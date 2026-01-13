Donald Trump Tariff News: ପୁଣି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଟାରିଫ୍ ଛାଟ, ଏବେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆହୁରି ୨୫% ଟାରିଫ୍...

ଟ୍ରମ୍ପ ବାରମ୍ବାର ଇରାନକୁ ଧମକ ଦେଇଆସିଛନ୍ତି। ଏବେ, ଇରାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି। ତଥାପି, ଏହା ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଆମେରିକା ସମ୍ପର୍କକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ, କାରଣ ଇରାନର ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ନୁହେଁ ବରଂ ଭାରତ, ତୁର୍କୀ, ଚୀନ୍ ଏବଂ ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ ଭଳି ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
Donald Trump Tariff News: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପୁଣି ଥରେ ବିଶ୍ୱ ଉପରେ ଟାରିଫ୍ ବୋମା ପକାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏକ ଟ୍ୱିଟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଭାବରେ ଇସଲାମିକ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଦେଶ ଇରାନ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଦେଶ ଉପରେ ୨୫ ପ୍ରତିଶତ ଅତିରିକ୍ତ ଟାରିଫ୍ ଲାଗୁ କରାଯିବ। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଏବଂ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ। ଯେକୌଣସି ମୂଲ୍ୟରେ ଅନୁପାଳନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯିବ।
ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଇରାନରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସୁଶାସନ ଚାହାଁନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ତାହା କରିବେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଡିସେମ୍ବର ୨୮ ତାରିଖରୁ ଇରାନରେ ହିଂସା ଏବଂ ପ୍ରତିବାଦ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଇରାନ ସରକାର ଜାଣିଶୁଣି କରୁଛି। ୫୦୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କ ହତ୍ୟାକୁ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଧମକ ମଧ୍ୟରେ, ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି।
"Effective immediately, any Country doing business with the Islamic Republic of Iran will pay a Tariff of 25% on any and all business being done with the United States of America. This Order is final and conclusive...." - PRESIDENT DONALD J. TRUMP pic.twitter.com/UQ1ylPezs9
— The White House (@WhiteHouse) January 12, 2026
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଶୁଳ୍କ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଇସଲାମିକ୍ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଦେଶ ଇରାନ ସହିତ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ଯେକୌଣସି ଦେଶକୁ ଆମେରିକା ସହିତ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସାୟ ଉପରେ 25% ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡିବ, ଏବଂ ଏହା ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଏ
ଏହି ଟାରିଫ୍ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ, କେଉଁ ଦେଶ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ ଏବଂ କାହାକୁ ଛାଡ କରାଯିବ କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିନାହାଁନ୍ତି।
ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ:
ବିରୋଧଗୁଡ଼ିକ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଇରାନରେ ଦୁଇ ସପ୍ତାହରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ସରକାର ବିରୋଧୀ ପ୍ରତିବାଦ ଜାରି ରହିଛି। ଏହି ପ୍ରତିବାଦରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ୬୦୦ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଦାବି କରାଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ୧୦,୬୭୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି।
ଆମେରିକା ଏବଂ ଟ୍ରମ୍ପ୍ ପ୍ରତିବାଦକାରୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତିବାଦକାରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲେ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହିଂସା କରାଗଲେ ଟ୍ରମ୍ପ୍ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବାକୁ ବାରମ୍ବାର ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ କହିଛି ଯେ ଟ୍ରମ୍ପ୍ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ ସମେତ ଇରାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବିକଳ୍ପ ଉପରେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ, ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା, ଆୟତୁଲ୍ଲା ଅଲି ଖାମେନି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଇରାନୀ ନେତାମାନେ ଏହି ପ୍ରତିବାଦ ପାଇଁ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଦାୟୀ କରୁଛନ୍ତି। ଖାମେନି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଥର ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ଆମେରିକାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଟ୍ରମ୍ପ୍ ତାଙ୍କ ଦେଶର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନେବା ଉଚିତ।