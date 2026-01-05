Venezuela Crisis: ଭେନଜୁଏଲାର ଅନ୍ତରୀଣ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଧମକ

Advertisement
Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Jan 05, 2026, 08:37 AM IST

Venzuela Crisis: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭେନେଜୁଏଲାରେ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପରେ, ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଅନ୍ତରୀଣ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡେଲସି ରୋଡ୍ରିଗେଜଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦି ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ସହିତ ଏକ ଟେଲିଫୋନ ସାକ୍ଷାତକାରରେ, ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭେନେଜୁଏଲାର ଅନ୍ତରୀଣ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡେଲସି ରୋଡ୍ରିଗେଜ ଯଦି ସଠିକ୍ କାମ ନ କରନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡିପାରେ। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏହି ବିବୃତ୍ତି ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ବିବୃତ୍ତିରୁ ଏକ ବିଭ୍ରାଟ।

ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି
ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସଦ୍ୟତମ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶନିବାର ଦିନ ରୋଡ୍ରିଗେଜଙ୍କ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ମନ୍ତବ୍ୟର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରେ। ସେ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ ଯେ ବିଦେଶ ସଚିବ ମାର୍କୋ ରୁବିଓ ରୋଡ୍ରିଗେଜଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଭେନେଜୁଏଲାର ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନର ମାନ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ଆବଶ୍ୟକ ମନେ କରୁଥିବା ଯେକୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଟ୍ରମ୍ପ ଏବେ କହିଛନ୍ତି, "ଯଦି ସେ ଠିକ୍ କାମ ନ କରନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭାରୀ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡିବ, ହୁଏତ ମାଡୁରୋଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ।"

'ଆମେରିକା ମାଦୁରୋ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ଉଚିତ'
ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଶନିବାର ଦିନ ନ୍ୟୁୟର୍କ ପୋଷ୍ଟ ସହିତ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ସରକାର "ଆମେ ଯାହା ଚାହୁଁଛୁ ତାହା କରେ," ତେବେ ଆମେରିକାକୁ ଭେନେଜୁଏଲାରେ ସେନା ମୁତୟନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଭେନେଜୁଏଲାର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡେଲସି ରୋଡ୍ରିଗେଜ ଆମେରିକାର ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ସେ ନିକୋଲାସ ମାଦୁରୋ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେରିକାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି।

ଡେଲସି ରୋଡ୍ରିଗେଜଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ?
ଡେଲସି ରୋଡ୍ରିଗେଜ ମୂଳତଃ ଭେନେଜୁଏଲାର ରାଜଧାନୀ କାରାକାସରୁ। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ୧୮ ମଇ ୧୯୬୯ରେ କାରାକାସରେ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ପିତା ଜର୍ଜ ଆଣ୍ଟୋନିଓ ରୋଡ୍ରିଗେଜ ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ବାମପନ୍ଥୀ ନେତା ଥିଲେ ଯିଏ ୧୯୭୦ ଦଶକରେ ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଲିଗା ସୋସିଆଲିଷ୍ଟା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ନିକୋଲାସ୍ ମାଡୁରୋ ଡେଲସିଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଦୃଢ଼ତାର ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କୁ "ସିଂହ" ବୋଲି ସମ୍ବୋଧିତ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ଏବଂ ନିର୍ଭୀକ ପ୍ରତିଛବିକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ। ଡେଲସି ଭେନେଜୁଏଲାର ସରକାରରେ ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦବୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଯୋଗାଯୋଗ ମନ୍ତ୍ରୀ, ସମ୍ବିଧାନ ସଭାର ସଭାପତି ଏବଂ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସେ ଚାଭେଜ ଏବଂ ମାଡୁରୋ ଉଭୟ ଶାସନ ସମୟରେ ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲେ।

