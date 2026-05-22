Iran-US War: ଯୁଦ୍ଧ ରୋକିବା ପାଇଁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ୪ ନୂଆ ସର୍ତ୍ତ

Iran-US War: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା କମିବାର ନାଁ ନେଉନାହିଁ। ଆମେରିକା ଏବେ ଇରାନ ଉପରେ ୪ଟି ନୂତନ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଛି। ଇରାନ ଏହି ସର୍ତ୍ତ ପାଳନ ନ କଲେ ପରିଣାମ ଭୟଙ୍କର ହେବ ବୋଲି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାବି ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି।
ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ପୁଣି ଥରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆଶଙ୍କା ଘନେଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଚାଲିଥିଲେ ହେଁ ପୁଣି ଥରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ନେଇ ଟ୍ରମ୍ପ ସଂକେତ ଦେଇଛନ୍ତି। କାରଣ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନ ସମ୍ମୁଖରେ ୪ଟି ନୂତନ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଇରାନ ସର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରେ, ତେବେ ଏକ ବଡ଼ ଏବଂ ଘାତକ ଆକ୍ରମଣ ଇରାନ ଉପରେ ହେବ। ଯାହାର ପରିଣାମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଜ୍ଜନକ ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ଗତକାଲି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମେରିକାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଅଛି ଏବଂ ସେ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟରେ ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜା ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ।
ଏଗୁଡ଼ିକ ଇରାନ ପାଇଁ ଆମେରିକାର ସର୍ତ୍ତ।
ପ୍ରଥମ ସର୍ତ୍ତ ହେଉଛି ଇରାନକୁ ଏହାର ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ କୌଣସି ରିହାତି କିମ୍ବା ଛାଡ଼ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଏହାର ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ତ୍ତ ହେଉଛି ଇରାନର ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ କୌଣସି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିବ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୋଲା ରଖାଯିବ। ତୃତୀୟ ସର୍ତ୍ତ ହେଉଛି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଚୁକ୍ତିନାମାରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର ନକରେ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇରାନ ଉପରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯିବ ନାହିଁ। ଚତୁର୍ଥ ସର୍ତ୍ତ ହେଉଛି ଯେ ଆମେରିକା ଯୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି କ୍ଷତି ପାଇଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବ ନାହିଁ।
ଏକ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ ଧମକ ଦିଆଯାଇଥିଲା
ପାକିସ୍ତାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେରିକା ଇରାନକୁ ଚାରୋଟି ନୂତନ ସର୍ତ୍ତର ପ୍ରସ୍ତାବ ପଠାଇଛି। ଏଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇରାନ ଆପୋଷ ବୁଝାମଣା ନକରେ, ସେ ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମଧ୍ୟ ପାଇବ ନାହିଁ। ଭେନେଜୁଏଲାର ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଇରାନ ଏକ ଶିକ୍ଷା ପାଇ ପାରିବ। ଯଦି ଇରାନ ଆମେରିକାକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରେ ଏବଂ ଆପୋଷ ବୁଝାମଣା ନକରେ, ତେବେ ଆମେରିକା ଯେଉଁ ଆକ୍ରମଣ କରିବ ତାହା ଇତିହାସରେ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ବି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ମାରାତ୍ମକ ହୋଇନଥିବ।
