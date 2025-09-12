C.P. Radhakrishnan: ଆଜି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ;ସମାରୋହରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ମୋଦୀଙ୍କ ସହ...

C.P. Radhakrishnan: ଭାରତର ୧୫ ତମ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ସିପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ ଆଜି ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ।
C.P. Radhakrishnan: ଭାରତର ୧୫ ତମ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ସିପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ ଆଜି ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଶ୍ରୀ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନଙ୍କୁ ଶପଥ ପାଠ କରାଇବେ। ଏହି ସମାରୋହରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ, ଅନ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ , ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲା ଏବଂ ବିରୋଧି ଦଳର ନେତା ଯୋଗ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ନିକଟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ଶ୍ରୀ ରଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ ଇଣ୍ତିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ସମର୍ଥିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବି ସୁଦର୍ଶନ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କୁ ପରାଜିତ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନଙ୍କୁ ୪୫୨ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ଭୋଟ୍ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କୁ ୩୦୦ ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ମିଳିଥିଲା।