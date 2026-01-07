Trump Explains Venezuela Operation: ଭେନେଜୁଏଲା ଅପରେସନର ପୂରା ଘଟଣା କହିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ

Advertisement
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମଙ୍ଗଳବାର (ଜାନୁଆରୀ 6, 2026) ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଭେନେଜୁଏଲା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ରିପବ୍ଲିକାନ ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଟ୍ରମ୍ପ ନିକୋଲାସ୍ ମାଦୁରୋଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଭେନେଜୁଏଲାରେ ଆମେରିକାର ଅଭିଯାନ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସେନାର ପ୍ରଶଂସା କ

Trump Explains Venezuela Operation: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମଙ୍ଗଳବାର (ଜାନୁଆରୀ 6, 2026) ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଭେନେଜୁଏଲା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ରିପବ୍ଲିକାନ ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଟ୍ରମ୍ପ ନିକୋଲାସ୍ ମାଦୁରୋଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଭେନେଜୁଏଲାରେ ଆମେରିକାର ଅଭିଯାନ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସେନାର ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରମାଣ କରିଛି ଯେ ପୃଥିବୀରେ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଘାତକ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ସେନା ଅଛି। ଅନ୍ୟ କେହି ଏହା ନିକଟକୁ ଆସି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଟ୍ରମ୍ପ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା ଯାହା କରିଛି ତାହା କେହି କରିପାରି ନଥାନ୍ତେ।

ସାରା ଦେଶରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ, ୧୫୨ଟି ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ପଠାଗଲା: ଟ୍ରମ୍ପ୍
ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅପରେସନ୍ ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ଭେନେଜୁଏଲାରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। ଯାହା ଲୋକଙ୍କୁ ଏପରି ଧାରଣା ଦେଇଥିଲା ଯେ କିଛି ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ କି, "ଏହି ଅପରେସନ୍ ବହୁତ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଆମର ୧୫୨ଟି ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଆକାଶରେ ଥିଲା ଏବଂ ଭୂମିରେ ଅନେକ ସେନା ରହିଥିଲେ। ଜଣେ ବି ସୈନିକ ମୃତାହତ ହୋଇନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ତଥାପି ଜୀବନହାନି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। କାରାକାସ୍‌ରେ ଲୋକମାନେ ଆଲୋକ ପାଇଁ ମହମବତୀ ଜାଳିଥିଲେ। ଆମର ସେନାର କାର୍ଯ୍ୟ ରଣନୈତିକ ଚମତ୍କାର ଥିଲା।"

ମୁଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପଛରେ ପଡ଼ିଛି: ଟ୍ରମ୍ପ୍
ନିକୋଲାସ୍ ମାଦୁରୋଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟ୍ରମ୍ପ୍ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପଛରେ ପଡ଼ିଛି। ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ସେ ହିଂସାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି। ସେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ।" ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭେନେଜୁଏଲା ସରକାର ରାଜଧାନୀ କାରାକାସର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏକ ନିର୍ଯାତନା କୋଠରୀ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଏବେ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ମାଦୁରୋଙ୍କ ମୁକ୍ତି ଦାବି କରୁଥିବା ପ୍ରତିବାଦକାରୀମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଥିଲା।

ସେ ଡେମୋକ୍ରାଟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଅପରେସନର ସଫଳତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ଅନିଚ୍ଛୁକ। "ସେମାନେ କୌଣସି ସମୟରେ କହିବା ଉଚିତ ଯେ, 'ଆମେ ଏକ ମହାନ କାମ କରିଛୁ,' ଏହା କ'ଣ ଏକ ଭଲ କାମ ନୁହେଁ? ଯଦି ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଶକୁ ଲାଭ ଦେଇଛି, ତେବେ ସେମାନେ ରାଜନୈତିକ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେୟ ଦେବେ," ସେ କହିଛନ୍ତି।

ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କ ପଦବୀ ହରାଇବା ନେଇ କାହିଁକି ଚିନ୍ତିତ?
ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପଦବୀ ହରାଇବା ନେଇ ଚିନ୍ତିତ। ୱାଶିଂଟନରେ ହାଉସ୍ ରିପବ୍ଲିକାନଙ୍କ ଏକ ବୈଠକରେ ସେ କହିଥିଲେ, "ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ନିର୍ବାଚନରେ ​​ବିଜୟୀ ହେବାକୁ ପଡିବ, କାରଣ ଯଦି ଆମେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ନିର୍ବାଚନରେ ​​ଜିତି ନଥାଉ, ତେବେ ସେମାନେ (ବିରୋଧୀ) ମୋତେ ମହାଭିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ବାହାନା ଖୋଜିବେ। ମୁଁ ମହାଭିଯୋଗର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବି।" ନଭେମ୍ବର ନିର୍ବାଚନରେ ​​ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏଜେଣ୍ଡା ବାଜିରେ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ହାଉସ୍ ଅଫ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ସର ସମସ୍ତ ଆସନ ଏବଂ ସେନେଟର ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ହେବ।

