National Herald Issue: ସୋନିଆ ଓ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରୁଜୁ ହେଲା ମାମଲା, ବଢିଲା ଅଡ଼ୁଆ

National Herald Issue: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅପରାଧ ଶାଖା (EOW) ନ୍ୟାସନାଲ ହେରାଲ୍ଡ ମାମଲାରେ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଛଅ ଜଣ ସହଯୋଗୀ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ସଂସ୍ଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ନୂଆ ମାମଲା ଦାଖଲ କରିଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ୨,୦୦୦ କୋଟି ମୂଲ୍ୟର ସମ୍ପତ୍ତି ସହିତ କଂଗ୍ରେସ-ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କମ୍ପାନୀ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ଜର୍ଣ୍ଣାଲ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ (AJL) କୁ ଠକେଇ ଭାବରେ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଅପରାଧିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି।
ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଏଫଆଇଆର ଅକ୍ଟୋବର ୩ ତାରିଖରେ ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଥିଲା। ଯଦିଓ ଏହାର ବିବରଣୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାର୍ବଜନୀନ ହୋଇଛି। ଏହି ଏଫଆଇଆର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (ED) ର ମୁଖ୍ୟାଳୟ ତଦନ୍ତ ୟୁନିଟ୍ (HIU) ଦ୍ୱାରା ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଯାହା PMLA ର ଧାରା 66(2) ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିଛି। ଧାରା 66(2) ED କୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାକୁ ଏକ ଅପରାଧ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଏବଂ ଏକ ଏଫଆଇଆର ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ।
ଏଫଆଇଆରରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି ଯେ ୨୦୦୦ କୋଟି ମୂଲ୍ୟର ସମ୍ପତ୍ତି ସହିତ AJL, ୟଙ୍ଗ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଲିଆତି ଭାବରେ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାରର 76% ଅଂଶଧନ ଅଛି। ଏକ କଥିତ କୋଲକାତା-ଭିତ୍ତିକ 'ସେଲ୍ କମ୍ପାନୀ', ଡୋଟେକ୍ସ ମର୍ଚାଣ୍ଡାଇଜ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍, ମଧ୍ୟ FIRରେ ନାମିତ ହୋଇଛି, ଯାହା କଥିତ ଭାବରେ ୟଙ୍ଗ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କୁ ₹1 କୋଟି ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଥିଲା, ଯେଉଁଠାରୁ ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାର AJL କୁ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ₹50 ଲକ୍ଷ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା।
ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା ଏଫଆଇଆରରେ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନାମ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓଭରସିଜ୍ କଂଗ୍ରେସର ମୁଖ୍ୟ ସାମ୍ ପିଟ୍ରୋଡା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଇଡିର ଚାର୍ଜସିଟରେ ଅନ୍ୟ ତିନି ଜଣଙ୍କ ନାମ, ସମ୍ଭବତଃ ସୁମନ ଦୁବେ ଏବଂ ସୁନୀଲ ଭଣ୍ଡାରୀଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏଫଆଇଆରରେ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ଜର୍ଣ୍ଣାଲ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ (ଏଜେଏଲ୍), ୟଙ୍ଗ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏବଂ ଡୋଟେକ୍ସ ମର୍ଚାଣ୍ଡାଇଜ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ନାମିତ ହୋଇଛି।
ଇଡି ଏପ୍ରିଲ 9 ତାରିଖରେ ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପିଏମଏଲଏ ଅଧୀନରେ ଏକ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିଥିଲା। ରାଉଜ୍ ଆଭେନ୍ୟୁ କୋର୍ଟରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାଂସଦ / ବିଧାୟକ କୋର୍ଟରେ ମାମଲା ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି। କୋର୍ଟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଉପରେ ବିଚାର କରିନାହାଁନ୍ତି ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର 16 ତାରିଖରେ ଏହାର ରାୟ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ପୋଲିସ AJL ସେୟାରହୋଲ୍ଡରମାନଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ ସମନ କରିପାରେ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଏହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇପାରିବ ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ୟଙ୍ଗ ଇଣ୍ଡିଆନକୁ କମ୍ପାନୀ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ହାସଲ କରିଥିଲା କି ନାହିଁ।
କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଏହି ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ନିରନ୍ତର ଖଣ୍ଡନ କରିଆସିଛି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ED ପ୍ରତିଶୋଧପରାୟଣ ରାଜନୀତିରେ ଲିପ୍ତ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଏଫଆଇଆର ଦାଖଲ କରିବା ବିଷୟରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯିବାରୁ ଦଳ ଏହା ବିଷୟରେ ଅଜ୍ଞ ବୋଲି କହିଛି।