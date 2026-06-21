G-7 ସମ୍ମିଳନୀର ଫଟୋକୁ ନେଇ ବିବାଦ, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ପାଲଟା ଆକ୍ରମଣ କଲେ ମେଲୋନି

Donald Trump: ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଓ ଇଟାଲୀର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜର୍ଜିଆ ମେଲୋନୀ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ବାକ୍ଯୁଦ୍ଧ ଏବେ ଆହୁରି ତୀବ୍ର ହୋଇଛି। ଜି-୭ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ସମୟରେ ଏକ ଫଟୋକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବିବାଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଟିପ୍ପଣୀ ଓ ଭୂ-ରାଜନୈତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି।
ବିବାଦର ଆରମ୍ଭ ସେତେବେଳେ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରମ୍ପ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଆୟୋଜିତ ଜି-୭ ସମ୍ମିଳନୀ ସମୟରେ ଜର୍ଜିଆ ମେଲୋନି ତାଙ୍କ ସହ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲେ। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ ଯେ ମେଲୋନି ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କରିବା ପରେ ସେ ତାଙ୍କ ସହ ଫଟୋ ଉଠାଇଥିଲେ।
ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଟ୍ରମ୍ପ ମେଲୋନିଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ। ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ଇଟାଲୀରେ ମେଲୋନିଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା କମୁଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସେ ଆମେରିକୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହ ନିକଟତା ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଇରାନର ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ସାମରିକ ସହଯୋଗ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରମ୍ପ ଇଟାଲୀ ଉପରେ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ।
ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ଜର୍ଜିଆ ମେଲୋନି କଡ଼ା ଭାଷାରେ ପ୍ରତିଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଜାରି କରିଥିବା ଏକ ବୟାନରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତ୍ତିହୀନ ଓ ମନଗଢ଼ା। ତାଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଇଟାଲୀର ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥର ସୁରକ୍ଷା ଓ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, କୌଣସି ବିଦେଶୀ ନେତାଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଉପରେ ନୁହେଁ।
ମେଲୋନି ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ନୁହେଁ ଏବଂ ସେ ନିଜର ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ପଶ୍ଚିମୀ ମିତ୍ର ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ମତଭେଦ ପୁଣିଥରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ମତରେ, ଏଭଳି ସାର୍ବଜନୀନ ବିବାଦ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କୂଟନୀତି ଓ ମିତ୍ର ଦେଶମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।