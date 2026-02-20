Board of Peace Meeting: ବସିଲା ପ୍ରଥମ ଗାଜା ଶାନ୍ତି ବୋର୍ଡ ବୈଠକ, ସାମିଲ ହେଲେ ୫୦ ଦେଶର ପ୍ରତିନିଧି

Advertisement
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗାଜା ଶାନ୍ତି ବୋର୍ଡର ପ୍ରଥମ ବୈଠକ ଆମେରିକାର ରାଜଧାନୀ ୱାଶିଂଟନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବୈଠକ ୱାଶିଂଟନର ଡୋନାଲ୍ଡ ଜେ.

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Feb 20, 2026, 10:41 AM IST

Board of Peace Meeting:ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗାଜା ଶାନ୍ତି ବୋର୍ଡର ପ୍ରଥମ ବୈଠକ ଆମେରିକାର ରାଜଧାନୀ ୱାଶିଂଟନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବୈଠକ ୱାଶିଂଟନର ଡୋନାଲ୍ଡ ଜେ. ଟ୍ରମ୍ପ ୟୁଏସ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ପିସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏହି ବୈଠକର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ। ବୈଠକରେ ପ୍ରାୟ 50 ଟି ଦେଶର ପ୍ରତିନିଧି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ 12 ଟି ଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଭାରତ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲା। ବୈଠକରେ ଗାଜାର ପୁନର୍ବାସ ପାଇଁ ଏକ ମେଗା ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ବିକଶିତ ହୋଇଥିଲା।

ଭାରତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଭାବରେ ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେଲା
ଆମେରିକୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ବୋର୍ଡର ପ୍ରଥମ ବୈଠକରେ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଭାରତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଭାବରେ ବୈଠକରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ଆମେରିକାରେ ଭାରତର ଚାର୍ଜ ଡି'ଆଫେୟର୍ସ ନାମଗ୍ୟା ସି. ଖାମ୍ପା ଭାରତକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ବୈଠକ ସମୟରେ ସେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ହମାସ ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ ଶେଷ ହୋଇଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ଚିଙ୍ଗାରି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଶୀଘ୍ର ଲିଭିଯିବ।

ବୈଠକରେ ଗାଜା ପାଇଁ 7ଟି ପ୍ରମୁଖ ଘୋଷଣା
ଗାଜାରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ପୁନର୍ବାସ ପାଇଁ ନଅଟି ସଦସ୍ୟ ଦେଶ ୬୩୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ($7 ବିଲିୟନ) ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆମେରିକା ୯୦୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ($10 ବିଲିୟନ) ପ୍ରଦାନ କରିବ। ପାଞ୍ଚଟି ଦେଶ ଗାଜାର ପାଲେଷ୍ଟାଇନୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାମରିକ ମୁତୟନ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଗାଜାରେ ୮ ହଜାର  କିମ୍ବା ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ସୈନ୍ୟ ମୁତୟନ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି। କାଜାଖସ୍ତାନ ଗାଜାରେ ସାମରିକ ବାହିନୀ ମୁତୟନ କରିଛି। ଜାତିସଂଘ ଗାଜାକୁ 2 ବିଲିୟନ ଡଲାର ମାନବିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଫୁଟବଲ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଫିଫା ୭୫ ମିଲିୟନ ଡଲାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ।

ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ବୈଠକରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ପଠାଇଥିଲେ। ଶାନ୍ତି ବୋର୍ଡ ବୈଠକରେ ଆଜରବାଇଜାନ, ବେଲାରୁସ, ଇଜିପ୍ଟ, ହଙ୍ଗେରୀ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ଇସ୍ରାଏଲ, ଜୋର୍ଡାନ, ମରକ୍କୋ, ପାକିସ୍ତାନ, କତାର, ସାଉଦି ଆରବ, ତୁର୍କୀ, ୟୁଏଇ, ଉଜବେକିସ୍ତାନ, ଭିଏତନାମ, ଆଲବାନିଆ, ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା, ଆର୍ମେନିଆ, କାଜାଖସ୍ତାନ, କୋସୋଭୋ, ମଙ୍ଗୋଲିଆ, ବେଲାରୁସ, ପାରାଗୁଏ, ବାହାରିନ, ଇଜିପ୍ଟ, ଇଟାଲି, ଗ୍ରୀସ, ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ଏବଂ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଭାରତ ଏବଂ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ (EU) ସମେତ ଅନେକ ଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଭାବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବ୍ରାଜିଲ, ମେକ୍ସିକୋ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ଯୁକ୍ତରାଜ୍ୟ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଜର୍ମାନୀ, ନରୱେ, ଭାଟିକାନ ସିଟି ଏବଂ ସ୍ୱିଡେନ ମଧ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ।

