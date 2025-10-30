US-China trade deal: ଚୀନ ଉପରୁ ୧୦ ପ୍ରତିଶତ ଟାରିଫ ହ୍ରାସ କଲେ ଟ୍ରମ୍ପ

ଫେଣ୍ଟାନିଲ୍ ଉପରେ ୨୦ ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ୧୦ ପ୍ରତିଶତକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି। ଚୀନ୍ ଉପରେ ମୋଟ ୫୭ ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ୪୭ ପ୍ରତିଶତକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି। ହ୍ରାସ କରାଯାଇଥିବା ଶୁଳ୍କ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।
US-China trade deal: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ବୁସାନରେ ଚୀନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ଫେରିବା ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଏୟାର ଫୋର୍ସ ୱାନରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଚୀନ୍ ଉପରେ ଶୁଳ୍କ ୧୦ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ କରୁଛନ୍ତି। ଫେଣ୍ଟାନିଲ୍ ଉପରେ ୨୦ ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ୧୦ ପ୍ରତିଶତକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି। ଚୀନ୍ ଉପରେ ମୋଟ ୫୭ ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ୪୭ ପ୍ରତିଶତକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି। ହ୍ରାସ କରାଯାଇଥିବା ଶୁଳ୍କ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସୋୟାବିନ୍ କ୍ରୟ ନେଇ ବୈଠକ ସମୟରେ ଚୀନ୍ ସହିତ ଏକ ଚୁକ୍ତିନାମା ହୋଇଛି। ଚୀନ୍ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆମେରିକାରୁ ସୋୟାବିନ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୃଷି ଉତ୍ପାଦ କ୍ରୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଶୁଳ୍କ ଯୋଗୁଁ ଚୀନ୍ ଆମେରିକାରୁ ସୋୟାବିନ୍ କ୍ରୟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଆମେରିକୀୟ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଡଲାରର ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ସମାଲୋଚନାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା। ତଥାପି ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ବୁସାନରେ ଚୀନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ସହ ପ୍ରାୟ 100 ମିନିଟ୍ ଆଲୋଚନା ପରେ ସୋୟାବିନ୍ କ୍ରୟ ନେଇ ଏକ ଚୁକ୍ତିନାମା ହୋଇଥିଲା।
ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ଚୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ବୈଠକ ପ୍ରାୟ 100 ମିନିଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା 40 ମିନିଟ୍ ଧରି ଚାଲିଥିଲା। ଆମେରିକାର ପ୍ରତିନିଧି ଦଳରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ, ବିଦେଶ ସଚିବ ମାର୍କୋ ରୁବିଓ, ଆମେରିକାର ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧି ଜାମିସନ୍ ଗ୍ରୀଅର୍, ଟ୍ରେଜେରୀ ସଚିବ ସ୍କଟ୍ ବେସାଣ୍ଟ, ବାଣିଜ୍ୟ ସଚିବ ହାୱାର୍ଡ ଲୁଟନିକ୍, କର୍ମଚାରୀ ମୁଖ୍ୟ ସୁଜି ୱିଲ୍ସ ଏବଂ ଚୀନରେ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଡେଭିଡ୍ ପର୍ଡୁ ସାମିଲ ଥିଲେ।
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଚୀନ୍ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳରେ କର୍ମଚାରୀ ମୁଖ୍ୟ କାଇ କ୍ୱି, ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ୱାଙ୍ଗ ୟି, ଉପ ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ମା ଝାଓକ୍ସୁ, ଉପ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେ ଲାଇଫେଙ୍ଗ, ବାଣିଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ୱାଙ୍ଗ ୱେଣ୍ଟାଓ ଏବଂ ଜାତୀୟ ବିକାଶ ଏବଂ ସଂସ୍କାର କମିଶନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଝେଙ୍ଗ ଶାନଜି ସାମିଲ ଥିଲେ। ସି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପରେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ସେମାନଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଇଥିଲେ। ତା’ପରେ ସେ ଏୟାର ଫୋର୍ସ ୱାନରେ ଆମେରିକା ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ।