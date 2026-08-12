Add Zee Business As A Preferred Source
App

Boat Accident: ଖରାପ ପାଗରେ ନୌକା ଯାତ୍ରା ହେଲା କାଳ,୧୫ ମୃତ ଆଶଙ୍କା; ୨୦ରୁ ଅଧିକ ନିଖୋଜ

ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାୟ ୧୫ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଏହା ସହିତ ୨୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଏବେ ବି ନିଖୋଜ ଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ଚାଲିଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Aug 12, 2026, 08:09 AM IST|Updated: Aug 12, 2026, 08:09 AM IST
Boat Accident: ଖରାପ ପାଗରେ ନୌକା ଯାତ୍ରା ହେଲା କାଳ,୧୫ ମୃତ ଆଶଙ୍କା; ୨୦ରୁ ଅଧିକ ନିଖୋଜ
Image Credit: Image Source: AI

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Odisha Weather Report: ୫ ଦିନ ସମୁଦ୍ର ଯିବା ମନା! ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚେତାବନୀ
2
3
4
5