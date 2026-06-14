Trump Iran Deal: ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା,ଯୁଦ୍ଧରେ ଲାଗିବ ବ୍ରେକ୍ !ଆଜି ସ୍ବାକ୍ଷରିତ ହୋଇପାରେ ଆମେରିକା-ଇରାନ୍ ଡିଲ୍

Trump Iran Deal: ସାରା ବିଶ୍ବରେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧକୁ ନେଇ ଦିର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଅଶାନ୍ତି ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି। ଅନେକ ଶାନ୍ତି ପ୍ରୟାସ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ପରେ,ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ପୁଣି ଥରେ ଏକ ଦଲିଲ ଭୁକ୍ତ ଚୁକ୍ତିନାମା ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି। ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏପରିକି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମେରିକା ଇରାନ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଉଭୟ ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ, ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତିନାମାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଖସଡ଼ା ପ୍ରାୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ଆଜି ଜେନେଭାରେ ଏକ ଚୁକ୍ତିନାମା ସମ୍ଭବ ଯାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସମ୍ଭବ ମନେ ହେଉଥିଲା।
ଏପ୍ରିଲ୮ ତାରିଖରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ସପ୍ତାହର ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ପରେ ମଧ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ଅନିଶ୍ଚିତ ରହିଥିଲା। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ,ଟ୍ରମ୍ପ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ଏକ ଚୁକ୍ତିନାମା ଆସନ୍ନ। ଶେଷ ଥର ପାଇଁ,ମେ ଶେଷ ଭାଗରେ, ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଯେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ନୀତିଗତ ଭାବରେ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଏକ ଚୁକ୍ତିନାମାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ତଥାପି, ମାତ୍ର ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନ ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତା'ପରେ ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ନେଇଥିଲେ।
ସଂଘର୍ଷ ସମାପ୍ତ କରିବାରେ ସର୍ବଦା ଦୁଇଟି ବାଧା ରହିଛି: ହିଜବୋଲା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲେବାନନରେ ଇସ୍ରାଏଲର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଇରାନର ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଲେବାନନରେ ଇସ୍ରାଏଲର ନିରନ୍ତର ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଯୋଗୁଁ ଶେଷ ୱାଶିଂଟନ୍-ତେହେରାନ ଆଲୋଚନା ପଥଚ୍ୟୁତ ହୋଇଥିଲା। ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏକ ଲାଲ ରେଖା ହୋଇ ରହିଛି ଯାହାକୁ ଇରାନ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ।
ବିଭିନ୍ନ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଚଳିତ ଡ୍ରାଫ୍ଟରେ ଲେବାନନ୍ ସମେତ ସମସ୍ତ ମୋର୍ଚ୍ଚାରେ ଶତ୍ରୁତାକୁ ତୁରନ୍ତ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏହା ବିନା,ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାନ୍ତି ଅସମ୍ଭବ। ଇସ୍ରାଏଲ ଇରାନ ଏବଂ ଲେବାନନ୍କୁ ପୃଥକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ସଙ୍କଟ ଦର୍ଶାଇଛି ଯେ ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ଯୁଦ୍ଧ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତି ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସହମତ ହେବାକୁ ପଡିବ। ସେହିପରି,ଇରାନର ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ତୁରନ୍ତ ଚୁକ୍ତି ଅସମ୍ଭବ।
ଆମେରିକା ଆଲୋଚନା ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହୀ ଦେଖାଯାଉଛି।କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଉତ୍ତେଜନାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ବିଶ୍ୱକୁ ଏହି ଚୁକ୍ତିର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ହରମୁଜରେ ଜାହାଜ ଉପରେ ସମ୍ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣ ତୈଳ ବଜାରକୁ ଆହୁରି ଚାପ ପକାଇଥିଲା। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ କେବଳ ଶାନ୍ତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶୁକ୍ରବାର ବ୍ରେଣ୍ଟ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ବ୍ୟାରେଲ $୮୬ କୁ ତିନି ମାସର ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇଥିଲା। ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟକ୍ ବଜାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଇଥିଲା, ସେନସେକ୍ସ ୨.୩୦% ଏବଂ ନିଫ୍ଟି ୧.୯୯% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା।