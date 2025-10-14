Advertisement
Oct 14, 2025, 07:58 AM IST

Donald Trump: ପାକିସ୍ତାନକୁ ଲାଗିଲା ବଡ଼ ଝଟକା; ଭାରତ ଓ ମୋଦୀଙ୍କୁ ଭରପୁର ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଟ୍ରମ୍ପ

Donald Trump: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇଜିପ୍ଟର ମିଶରର ଏକ ସହର ଏଲ୍-ଶେଖରେ ଗାଜା ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରାୟ ଅଧ ଘଣ୍ଟାର ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ସତ୍ତ୍ୱେ, ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତକୁ ଏକ ମହାନ ଦେଶ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଭଲ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କ ଭାଷଣରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଭାରତ ଏକ ମହାନ ଦେଶ ଏବଂ ମୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ସେଠାରେ ଏକ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଚମତ୍କାର କାମ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। 

ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶାହବାଜ ସରିଫ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପଛପଟେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଶାହବାଜ ସରିଫଙ୍କ ଶରୀର ଭାଷା ଏପରି ଥିଲା ଯେପରି ସେ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନୁହଁନ୍ତି ବରଂ ଜଣେ ଆମେରିକୀୟ କ୍ୟାବିନେଟ ମନ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ସଂସଦ ସଦସ୍ୟ ଯାହାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର କାମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା। ତାଙ୍କ ଭାଷଣରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ। ଏହା କହିବା ପରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଶାହବାଜ ସରିଫଙ୍କ ଆଡକୁ ମୁହଁ ଫେରାଇଲେ ଏବଂ ଶାହବାଜ ସରିଫ ବାରମ୍ବାର ସହମତିରେ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କ ଶରୀର ଭାଷା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ହଁ ପୁରୁଷ ପରି ଦେଖାଯାଉଥିଲା।

ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କ ଭାଷଣରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଫିଲ୍ଡ ମାର୍ଶାଲ ଅସୀମ ମୁନିରଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଫିଲ୍ଡ ମାର୍ଶାଲ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଏବଂ ଶାହବାଜ ସରିଫଙ୍କୁ ଅସୀମ ମୁନିରଙ୍କୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ କହିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ପାକିସ୍ତାନୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶାହବାଜ ସରିଫଙ୍କୁ କହିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ଶାହବାଜ ସରିଫ ପ୍ରଥମେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ମନୋନୀତ କରିଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଏହି ମହାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ମନୋନୀତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କାରଣ ସେ ସବୁଠାରୁ ସଚ୍ଚୋଟ ଏବଂ ଚମତ୍କାର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବଂ ସେ କେବଳ ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆରେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିନାହାଁନ୍ତି ବରଂ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି।

ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ, ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶାହବାଜ ସରିଫ ଏଠାରେ ଅଟକି ନଥିଲେ, ସେ ନିଜେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ସଲାମ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସଲାମ କରିବା ସମୟରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆଜି ଏଠାରେ ଶାର୍ମ ଏଲ୍-ଶେଖରେ, ଗାଜାରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମଗ୍ର ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ସହିତ ସମାନ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ, ଆପଣଙ୍କ ଅନନ୍ୟ ଏବଂ ଦୂରଦୃଷ୍ଟିସମ୍ପନ୍ନ ନେତୃତ୍ୱ ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଲାମ କରୁଛି।

Prabhudatta Moharana

