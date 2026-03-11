Donald Trump: ଷ୍ଟ୍ରେଟ ଅଫ ହାର୍ମୁଜରେ ୧୦ ଇରାନୀ ଜାହାଜକୁ ଧ୍ୱଂସ କଲେ ଟ୍ରମ୍ପ, ଆଣିଲେ ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ

Advertisement
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଏବେ ସମୁଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଇରାନ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀରେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମୁଦ୍ରିକ ମାଇନ୍ସ ବିଛାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। CNN ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଗତ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଇରାନର ରିଭଲ୍ୟୁସନରୀ ଗାର୍ଡ କୋର୍ପସ ଡଜନ ଡଜନ ମାଇନ୍ସ ବିଛାଇଛି। ଯାହା ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ "ଡେଥ୍ ଭ୍ୟାଲି" ଭାବରେ ପରିଚିତ

Donald Trump: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଏବେ ସମୁଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଇରାନ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀରେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମୁଦ୍ରିକ ମାଇନ୍ସ ବିଛାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। CNN ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଗତ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଇରାନର ରିଭଲ୍ୟୁସନରୀ ଗାର୍ଡ କୋର୍ପସ ଡଜନ ଡଜନ ମାଇନ୍ସ ବିଛାଇଛି। ଯାହା ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ "ଡେଥ୍ ଭ୍ୟାଲି" ଭାବରେ ପରିଚିତ କରିଦେଇଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନ ପାଖରେ ଏବେ ବି ଛୋଟ ଡଙ୍ଗା ଏବଂ ମାଇନ୍ସ ବିଛାଇବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଜାହାଜ ଅଛି, ଯାହା ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳପଥକୁ ଅବରୋଧ କରିବାର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଏହି ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାଇନ୍ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କରଗୁଡ଼ିକର ଗତିକୁ ଅବରୋଧ କରିଛି ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।

ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଚେତାବନୀ
ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନର କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଏହି ମାଇନସ ତୁରନ୍ତ ହଟାଯାଏ ନାହିଁ, ତେବେ ଇରାନ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଦେଖିନଥିବା ସାମରିକ ପରିଣାମର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ। ଟ୍ରମ୍ପ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା ପାଖରେ ପାଣି ତଳେ ଖଣି ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପକରଣ ଅଛି। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ତାଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକତା, ଏବଂ ଏହା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ନୌସେନା ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ସେଠାରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ଟ୍ରମ୍ପ ସୂଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଇରାନ ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିବୃତ୍ତ ନ ହୁଏ, ତେବେ ଆମେରିକା ସିଧାସଳଖ ଖଣି ବିଛାଉଥିବା ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବ।

ତେଲ ସପ୍ଲାଇ ଉପରେ  ବଡ଼ ସଂକଟ
ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ବନ୍ଦ ହେବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ 15 ନିୟୁତ ବ୍ୟାରେଲ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଯୋଗାଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି, ଯାହା ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ସଙ୍କଟକୁ ଆହୁରି ଘନିଷ୍ଠ କରିଛି। ଏହି ମାର୍ଗ ଇରାକ ଏବଂ କୁୱେତ ଭଳି ଦେଶମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଜୀବନରେଖା, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତୈଳ ରପ୍ତାନି ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ। ଇରାନ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ମାର୍ଗ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଯେକୌଣସି ଜାହାଜ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଇସାରିଛି, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ସାମୁଦ୍ରିକ ପରିବହନ ପ୍ରାୟ ସ୍ଥଗିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବିକଶିତ ଦେଶମାନଙ୍କର G7 ଗୋଷ୍ଠୀ ସୂଚିତ କରିଛି ଯେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଏବଂ ବିଶ୍ୱକୁ ଏକ ଗୁରୁତର ତୈଳ ଅଭାବରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏହା ବଜାରରେ ଅତିରିକ୍ତ ତେଲ ଛାଡିବ।

ଭୀଷଣ ହୋଇପାରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଯୁଦ୍ଧ
ଆମେରିକାର ଅଧିକାରୀମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ନୌସେନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ତୈଳ ଟ୍ୟାଙ୍କରକୁ ଏସ୍କର୍ଟ ଯୋଗାଇ ଦେଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଟ୍ରମ୍ପ ଏହି ବିକଳ୍ପକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଆକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟରେ, ଇରାନ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମୁକାବିଲାର ପଥ ବାଛିଛି, ଯାହା ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଏହି ସମୁଦ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ଲମ୍ବିତ ହୁଏ, ତେବେ ଏହା କେବଳ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ନାହିଁ ବରଂ ଅନେକ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱଂସ କରିପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ବିଶ୍ୱର ଧ୍ୟାନ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ, ଯେଉଁଠାରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାଇନ୍ ଏବଂ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ବ୍ୟାଟେରୀ ମୃତ୍ୟୁର ଏକ ଜାଲ ବିଛାଇଛି।

