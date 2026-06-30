Add Zee Business As A Preferred Source
App

ବର୍ଷା ସମୟରେ ସ୍କୁଲ ଭ୍ୟାନ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ବଡ଼ ଗଛ: ଜଣେ ମୃତ, ୧୦ ଆହତ

ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ହଠାତ୍ ଏକ ବଡ଼ ଗଛ ଏକ ସ୍କୁଲ ବସ୍ ଉପରେ ପଡ଼ିଯିବା କାରଣରୁ ଜଣେ ଛାତ୍ରର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଏବଂ ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସେହି ସମୟରେ ବସ୍‌ରେ ୧୩ ଜଣ ପିଲା ଥିଲେ। ଆହତମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jun 30, 2026, 06:20 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 06:20 PM IST
ବର୍ଷା ସମୟରେ ସ୍କୁଲ ଭ୍ୟାନ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ବଡ଼ ଗଛ: ଜଣେ ମୃତ, ୧୦ ଆହତ

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ସବୁ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ସଚିବଙ୍କ ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ବୈଠକ
Odia News49 min ago
2
Weak Monsoon India55 min ago
3
Odia News1 hr ago
4
crime news2 hrs ago
5
Top 10 news2 hrs ago