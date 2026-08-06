Tarun Tejpal Case: ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ପୂର୍ବତନ ‘ତେହେଲକା’ ସମ୍ପାଦକ ତରୁଣ ତେଜପାଲଙ୍କୁ ଲାଗିଛି ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା। ୨୦୧୩ ମସିହାର ଏହି ଘଟଣା ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିଲା। ହେଲେ ଏହି ଘଟଣାର ଆଜି ରାୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତରୁଣ ତେଜପାଲଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟ। ସେ ୨୦୨୧ରେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ କରିଥିଲେ ଗୋଆ ସେସନ୍ସ କୋର୍ଟ । ହେଲେ ଏହି ଘଟଣାର ରାୟ ଆଜି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ,ତରୁଣ ତେଜପାଲ ନଭେମ୍ବର, ୨୦୧୩ରେ ଗୋଆର ଏକ ହୋଟେଲରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଲିଫ୍ଟ ଭିତରେ ଜଣେ କନିଷ୍ଠ ସହକର୍ମୀଙ୍କୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ପରେ ଗୋଆ ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲା। ପରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ୨୦୧୪, ଜୁଲାଇ ରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରୁ ସେ ଜାମିନ ପାଇଥିଲେ। ତଳ କୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଦୋଷମୁକ୍ତ କରିବା ପରେ ଗୋଆ ସରକାର ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଗୋଆ ପୋଲିସ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଥିଲା ଯେ,ତଳ କୋର୍ଟ କେବଳ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଆଚରଣ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରମାଣ, ଯେପରିକି ତେଜପାଲଙ୍କ କ୍ଷମାପ୍ରାର୍ଥନା ଇମେଲ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରିଥିଲେ। ସେପଟେ, ଆଜି ରାୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଏବଂ ତରୁଣ ତେଜପାଲଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଛି।