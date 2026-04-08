Iran-Israel War: ବଡ଼ ଘୋଷଣା କଲେ ଟ୍ରମ୍ପ, ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ପାଇଁ ଆମେରିକା-ଇରାନ ରାଜି

Zee OdishaOdisha National-InternationalIran-Israel War: ବଡ଼ ଘୋଷଣା କଲେ ଟ୍ରମ୍ପ, ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ପାଇଁ ଆମେରିକା-ଇରାନ ରାଜି

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Apr 08, 2026, 07:25 AM IST

Iran-Israel War: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଶ୍ୱକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶାହବାଜ ସରିଫ ଏବଂ ଫିଲ୍ଡ ମାର୍ଶାଲ ଅସୀମ ମୁନିର ତାଙ୍କୁ ଇରାନ ଉପରେ "ବିନାଶକାରୀ ଆକ୍ରମଣ" ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଏହି ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ପରେ, ଟ୍ରମ୍ପ ଆଗାମୀ 14 ଦିନ ପାଇଁ ବୋମାମାଡ଼ ଏବଂ ଆକ୍ରମଣ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧବିରତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ "ଦୁଇ-ପାଖ" ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆମେରିକା ଏକ କଠୋର ସର୍ତ୍ତ ଲଗାଇଛି। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନକୁ ତୁରନ୍ତ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଖୋଲିବାକୁ ପଡିବ।

 

ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପଛରେ ଥିବା ରଣନୈତିକ କାରଣଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ଦାବି କରୁଛି ଯେ ଏହା କେବଳ ତାର ସମସ୍ତ ସାମରିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହାସଲ କରିନାହିଁ ବରଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଛି। ଇରାନ ଆମେରିକାରୁ ଏକ "୧୦-ସୂତ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତାବ" ପାଇଛି, ଯାହାକୁ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟବହାରିକ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ଆଧାର ବୋଲି ବିବେଚନା କରେ। ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ବିବାଦର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ବିନ୍ଦୁରେ ସହମତି ହୋଇଛି। ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବା ଏବଂ ଭୂମିରେ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଦୁଇ ସପ୍ତାହର ସମୟ ରଖାଯାଇଛି।

ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏକ ମହାନ ସମ୍ମାନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ବିଶ୍ୱ ସମସ୍ୟା ଏବେ ସମାଧାନର ବହୁତ ନିକଟତର। ଯଦି ଏହି ଦୁଇ ସପ୍ତାହର ଅବଧି ସଫଳ ହୁଏ, ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ସ୍ଥାୟୀ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଇରାନର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ଏବଂ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଖୋଲିବା ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି।

ଆଜି ରାତି ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଇରାନ ଉପରେ "ବିନାଶକାରୀ ଆକ୍ରମଣ"କୁ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ଶାହବାଜ ସରିଫ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଶାହବାଜ କେବଳ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ନୁହେଁ ବରଂ ଇରାନକୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଖୋଲି "ସଦ୍ଭାବନା" ଦେଖାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଯାହା ଦ୍ଵାରା ବିଶ୍ୱ ତୈଳ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ନହୁଏ। ସରଳ ଭାଷାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଶାହବାଜ ସରିଫ ଏବଂ ଅସୀମ ମୁନିର ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ସଫଳତାର ସହ ବୁଝାଇଥିଲେ ଯେ "ବୋମାମାଡ଼ ଅପେକ୍ଷା ଆଲୋଚନା" ଏକ ଉତ୍ତମ ସମାଧାନ, ଯାହା ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସମୟସୀମା ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲା।

Prabhudatta Moharana

