Aircraft Crash: ବାରାମତୀରେ ପୁଣି ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା,ଟ୍ରେନି ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ କ୍ରାଶ୍

Aircraft Crash: ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପୁଣେରୁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏକ ଟ୍ରେନି ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ କ୍ରାଶ୍ ହୋଇଛି । ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ବାରାମତୀ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଏକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀର ତାଲିମ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ବିମାନରେ ଥିବା ଟ୍ରେନି ପାଇଲଟ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ବଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଫଳରେ କେହି ମୃତାହତ ହୋଇ ନାହାଁନ୍ତି।
ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପୂର୍ବତନ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ଦୁଃଖଦ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରାୟ ଆଠ ମାସ ପରେ ଏହା ବାରାମତୀ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ। ରନୱେରୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ବିମାନବନ୍ଦର ପରିସରରେ ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ୧୨:୩୫ ସମୟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା।
ସୂଚନା ଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀରେ ବାରାମତୀ ବିମାନବନ୍ଦର ନିକଟରେ ଏକ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପୂର୍ବତନ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଜିତ ପାୱାର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଚାରି ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ମେ ୧୩ ତାରିଖରେ, ଏକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀର ଅନ୍ୟ ଏକ ତାଲିମ ବିମାନ ବାରାମତୀରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ତଥାପି, ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କେହି ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇ ନଥିଲେ। ବାରାମତୀ ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ନିକଟସ୍ଥ ଗୋଜୁବାଭି ଗାଁ ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବିମାନର ଏକମାତ୍ର ଯାତ୍ରୀ ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ପାଇଲଟ୍ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲେ। ପୂର୍ବ ଦୁଇଟି ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଆଠ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ବାରାମତୀରେ ତୃତୀୟ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା।