Add Zee Business As A Preferred Source
App

Aircraft Crash: ବାରାମତୀରେ ପୁଣି ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା,ଟ୍ରେନି ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ କ୍ରାଶ୍

Aircraft Crash: ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପୁଣେରୁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏକ ଟ୍ରେନି ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ କ୍ରାଶ୍ ହୋଇଛି । ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ବାରାମତୀ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଏକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀର ତାଲିମ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Aug 09, 2026, 04:11 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 04:11 PM IST
Aircraft Crash: ବାରାମତୀରେ ପୁଣି ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା,ଟ୍ରେନି ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ କ୍ରାଶ୍
Image Credit: ବାରାମତୀରେ ପୁଣି ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Gold Price: ଯୁଦ୍ଧ ଥମିବା ଆଶାରେ ବଢ଼ିଲା ସୁନା! ସପ୍ତାହକରେ ୬ ହଜାର ମହଙ୍ଗା, ୧.୪୯ ଲକ୍ଷ ପାର...
2
3
4
5