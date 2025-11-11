Donald Trump: ଆମେରିକାର ପ୍ରତି ନାଗରିକକୁ ୧.୭ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବେ ଟ୍ରମ୍ପ, ଶୁଳ୍କ ନୀତିକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ 'ମୁର୍ଖ'

Trending Photos
Donald Trump: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ରବିବାର ତାଙ୍କ ଶୁଳ୍କ ନୀତିକୁ ସମର୍ଥନ କରି ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ସମାଲୋଚକଙ୍କୁ "ମୂର୍ଖ" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଶୁଳ୍କ ଆମେରିକାକୁ "ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ଏବଂ ସମ୍ମାନଜନକ ଦେଶ କରିଛି, ପ୍ରାୟତଃ ଶୂନ୍ୟ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ସହିତ।" ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶୁଳ୍କ ରାଜସ୍ୱ "ସମସ୍ତଙ୍କୁ (ଉଚ୍ଚ ଆୟକାରୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି!) ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅତି କମରେ ୨ ହଜାର ଡଲାର ଲାଭାଂଶ ପ୍ରଦାନ କରିବ।
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟ୍ରୁଥ୍ ସୋସିଆଲରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଲେଖିଛନ୍ତି କି ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଶୁଳ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୂର୍ଖ। ଯେଉଁମାନେ ଶୁଳ୍କ ବିରୋଧରେ କଥା କୁହନ୍ତି ସେମାନେ ମୂର୍ଖ!" ଟ୍ରୁଥ୍ ସୋସିଆଲରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା "ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ସମ୍ମାନିତ ଦେଶ ହୋଇସାରିଛି, ରେକର୍ଡ ଷ୍ଟକ୍ ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ସହିତ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ପ୍ରାୟ ଶୂନ୍ୟ ରହିଛି। ୪୦୧ ହଜାର ଆକାଉଣ୍ଟ ସର୍ବକାଳୀନ ସର୍ବାଧିକ ସ୍ତରରେ ଅଛି।" ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା ଶୁଳ୍କରୁ "ଟ୍ରିଲିୟନ ଡଲାର ରୋଜଗାର କରୁଛି", ଯାହା ସେ କହିଛନ୍ତି "ଶୀଘ୍ର ଆମେରିକାକୁ ଏହାର ବିଶାଳ ୩୭ ଟ୍ରିଲିୟନ ଡଲାର ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ।"
ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶ ରେକର୍ଡ ନିବେଶ ଦେଖୁଛି, "ସବୁଠାରେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଏବଂ କାରଖାନା ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି।" ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ "ସମସ୍ତେ ଅତି କମରେ $2,000 ର ଲାଭାଂଶ ପାଇବେ।" ତଥାପି, ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଦେୟ ବିଷୟରେ ଆଉ କୌଣସି ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିତ୍ୱ ସମୟରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ବିଶ୍ୱ ଶୁଳ୍କ ଉପରେ ନଭେମ୍ବର ୬ରେ ଆମେରିକାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯୁକ୍ତି ଶୁଣାଣୀ ଆରମ୍ଭ କରିବାର କିଛି ଦିନ ପରେ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଆସିଛି, ଯାହା ସେ ରକ୍ଷା କରିଥିବା ନୀତିଗୁଡ଼ିକର ଚାଲୁଥିବା ଆଇନଗତ ଯାଞ୍ଚକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିଥାଏ।
ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ୨୦୨୫ ଏପ୍ରିଲରେ ଘୋଷିତ ଟାରିଫ ଆମେରିକା ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଜବୁତ କରୁଛି। ହ୍ୱାଇଟ ହାଉସ ଯୁକ୍ତି କରିଛି ଯେ ୧୯୭୭ର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଇକୋନୋମିକ ପାୱାର୍ସ ଆକ୍ଟ ଅଧିନରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବ୍ୟାପାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ରହିଛି। ଯେଉଁଥିରେ ଟାରିଫ ଲଗାଣ ସାମିଲ ରହିଛି। ସଲିସିଟର ଜେନେରାଲ ଇନ ସାବର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଏ ନୀତି ରଦ୍ଦ ହୁଏ ତେବେ ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସୁରକ୍ଷାକୁ କ୍ଷତି ହେବ। ଆମେରିକାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଅଧିକାଂଶ ଟାରିଫକୁ ବେଆଇନ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି।