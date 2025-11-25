ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର ଭୟ, ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ଲାଗି ୩ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି

Maoist: ସୁରକ୍ଷା ବଳର ଜୋରଦାର୍ ଅଭିଯାନ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର ଭୟ ଘାରିଛି। ଫଳରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ମାଓବାଦୀ ଏବେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍ତି।
Maoist: ସୁରକ୍ଷା ବଳର ଜୋରଦାର୍ ଅଭିଯାନ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର ଭୟ ଘାରିଛି। ଫଳରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ମାଓବାଦୀ ଏବେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏହାର ଏକ ଭିଡି଼ଓ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଏମ ଏମସି ଜୋନ୍ (ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଓ ଛତିଶଗଡ) ର ମାଓ ପ୍ରବକ୍ତା ଏହି ତିନି ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସଶସ୍ତ୍ର ସଂଘର୍ଷ ବନ୍ଦ କରିବା ଉପରେ ବିଚାର ବିମର୍ସ କରିବା ଲାଗି ୨୦୨୬ ଫେବୃଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ମଗାଯାଇଛି। ଏହି ଜୋନ୍ ରେ ମାଓନେତାମାନେ ପରପ୍ପର ସହ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଫେବୃଆରୀ ୧୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ବଳ ପକ୍ଷରୁ ସଶସ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚିଠିରେ ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାୟ ୮ ମିନିଟ୍ ର ଏହି ଅଡିଓରେ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉଛି,ଏଥିରେ ଅନନ୍ତ କହୁଛି ଯେ, ଏମ ଏମସି-ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଜୋନାଲ୍ କମିଟି ଏଣିକି ଅସ୍ତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରି ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ପୁନର୍ବାସ୍ ଯୋଜନାକପ ସ୍ବୀକାର କରିବାକୁ ଚାହିଁଛି। ତେଣୁ ଏହି ୩ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ ଯେ, ଆମକୁ ସମୟ ଦିଆଯାଉ। ଏନେଇ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଓ ଛତିଶଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଛି।