Xi Jinping: ୧୧ ବର୍ଷ ପରେ ଆମେରିକାରେ ଶି ଜିନପିଙ୍ଗ, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବିରଳ ସ୍ୱାଗତ

Xi Jinping: ଦୀର୍ଘ ୧୧ ବର୍ଷ ପରେ ଆମେରିକା ଗସ୍ତରେ ଚୀନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶି ଜିନପିଙ୍ଗ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୩ରେ ଜଏଣ୍ଟ ବେସ୍ ଆଣ୍ଡ୍ର୍ୟୁଜ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ନିଜେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ବିଦେଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ରମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଏୟାରବେସ୍ରେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଆମେରିକୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବିରଳ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି।
ଶି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ଏହି ତିନିଦିନିଆ ଆମେରିକା ଗସ୍ତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୩ରୁ ୨୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ବାଣିଜ୍ୟ, ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, ସୁରକ୍ଷା, ତାଇୱାନ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଦୁଇ ନେତାଙ୍କ ଆଲୋଚନା ହେବାକୁ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।
ଶି'ଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ ସମୟରେ ଆକାଶରେ ଆମେରିକାର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ
ଜଏଣ୍ଟ ବେସ୍ ଆଣ୍ଡ୍ର୍ୟୁଜ୍ରେ ଶି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଆକାଶରେ ଆମେରିକାର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଉଡ଼ିଥିଲା। ଫ୍ଲାଇପାଷ୍ଟ ସମୟରେ ବିମାନର ଗର୍ଜନ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଏହି ସମାରୋହରେ B-2 ବମ୍ବର୍ ଓ F-22 ରାପ୍ଟର ସମେତ ଆମେରିକୀୟ ସାମରିକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଦର୍ଶନ ହୋଇଥିଲା।
ଏହା ପୂର୍ବରୁ ରୁଷ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କ ଆମେରିକା ଗସ୍ତ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ B-2 ବମ୍ବର୍ର ଫ୍ଲାଇପାଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ରିପୋର୍ଟ ରହିଛି।
ତେବେ ଫ୍ଲାଇପାଷ୍ଟକୁ ନେଇ କିଛି ରିପୋର୍ଟରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମୁହଁର ଭାବଭଙ୍ଗୀ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ନିଜସ୍ୱ ଅନୁମାନ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଦୁଇ ନେତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଏବଂ ଫ୍ଲାଇପାଷ୍ଟକୁ ଆମେରିକା ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ସ୍ୱାଗତ ସମାରୋହର ଅଂଶ ଭାବେ ଦେଖାଯାଇଛି।
ତାଇୱାନ୍ ଅସ୍ତ୍ର ବିକ୍ରି ହୋଇପାରେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ
ଶି-ଟ୍ରମ୍ପ ଆଲୋଚନାରେ ତାଇୱାନ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁରୁତ୍ୱ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ରଏଟର୍ସ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ୧୯୮୨ ମସିହାର ଆମେରିକା-ଚୀନ୍ ଯୁଗ୍ମ ବିବୃତ୍ତିକୁ ଆଧାର କରି ତାଇୱାନ୍କୁ ଆମେରିକାର ଅସ୍ତ୍ର ବିକ୍ରି ବନ୍ଦ କରିବା କିମ୍ବା କମାଇବା ପାଇଁ ଶି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇପାରନ୍ତି।
୧୯୮୨ର ଯୁଗ୍ମ ବିବୃତ୍ତିରେ ଆମେରିକା ତାଇୱାନ୍କୁ ଅସ୍ତ୍ର ବିକ୍ରିକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କମାଇବା ଏବଂ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ଅସ୍ତ୍ର ବିକ୍ରି ନୀତି ନ ରଖିବାର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା। ତେବେ ତତ୍କାଳୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରୋନାଲ୍ଡ ରିଗାନଙ୍କ ଏକ ମେମୋରେ ଏହି ଅସ୍ତ୍ର ବିକ୍ରି ହ୍ରାସକୁ ତାଇୱାନ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗର ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ ପ୍ରତି ଚୀନ୍ର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ସହ ଯୋଡ଼ାଯାଇଥିଲା।
ଆମେରିକା ଓ ଚୀନ୍ର ମଧ୍ୟରେ ତାଇୱାନ୍ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଚୀନ୍ ତାଇୱାନ୍କୁ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ଅଂଶ ବୋଲି ଦାବି କରୁଥିବା ବେଳେ, ଆମେରିକା ତାଇୱାନ୍ ରିଲେସନ୍ସ ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଦ୍ୱୀପଟିର ଆତ୍ମରକ୍ଷା କ୍ଷମତାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛି।
ବାଣିଜ୍ୟ, AI ଓ ଇରାନ୍ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନାରେ
ଶି-ଟ୍ରମ୍ପ ଶିଖର ବୈଠକରେ ଦୁଇ ଦେଶର ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବିଷୟ ହେବ। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବାଣିଜ୍ୟିକ ଟ୍ରୁସ୍ର ଅବଧି ନଭେମ୍ବରରେ ଶେଷ ହେବାକୁ ଥିବାରୁ ଏହାର ଭବିଷ୍ୟତ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ। ଏହା ସହିତ ଦୁର୍ଲଭ ଖଣିଜ, ଉନ୍ନତ ଚିପ୍, AI ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରତିସ୍ପର୍ଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନାରେ ରହିବ।
ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟର ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଶିଖର ବୈଠକର ଏକ ବିଷୟ ହୋଇପାରେ। ରଏଟର୍ସ ଅନୁସାରେ, ତାଇୱାନ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଚୀନ୍ର ଦାବି ସହିତ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ କିଛି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଚୀନ୍ର ସହଯୋଗର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନାକୁ ଆସିପାରେ।
ତେଲ ଦରରେ ହ୍ରାସ, ଡିଜେଲ୍ ଦରକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା
ଏହି ଭୂ-ରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ତୈଳ ବଜାର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ରହିଛି। ଜାତିସଂଘ ସାଧାରଣ ପରିଷଦ ବୈଠକ ଏବଂ ଇରାନ୍ ଓ ରୁଷ୍-ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧକୁ ନେଇ କୂଟନୈତିକ ପଦକ୍ଷେପର ସମ୍ଭାବନା ତୈଳ ବଜାରରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି ବୋଲି ଦିଆଯାଇଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ରିଫାଇନ୍ଡ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଉତ୍ପାଦର ଯୋଗାଣକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ଜାରି ରହିଛି। ୟୁକ୍ରେନ୍ର ରୁଷୀୟ ରିଫାଇନେରୀ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆମେରିକାର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଟ୍ରମ୍ପ ଓ ୟୁକ୍ରେନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭୋଲୋଦିମିର୍ ଜେଲେନସ୍କିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଫୋନ୍ ଆଲୋଚନାରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠିଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି।
ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ, ଶି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ତିନିଦିନିଆ ଆମେରିକା ଗସ୍ତରେ ତାଇୱାନ୍, ବାଣିଜ୍ୟ, AI, ଦୁର୍ଲଭ ଖଣିଜ, ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଦୁଇ ଦେଶର ଆଲୋଚନା ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଛି। ଏହି ବୈଠକର ପ୍ରମୁଖ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ମତଭେଦକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ଏବଂ ସମ୍ପର୍କକୁ ସ୍ଥିର ରଖିବା ବୋଲି ବିଶ୍ଳେଷଣ ଆସିଛି।