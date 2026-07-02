Add Zee Business As A Preferred Source
App

Quarry Accident: କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ମାଡ଼ି ଆସିଲା ବିଶାଳ ଚଟାଣ, ୭ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

ଗୁରୁବାର ସକାଳେ ଶ୍ରମିକମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ଖଣିରେ ପଥର ଭାଙ୍ଗିବା ଓ ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ପ୍ରାୟ ୪୦ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରୁ ଏକ ବିରାଟ ଚଟାଣ ହଠାତ୍ ଖସି ପଡ଼ି ତଳେ କାମ କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଉପରେ ମାଡ଼ି ଆସିଥିଲା।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jul 02, 2026, 07:37 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 07:37 PM IST
Quarry Accident: କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ମାଡ଼ି ଆସିଲା ବିଶାଳ ଚଟାଣ, ୭ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
MT Sanmar Herald: ଯୁଦ୍ଧର ବିପଦକୁ ଟପି ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଇରାକୀ କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ୍ ଜାହାଜ
MT Sanmar Herald44 min ago
2
NEET PG 20262 hrs ago
3
FIFA 20262 hrs ago
4
india vs sri lanka Test series2 hrs ago
5
Top 10 news3 hrs ago