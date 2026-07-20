ସନ୍ଦେହଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳିଲା ତ୍ରିପୁରା ଡିଜିପିଙ୍କ ମୃତଦେହ!

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅଗରତାଲା ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ତ୍ରିପୁରାର ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ଡିଜିପି) ଅନୁରାଗ ଧନଖରଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିଛି । ଏହି ଦୁଃଖଦ ଏବଂ ହଠାତ୍ ଏପରି ଘଟଣା ତ୍ରିପୁରାର ପ୍ରଶାସନିକ ଏବଂ ଆଇନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନକାରୀ ମହଲରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ଘଟଣାର ଖବର ପାଇବା ମାତ୍ରେ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ତଥାପି, ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ । ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି।
ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇବା ମାତ୍ରେ ବରିଷ୍ଠ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେମାନେ ପରିସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଆକସ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସମଗ୍ର ପୋଲିସ ବିଭାଗରେ ଏକ ଦୁଃଖଦ ନୀରବତା ଖେଳିଯାଇଛି। ଅଧିକାରୀମାନେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ।
ଅନୁରାଗ ଧନଖର ୧୯୯୪ ବ୍ୟାଚ୍ (ତ୍ରିପୁରା କ୍ୟାଡର)ର ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ଏବଂ ସମ୍ମାନିତ ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତି ପରେ ସେ ମେ ୨୦୨୫ରେ ତ୍ରିପୁରାର ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ପୋଲିସ୍ ବାହିନୀର ମୁଖ୍ୟ) ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ, ସେ ଜଣେ କଠୋର, କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠ ଏବଂ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଶାସକ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲେ।
Also Read- ପରିବା ଦର ଆକାଶଛୁଆଁ, ଚିନ୍ତାରେ ସାଧାରଣ ଖାଉଟି