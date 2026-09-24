Add Zee Business As A Preferred Source
App

Xi Jinping: ୧୧ ବର୍ଷ ପରେ ଆମେରିକାରେ ଶି ଜିନପିଙ୍ଗ, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବିରଳ ସ୍ୱାଗତ

ଏହି ଭୂ-ରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ତୈଳ ବଜାର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ରହିଛି। ଜାତିସଂଘ ସାଧାରଣ ପରିଷଦ ବୈଠକ ଏବଂ ଇରାନ୍ ଓ ରୁଷ୍-ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧକୁ ନେଇ କୂଟନୈତିକ ପଦକ୍ଷେପର ସମ୍ଭାବନା ତୈଳ ବଜାରରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି ବୋଲି ଦିଆଯାଇଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Sep 24, 2026, 08:59 AM IST|Updated: Sep 24, 2026, 08:59 AM IST
Xi Jinping: ୧୧ ବର୍ଷ ପରେ ଆମେରିକାରେ ଶି ଜିନପିଙ୍ଗ, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବିରଳ ସ୍ୱାଗତ

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Cross Border Tension: କନ୍ଧାରରେ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ, ରାତି ୩ଟାରେ ପାକିସ୍ତାନର ହାମଲା
2
3
4
5