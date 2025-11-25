Advertisement
TRAI: କେମିତି ରୋକିବେ ଜାଲି ଫୋନ କଲ୍ ?

TRAI: ଭାରତୀୟ ଟେଲିକମ୍ ନିୟାମକ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ(TRAI) ସ୍କାମ୍ ଏବଂ ଠକେଇ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଟେଲିକମ୍ କଲ୍ ଗୁଡିକ ବିରୋଧରେ କଡା ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି।

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Nov 25, 2025, 01:01 PM IST

Trending Photos

TRAI: ଭାରତୀୟ ଟେଲିକମ୍ ନିୟାମକ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ(TRAI) ସ୍କାମ୍ ଏବଂ ଠକେଇ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଟେଲିକମ୍ କଲ୍ ଗୁଡିକ ବିରୋଧରେ କଡା ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଦିଗରେ ଗତବର୍ଷକରେ ୨୧ ଲକ୍ଷ ଜାଲ୍ ନମ୍ବର ବ୍ଲକ୍ କରାଯାଇଛି। ୧ ଲକ୍ଷ ସଂସ୍ଥାକୁ କଳା ତାଲିକା ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିବା ଟେଲିକମ୍ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରରେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ୍ ହୋଇଛି।

 

ଟେଲିକମ୍ ସେବାର ଅପବ୍ୟବହାର ରୋକିବା ଦିଗରେ ଲୋକମାନ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଟ୍ରାଇ ଡିଏନଡି ଆପରେ ରିପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ନିୟାମକ। ଟ୍ରାଇ କହିଛି ଯ, ଅନେକ ୟୁଜର୍ସ ଭାବୁଛନ୍ତି ଟେଲିଫୋନ୍ ର କୌଣସି ନମ୍ବରକୁ ବ୍ଲକ୍ କରିଦେବା ହିଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କାମ। ଏଭଳି ବ୍ଲକ୍ କରିବା ଦ୍ବାରା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଡିଭାଇସ୍ ର ନମ୍ବର ଦେଖାଯାଇ ନଥାଏ। ମାତ୍ର ସାଇବର ଅପରାଧିମାନେ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ସହଜରେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିପାରିବେ। ସ୍କାମ୍ କଲ୍ ଏବଂ ଏସଏମଏସକୁ ରିପୋର୍ଟ କରାଗଲେ ଟେଲିକମ୍ ସେବା ଯୋଗାଣକାରୀ ଫ୍ରଡ୍ ରେ ଲିପ୍ତ ଥିବା କୌଣସି ନମ୍ବରକୁ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ବାତିଲ୍ କରିବା ସହଜ ହୋଇଥାଏ।  

