ ଯୋଗୁଁ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ନୌକା ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳକୁ ବହୁ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା।
ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ମ୍ୟାକ୍ସଟନ୍ କାନ୍ହେମାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଆଖପାଖର ନୌକାଗୁଡ଼ିକ ତୁରନ୍ତ ସହାୟତା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ।
ନିଖୋଜଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ଜାରି
ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଝିଲ୍ରେ ନିଖୋଜ ଲୋକଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ମୃତଦେହଗୁଡ଼ିକୁ ପରିଚୟ ପାଇଁ କରିବା ସହରର ମର୍ଚୁଆରିରେ ରଖାଯାଇଛି।
କରିବା ଝିଲ୍ କେଉଁଠି?
କରିବା ଝିଲ୍ ଜିମ୍ବାବ୍ୱେ ଏବଂ ଜାମ୍ବିଆ ସୀମାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହା ଜିମ୍ବାବ୍ୱେର ରାଜଧାନୀ ହରାରେଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୩୦୦ କିଲୋମିଟର ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବରେ ରହିଛି। ଆୟତନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କରିବା ଝିଲ୍କୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମାନବନିର୍ମିତ ଝିଲ୍ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଭାବେ ଗଣାଯାଏ।