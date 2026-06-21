Add Zee Business As A Preferred Source
App

G-7 ସମ୍ମିଳନୀର ଫଟୋକୁ ନେଇ ବିବାଦ, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ପାଲଟା ଆକ୍ରମଣ କଲେ ମେଲୋନି

ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରମ୍ପ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଆୟୋଜିତ ଜି-୭ ସମ୍ମିଳନୀ ସମୟରେ ଜର୍ଜିଆ ମେଲୋନି ତାଙ୍କ ସହ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲେ। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ ଯେ ମେଲୋନି ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କରିବା ପରେ ସେ ତାଙ୍କ ସହ ଫଟୋ ଉଠାଇଥିଲେ।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jun 21, 2026, 08:07 AM IST|Updated: Jun 21, 2026, 08:07 AM IST
G-7 ସମ୍ମିଳନୀର ଫଟୋକୁ ନେଇ ବିବାଦ, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ପାଲଟା ଆକ୍ରମଣ କଲେ ମେଲୋନି

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
G-7 ସମ୍ମିଳନୀର ଫଟୋକୁ ନେଇ ବିବାଦ, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ପାଲଟା ଆକ୍ରମଣ କଲେ ମେଲୋନି
Donald Trump0 min ago
2
IMD1 hr ago
3
Odia NewsJun 20
4
top 10 news todayJun 20
5
Odia NewsJun 20