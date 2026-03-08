Donald Trump on School Bombing: ସ୍କୁଲ ଉପରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼ ଘଟଣା: ଇରାନ ଉପରେ ଦୋଷ ଲଦିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ

Trending Photos
Donald Trump: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଶନିବାର ଇରାନ ଉପରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ସ୍କୁଲ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ୧୬୫ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ପିଲା ଥିଲେ। NBC ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଆକ୍ରମଣ ବିଷୟରେ ପଚରାଯିବାରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ବିରକ୍ତ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ସେ ତୁରନ୍ତ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସେ ଦେଖିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଇରାନ ନିଜେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ତଥାପି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରମାଣ ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ସମ୍ଭବତଃ ଆମେରିକାର ବିମାନ ଆକ୍ରମଣର ଫଳାଫଳ। ଏୟାର ଫୋର୍ସ ୱାନରେ ଥିବା ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଚରାଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନରେ ଯେ ଆମେରିକା ଫେବୃଆରୀ ୨୮ ତାରିଖରେ ହୋଇଥିବା ବିସ୍ଫୋରଣ ପାଇଁ ଦାୟୀ କି, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, "ମୋ ମତରେ, ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଛି ତାହା ଆଧାରରେ, ଆକ୍ରମଣ ଇରାନ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିଲା।"
ଟ୍ରମ୍ପ କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ଦେଇ ନାହାଁନ୍ତି
ଟ୍ରମ୍ପ କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ଦେଇ ନାହାଁନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନ ଗୁଳିଗୋଳା ବ୍ୟବହାରରେ ବହୁତ ଭୁଲ ଥିଲା। ତଥାପି ସାଟେଲାଇଟ୍ ଚିତ୍ର, ବିଶେଷଜ୍ଞ ବିଶ୍ଳେଷଣ, ଜଣେ ଆମେରିକୀୟ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲୀ ସାମରିକ ବାହିନୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ସାର୍ବଜନୀନ ସୂଚନା ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ବିସ୍ଫୋରଣ ସମ୍ଭବତଃ ଆମେରିକାର ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିଲା ଯାହା ଇରାନର ରିଭଲ୍ୟୁସନରୀ ଗାର୍ଡ ସହିତ ଜଡିତ ଏକ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କମ୍ପାଉଣ୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲା। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ ସର୍ବାଧିକ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ମୃତାହତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଜାତିସଂଘ ଏବଂ ମାନବାଧିକାର ପ୍ରହରୀ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରାଯାଇଛି।
ସ୍କୁଲ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣରେ ୧୬୮ ଜଣ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ
ଦକ୍ଷିଣ ଇରାନର ମିନାବରେ ଏକ ବାଳିକା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏକ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣରେ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ୧୬୦ ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ ଏବଂ ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଛାତ୍ରୀ ଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ, ଆମେରିକାର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସଚିବ ପିଟ୍ ହେଗସେଥ୍ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ସରକାର ଦକ୍ଷିଣ ଇରାନର ଏକ ବାଳିକା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ବିମାନ ଆକ୍ରମଣର ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଯେଉଁଥିରେ ୧୬୮ ଜଣ ଛାତ୍ରୀ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ହେଗସେଥ୍ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି କହିପାରିବି ଯେ ଆମେ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରୁଛୁ।" ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକାର ସେନା କେବେବି ନାଗରିକ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରେ ନାହିଁ। ଇରାନୀ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍କୁଲଟି ଶନିବାର, ଫେବୃଆରୀ ୨୮ ତାରିଖରେ ଇରାନ ଉପରେ ଆମେରିକା-ଇସ୍ରାଏଲର ମିଳିତ ଆକ୍ରମଣର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା।
ସ୍ଥାନୀୟ ରାଜ୍ୟପାଳ ମହମ୍ମଦ ରାଡମେର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠପଢ଼ୁଥିବା ସମୟରେ ସ୍କୁଲ କୋଠାରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ 7 ରୁ 12 ବର୍ଷ ବୟସର ଝିଅମାନେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ସ୍କୁଲ କୋଠାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ କଂକ୍ରିଟ୍ ଛାତ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା। ଇରାନର ସରକାରୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ 168 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ଅତି କମରେ 95 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଇରାନ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଦାୟୀ କରିଛି, ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲୀ ସେନା କହିଛି ଯେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ସହିତ ଏହାର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ।