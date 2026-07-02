Quarry Accident: କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ମାଡ଼ି ଆସିଲା ବିଶାଳ ଚଟାଣ, ୭ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

Quarry Accident: କର୍ଣ୍ଣାଟକର ରାଜଧାନୀ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରୁ ଏକ ହୃଦୟବିଦାରକ ଦୁର୍ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ସାଉଥ ତାଲୁକର ମାଦାପଟ୍ଟନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏକ ପଥର ଖଣିରେ ଗୁରୁବାର ସକାଳେ ହଠାତ୍ ଏକ ବିଶାଳ ଚଟାଣ ଧସି ପଡ଼ିବାରୁ ବିହାରର ୭ ଜଣ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏହାସହ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଶ୍ରମିକ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।
ପୁଲିସ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଗୁରୁବାର ସକାଳେ ଶ୍ରମିକମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ଖଣିରେ ପଥର ଭାଙ୍ଗିବା ଓ ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ପ୍ରାୟ ୪୦ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରୁ ଏକ ବିରାଟ ଚଟାଣ ହଠାତ୍ ଖସି ପଡ଼ି ତଳେ କାମ କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଉପରେ ମାଡ଼ି ଆସିଥିଲା।
ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଜଣେ ଶ୍ରମିକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ସେହି ସମୟରେ ଖଣିରେ ପ୍ରାୟ ୧୮ ଜଣ ଶ୍ରମିକ କାମ କରୁଥିଲେ। ଚଟାଣ ଏତେ ବଡ଼ ଥିଲା ଯେ ଶ୍ରମିକମାନେ ଖସିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସମୟ ପାଇନଥିଲେ। ଚଟାଣ ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ବିହାରର ୭ ଜଣ ଦିନମଜୁରିଆ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ସେମାନେ ନିଜ ପରିବାରର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ ପାଇଁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ କାମ କରୁଥିଲେ।
ଖବର ପାଇ ସ୍ଥାନୀୟ ପୁଲିସ, ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଓ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳାଇଥିଲେ। ମୃତଦେହଗୁଡ଼ିକୁ ମାଟି ତଳୁ ବାହାର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆହତମାନଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ପୁଲିସ ଘଟଣାର କାରଣ, ଖଣିର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ କୌଣସି ଅବହେଳା ରହିଥିଲା କି ନାହିଁ ସେନେଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।