ଏହି ରୁଟ୍ ରେ ଯାତ୍ରା ଏବେ ୫୦% ଶସ୍ତା ହେବ! ଟୋଲ୍ ରେଟ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ

ଏହି ଦେୟଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ସେହି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ଲାଗୁ ହେବ ଯେଉଁଠାରେ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ପ୍ରଶସ୍ତୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଏହି ସରକାରୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ କରିବ ଏବଂ ରୁଟରେ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ସଂଯୋଗୀକରଣକୁ ଉନ୍ନତ କରିବ।

Toll Cuts Charges: ଦିଲ୍ଲୀ-ମୁମ୍ବାଇ ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେର କିଛି ଅଂଶରେ ଟୋଲ୍ ଚାର୍ଜକୁ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର । ଏହି ଦେୟଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ସେହି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ଲାଗୁ ହେବ ଯେଉଁଠାରେ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ପ୍ରଶସ୍ତୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଏହି ସରକାରୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ କରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । ରୁଟରେ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ସଂଯୋଗୀକରଣକୁ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତ କରିବ।

ଏହି ଟୋଲ୍ ସଂଶୋଧନ ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେର ସେହି ଅଂଶଗୁଡ଼ିକରେ ଲାଗୁ ହେବ ଯେଉଁଠାରେ ନିର୍ମାଣ କିମ୍ବା ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ପୂର୍ବରୁ, ଏହି ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକ ମାନକ ରାଜପଥ ଶୁଳ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଶୁଳ୍କ ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ। ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଦେୟଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ଥିଲା।

ଟୋଲ୍ ଶୁଳ୍କ, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ମାନକ ହାରର ୬୦ ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା, ଏବେ ଏହାକୁ ୩୦ ପ୍ରତିଶତକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି। ଏହି ହ୍ରାସ ସିଧାସଳଖ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାର ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଯାନଗୁଡ଼ିକୁ ଲାଭ ପହଞ୍ଚାଇବ।

ସଂଶୋଧିତ ଟୋଲ୍ ଶୁଳ୍କ ୨୦୨୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେ ସେଗମେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ନହୁଏ। ଏହା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ହ୍ରାସ କରିବ। କମ ଯାତ୍ରା ଖର୍ଚ୍ଚ ଦିଲ୍ଲୀ, ଗୁଜରାଟ, ରାଜସ୍ଥାନ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯାନ ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଲାଭ ପହଞ୍ଚାଇବ। ବାଣିଜ୍ୟିକ ଅପରେଟର ଏବଂ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ଯାନଗୁଡ଼ିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ସଞ୍ଚୟ ଦେଖିବେ । ଯାହା ମାଲ ପରିବହନ ଶୁଳ୍କ ଏବଂ ଯୋଗାଣ-ଶୃଙ୍ଖଳ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ।

ଏହି ସିଧାସଳଖ ହ୍ରାସ ଦୀର୍ଘ ଦୂରତା ଯାତ୍ରାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ । ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସରକାରଙ୍କ ବ୍ୟାପକ ଟୋଲ୍-ନୀତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସୁସଙ୍ଗତ, ଯାହା ଗଠନମୂଳକ ଭାବରେ ଜଟିଳ ରାଜପଥ ସେଗମେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକରେ ଟୋଲ୍ ଶୁଳ୍କ କିପରି ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯାଏ ତାହା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଏ। ଦିଲ୍ଲୀ-ମୁମ୍ବାଇ ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେର କିଛି ସେଗମେଣ୍ଟ ଏବେ ବି ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଅଛି। ଏହି ହ୍ରାସ ଯାତ୍ରା ନିରନ୍ତରତା ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ସେଗମେଣ୍ଟ ଖୋଲାଯିବା ସହିତ ଟୋଲ୍ ହାର ସଜାଡ଼ିବ।

Soubhagya Ranjan Mishra

