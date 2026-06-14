Add Zee Business As A Preferred Source
App

Trump Iran Deal: ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା,ଯୁଦ୍ଧରେ ଲାଗିବ ବ୍ରେକ୍ !ଆଜି ସ୍ବାକ୍ଷରିତ ହୋଇପାରେ ଆମେରିକା-ଇରାନ୍ ଡିଲ୍

Trump Iran Deal: ସାରା ବିଶ୍ବରେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧକୁ ନେଇ ଦିର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଅଶାନ୍ତି ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି।

Written ByNarmada Behera
Published: Jun 14, 2026, 09:47 AM IST|Updated: Jun 14, 2026, 09:47 AM IST
Trump Iran Deal: ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା,ଯୁଦ୍ଧରେ ଲାଗିବ ବ୍ରେକ୍ !ଆଜି ସ୍ବାକ୍ଷରିତ ହୋଇପାରେ ଆମେରିକା-ଇରାନ୍ ଡିଲ୍

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Trump Iran Deal: ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା,ଯୁଦ୍ଧରେ ଲାଗିବ ବ୍ରେକ୍ !ଆଜି ସ୍ବାକ୍ଷରିତ ହୋଇପାରେ ଆମ
Trump Iran Deal2 min ago
2
petrol diesel price today1 hr ago
3
top 10 news today1 hr ago
4
Raja Festival 20262 hrs ago
5
IND vs AFGJun 13