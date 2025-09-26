Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2936960
Zee OdishaOdisha National-International

Tarriff Strike: ପୁଣିଥରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଦେଲେ ଟାରିଫ ଝଟକା, ରୋଷେଇ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଶତ ପ୍ରତିଶତ ଟିକସ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପୁଣି ଥରେ ଭାରତ ସମେତ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶକୁ ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇ ଏକ ଝଟକା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଏବେ ଆମେରିକାକୁ ରପ୍ତାନି ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ଔଷଧ ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ୧୦୦ ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। ସେ ରୋଷେଇ ଘର କ୍ୟାବିନେଟ ଉପରେ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଏବଂ ଟ୍ରକ ଉପରେ ୩୦ ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କର

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Sep 26, 2025, 08:01 AM IST

Trending Photos

Tarriff Strike: ପୁଣିଥରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଦେଲେ ଟାରିଫ ଝଟକା, ରୋଷେଇ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଶତ ପ୍ରତିଶତ ଟିକସ

Tarriff Strike: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପୁଣି ଥରେ ଭାରତ ସମେତ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶକୁ ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇ ଏକ ଝଟକା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଏବେ ଆମେରିକାକୁ ରପ୍ତାନି ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ଔଷଧ ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ୧୦୦ ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। ସେ ରୋଷେଇ ଘର କ୍ୟାବିନେଟ ଉପରେ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଏବଂ ଟ୍ରକ ଉପରେ ୩୦ ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଦେଶ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ଟିକସ ବୋଝ ଲଦି ଦିଆଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତ ସମେତ ବିଶ୍ୱର ୧୫୦ରୁ ଅଧିକ ଦେଶ ଉପରେ ୧୦ ରୁ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିଥିଲେ।

ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କ ଟ୍ରୁଥ୍ଆଉଟ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଔଷଧ ଶିଳ୍ପ ଉପରେ ୧୦୦ ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ ୧୦୦ ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ କେଉଁ ସର୍ତ୍ତରେ ଲାଗୁ ହେବ ତାହା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ୧ ଅକ୍ଟୋବର, ୨୦୨୫ ଠାରୁ, ଯେକୌଣସି ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ କିମ୍ବା ପେଟେଣ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଔଷଧ ଉପରେ ୧୦୦ ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ ହେବ। ଏହି ଶୁଳ୍କ ସେହି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେବ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆମେରିକାରେ ଔଷଧ ଉତ୍ପାଦନ ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେରିକାରେ ଏକ କାରଖାନା କିମ୍ବା କାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ଔଷଧ ଉତ୍ପାଦନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି, ତେବେ ଟିକସ ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ।

ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଔଷଧ ଶିଳ୍ପ ଉପରେ ଶହେ ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେରିକା ପ୍ରଥମକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି, କାରଣ ସେ ଆମେରିକାରେ ଉତ୍ପାଦନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ଏବଂ ଦେଶର ବଜେଟ୍ ନିଅଣ୍ଟକୁ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଔଷଧ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଔଷଧ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଆମେରିକାରେ କାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରନ୍ତୁ। ଏହା କେବଳ ଆମେରିକାରେ ନିଯୁକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବ ନାହିଁ ବରଂ ଔଷଧ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଉପରେ ଆମେରିକାର ନିର୍ଭରଶୀଳତା ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିବ। ଏହା ଔଷଧ ମୂଲ୍ୟରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ମଧ୍ୟ ଆଣିବ।

Add Zee News as a Preferred Source

ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ରୋଷେଇ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି କାରଣ ରୋଷେଇ ସାମଗ୍ରୀ ଆମଦାନୀ ଅତ୍ୟଧିକ। ସଜ୍ଜିତ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଉପରେ  ୩୦ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ଭାରୀ ଟ୍ରକ ଉପରେ ୨୫ ପ୍ରତିଶତ ଟିକସ ଲାଗୁ ହେବ। ୨୫ ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଭାରୀ ଟ୍ରକ ନିର୍ମାତାମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ନିର୍ମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଏହା ପିଟରବିଲ୍ଟ, କେନୱର୍ଥ, ଫ୍ରେଟ୍ ଲାଇନର୍, ମ୍ୟାକ୍ ଟ୍ରକ୍ସ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆମେରିକୀୟ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଲାଭ ଦେବ, କାରଣ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଏହାର ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ସଶକ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି।

ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଆମେରିକା ଔଷଧ ଉତ୍ପାଦ, ରୋଷେଇ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଟ୍ରକ୍ ଆମଦାନୀ ଉପରେ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିଛି। ତଥାପି, ଆମେରିକୀୟ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ବୃଦ୍ଧି କରିବ ଏବଂ ଆମେରିକାର ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ମନ୍ଥର କରିବ। ଏହି ସମୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବାଣିଜ୍ୟ ନିଅଣ୍ଟ ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଶୁଳ୍କ ଆବଶ୍ୟକ। ଯେହେତୁ ଆମେରିକୀୟ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗୁଁ କ୍ଷତି ସହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଶୁଳ୍କ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ।

About the Author
author img
Prabhudatta Moharana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Nepal Voting Age
ନେପାଳରେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କଲେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମାନେ ଦେଇପାରିବେ ଭୋଟ୍
Top 10 news
ମଜୁମଦାରଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର, ୨ ଓଡ଼ିଆ ନେତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦବୀ, ୧୦ ବଡ଼ ଖବର
Suryakumar Yadav
ଆଇସିସି ଶୁଣାଣିରେ ହାଜର ହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ; ମିଳିପାରେ ଏହି ସଜ୍ଜା
Ollywood News
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଲେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଟିମ୍
PM Narendra Modi
ଓଡ଼ିଶାର ରେଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ହେବ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଉପହାର !
;