ଭାତରେ ମାରୁଛି ପାକିସ୍ତାନ: ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପାଣି, ଗ୍ୟାସ ବନ୍ଦ କଲା ପାକିସ୍ତାନ

Indian Diplomats in Pakistan: ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ପୁଣି ବଢ଼ିଛି। ପାକିସ୍ତାନରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ଭାରତୀୟ କୂଟନୀତିଜ୍ଞଙ୍କ ଉପରେ ଦାଉ ସାଧୁଛି ପାକିସ୍ତାନ। ଲୋକସଭାରେ ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର ବିଷୟରେ ଖୁଲାସା କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରୋଧିତ ରହିଛି। ରାଜଧାନୀ ଇସଲାମାବାଦରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସରେ ନିୟୋଜିତ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଛି। ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ହାଇକମିଶନର ଏହି ଭାରତୀୟ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି। ଯେଉଁଥିରେ ପାଣି, ଏଲପିଜି ଏବଂ ଖବରକାଗଜ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ପାକିସ୍ତାନର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଭିଏନା ଚୁକ୍ତିନାମାର ଉଲ୍ଲଂଘନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତଥାପି,ଏହି ମାମଲାରେ ଉଭୟ ଦେଶ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସରକାରୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ।
ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତୀୟ ହାଇକମିଶନର ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇଛି। ଭାରତୀୟ ସେନାର ସଫଳ ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର ଏବଂ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ସ୍ଥଗିତ କରାଯିବା ପରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟରେ ଆହୁରି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଶୀର୍ଷ ସରକାରୀ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ,ପାକିସ୍ତାନର ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା ଇଣ୍ଟର-ସର୍ଭିସେସ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ (ISI) ଦ୍ୱାରା ରାଜଧାନୀରେ ଭାରତୀୟ କୂଟନୀତିଜ୍ଞଙ୍କ ଜୀବନ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି।
ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ବିକ୍ରେତାଙ୍କୁ ଧମକ ଦିଆଯାଇଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ,ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଇସଲାମାବାଦର ଭାରତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତଙ୍କ ପରିସରରେ ସୁଇ ନର୍ଦର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ୟାସ ପାଇପଲାଇନ୍ସ ଲିମିଟେଡ (SNGPL) ପାଇପଲାଇନ୍ ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଜାଣିଶୁଣି ନିଆଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ,ଅଧିକାରୀମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ବିକ୍ରେତାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଭାରତୀୟ ହାଇ କମିଶନରେ ନିଯୁକ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବିକ୍ରୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି କାରଣରୁ, କୂଟନୀତିଜ୍ଞ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଖୋଲା ବଜାରରୁ କିଣିବାକୁ ପଡୁଛି,ଯାହା ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ମୂଲ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ବ୍ୟତୀତ,ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସଫା ଏବଂ ଫିଲ୍ଟର ପାଣି ଯୋଗାଉଥିବା ବିକ୍ରେତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧମକ ଦିଆଯାଇଛି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେ ପାଣି ଯୋଗାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସ୍ଥାନୀୟ ଖବରକାଗଜ ଯୋଗାଣ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି।