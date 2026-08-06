Add Zee Business As A Preferred Source
App

Tarun Tejpal Case: ୨୦୧୩ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ମାମଲା,ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ତେହଲକା ମାଗାଜିନ୍‌ର ପୂର୍ବତନ ସମ୍ପାଦକ

Tarun Tejpal Case: ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ପୂର୍ବତନ ‘ତେହେଲକା’ ସମ୍ପାଦକ ତରୁଣ ତେଜପାଲଙ୍କୁ ଲାଗିଛି ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା। ୨୦୧୩ ମସିହାର ଏହି ଘଟଣା ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିଲା। ହେଲେ ଏହି ଘଟଣାର ଆଜି ରାୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Aug 06, 2026, 03:22 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 03:22 PM IST
Tarun Tejpal Case: ୨୦୧୩ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ମାମଲା,ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ତେହଲକା ମାଗାଜିନ୍‌ର ପୂର୍ବତନ ସମ୍ପାଦକ
Image Credit: ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ତେହଲକା ମାଗାଜିନ୍‌ର ପୂର୍ବତନ ସମ୍ପାଦକ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Tarun Tejpal Case: ୨୦୧୩ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ମାମଲା,ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ତେହଲକା ମାଗାଜିନ୍‌ର ପୂର
2
3
4
5