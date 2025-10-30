Advertisement
Trump-Jinping Meet: ୬ ବର୍ଷ ପରେ ଟ୍ରମ୍ପ-ଜିନପିଙ୍ଗ ସାକ୍ଷାତ, ହୋଇପାରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଡିଲ

Oct 30, 2025

Trump-Jinping Meet: ୬ ବର୍ଷ ପରେ ଟ୍ରମ୍ପ-ଜିନପିଙ୍ଗ ସାକ୍ଷାତ, ହୋଇପାରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଡିଲ

Trump Jinping Meeting: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ଚୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଛି। ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ସେମାନେ ଜୁନ୍ ୨୯, ୨୦୧୯ରେ ଜାପାନର ଓସାକାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ G20 ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ। ଛଅ ବର୍ଷ ପରେ, ଗୁରୁବାର, ଅକ୍ଟୋବର 30 ତାରିଖରେ, ସେମାନେ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ବୁସାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ APEC ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ। ଭାରତ ସମେତ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ଏହି ବୈଠକକୁ ନିକଟରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଏହା ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି, ଭୂରାଜନୀତି ଏବଂ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ।

ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ସି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ବୈଠକ କେବଳ ଆମେରିକା-ଚୀନ୍ ସମ୍ପର୍କକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଶୁଳ୍କ, ବିରଳ ପୃଥିବୀ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ, ବାଣିଜ୍ୟ, ଫେଣ୍ଟାନିଲ୍, ଏଆଇ ଚିପ୍ ବ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ଆମେରିକାକୁ ଟିକଟ୍ ବିକ୍ରି ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ତଥାପି, ଦୁଇ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସହମତିରେ ପହଞ୍ଚିବା କଷ୍ଟକର ଏବଂ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, କାରଣ ଚୀନ୍ ଆମେରିକାକୁ ପଛରେ ପକାଇ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ସୁପରପାୱାର ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକା ତାର ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତେଣୁ, ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ସି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଜିର ବୈଠକ ବିଶ୍ୱ ଗତିଶୀଳତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ।

ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଚୀନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ରେଡ଼ ୱାର ବା ବ୍ୟବସାୟିକ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି। ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଚୀନ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଶତ ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ଯାହା ଫଳରେ ଚୀନ୍ ବିରଳ ପୃଥିବୀ ଉପାଦାନ ଉପରେ ରପ୍ତାନି ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଆଜିର ବୈଠକ ଶୁଳ୍କ ଏବଂ ବିରଳ ପୃଥିବୀ ଉପାଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଆପୋଷ କିମ୍ବା ଚୁକ୍ତିନାମା ହୋଇପାରେ।

ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଏବଂ ସି ଜିନପିଙ୍ଗ ତାଇୱାନର ସୁରକ୍ଷା, ରୁଷ-ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଚୀନ୍ ର ଭୂମିକା ଏବଂ ରୁଷରୁ ତେଲ କ୍ରୟ ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଚାହାଁନ୍ତି ଯେ ଚୀନ୍ ରୁଷ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ କରିବାରେ ସହଯୋଗ କରୁ, ଯେତେବେଳେ ଚୀନ୍ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆମେରିକା ତାଇୱାନର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ବିରୋଧ କରୁ।

ବେଆଇନ ଫେଣ୍ଟାନିଲ୍ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ଆମେରିକୀୟ ସୋୟାବିନ୍ କ୍ରୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ, କାରଣ ଚୀନ୍ ସମ୍ପ୍ରତି ସୋୟାବିନ୍ କ୍ରୟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଆମେରିକାକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଛି। ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ସି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୈଠକ ରୁଷ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ବାଣିଜ୍ୟ ଉତ୍ତେଜନାର ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ଦିଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ।

ଏହା ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସମ୍ପର୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ। ଏହା ମଧ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ ଯେ ଦୁଇ ଦେଶ ପାରସ୍ପରିକ ସହଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ କି ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। କାରଣ ଦୁଇ ଦେଶର ସମ୍ପର୍କ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ, ବିଶ୍ୱ ସନ୍ତୁଳନ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ସ୍ଥିରତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ, ଏହି ବୈଠକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏବଂ ଏହାର ଫଳାଫଳକୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଅତି ନିକଟରୁ ଦେଖୁଛି।

Prabhudatta Moharana

