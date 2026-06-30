ବର୍ଷା ସମୟରେ ସ୍କୁଲ ଭ୍ୟାନ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ବଡ଼ ଗଛ: ଜଣେ ମୃତ, ୧୦ ଆହତ

ମୁମ୍ବାଇ: ମାୟାନଗରୀ ମୁମ୍ୱାଇରୁ ବର୍ଷାଜନିତ ଅଘଟଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଏକ ବଡ଼ ଗଛ ସ୍କୁଲ ବସ୍ ଉପରେ ପଡ଼ିଯିବାରୁ ଜଣେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଏଥିସହ ଘଟଣାରେ ଦଶ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଚେମ୍ବୁରର ରୋଡ୍ ନମ୍ବର ୧୧ରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ମୋଟ ୧୩ ଜଣ ପିଲା ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ଆହତ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛିଙ୍କୁ ଜୈନ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଛି । ଅନେକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ରହିଛି ଏବଂ ଚାରି ଜଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି।
ଜରୁରୀକାଳୀନ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଟିମ୍ ବସ୍ ଭିତରେ ଫସି ରହିଥିବା ପିଲାଙ୍କୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥିବା ଗଛଟିକୁ କାଟିଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ସେମାନେ ଗଛ କାଟିବା ପାଇଁ ବିଏମ୍ସିକୁ ବାରମ୍ବାର ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ଏବଂ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସମାନ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଅନେକ ଚେତାବନୀ ସତ୍ତ୍ୱେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନଥିଲା।
ଚେମ୍ବୁରରେ ଏହି ଦୁଃଖଦ ଦୁର୍ଘଟଣା ଆଜି ଦିନ ୨ଟା୩୦ ସମୟରେ ଘଟିଥିଲା। ଗଛ ପଡ଼ିବାରୁ ବସ୍ ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାପି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ବସ୍ ଟି ତିଲକ ନଗରର ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ସ୍କୁଲର ଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଥିଲା । ପାଖରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଥିଲେ। ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ସମସ୍ତ ପିଲାଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ, ଜଣେ ୧୧ ବର୍ଷୀୟ ଛାତ୍ର ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ଘଟଣାର ଖବର ପାଇ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ, ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଟିମ୍ ଏବଂ BMC ଅଧିକାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଗଛ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଏକ କ୍ରେନ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା।
ଦୁର୍ଘଟଣା ଖବର ପାଇବା ପରେ, ଛାତ୍ରଙ୍କ ପରିବାର ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଛାତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ଶୋକାକୂଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଅନ୍ୟପଟେ, ପୋଲିସ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଘେରାବନ୍ଦୀ କରି ଟ୍ରାଫିକ୍ ପରିଚାଳନା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସ୍କୁଲ ସମୟ ପରେ ବସ୍ ଟି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଘରକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ନିୟମିତ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ବେଳେ ୧୧ ନମ୍ବର ରୋଡ୍ରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଡାଳ ଏହାର ଛାତ ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା । ଯାହା ଫଳରେ ଗାଡ଼ିର ଏକ ଅଂଶ ଚାପି ହୋଇଯାଇଥିଲା।