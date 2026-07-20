Add Zee Business As A Preferred Source
App

ସନ୍ଦେହଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳିଲା ତ୍ରିପୁରା ଡିଜିପିଙ୍କ ମୃତଦେହ!

ତ୍ରିପୁରା ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅନୁରାଗ ଧନଖଡ଼ ମୃତଦେହ ସନ୍ଦେହଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳିଛି । ଅଫିସ୍‌ କ୍ୟାବିନ ଭିତରୁ ମୃତଦେହ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା । ଅଗରତାଲା ଜିବି ହସ୍ପିଟାଲ୍‌ରେ ଡିଜିପି ଧନଖଡ଼ଙ୍କ ମୃତଦେହ ରହିଛି । କେଉଁ ପରସ୍ଥିତିରେ ଘଟିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରିନାହିଁ ।

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited By:Soubhagya Ranjan Mishra
Published: Jul 20, 2026, 02:13 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 02:13 PM IST
ସନ୍ଦେହଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳିଲା ତ୍ରିପୁରା ଡିଜିପିଙ୍କ ମୃତଦେହ!
Image Credit: ଅନୁରାଗ ଧନଖର ୧୯୯୪ ବ୍ୟାଚ୍ (ତ୍ରିପୁରା କ୍ୟାଡର)ର ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ଏବଂ ସମ୍ମାନିତ ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ।

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ପରିବା ଦର ଆକାଶଛୁଆଁ, ଚିନ୍ତାରେ ସାଧାରଣ ଖାଉଟି
Odia News50 min ago
2
Odia News2 hrs ago
3
Odia News3 hrs ago
4
Odia News3 hrs ago
5
top 10 news today4:17 AM IST