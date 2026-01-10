Iran Crisis: ଇରାନ ୨୦୦ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଇରାନ ନେତାଙ୍କ ଖୋଲା ଧମକ

Advertisement
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇରାନ ପୁଣିଥରେ ପ୍ରତିବାଦର ନିଆଁରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି। ଡିସେମ୍ବରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତିବାଦ ଏବେ ସମସ୍ତ ୩୧ ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ୧୦୦ରୁ ଅଧିକ ସହରରେ ବ୍ୟାପିଛି। ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଯୋଗୁଁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ କ୍ରୋଧ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଇରାନୀ ରିୟାଲ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ହ୍ରାସ ପାଉଛି, ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ଏବଂ ଏହା ଇରାନୀ ଜନତାଙ୍କୁ ଶ

Iran Crisis: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇରାନ ପୁଣିଥରେ ପ୍ରତିବାଦର ନିଆଁରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି। ଡିସେମ୍ବରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତିବାଦ ଏବେ ସମସ୍ତ ୩୧ ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ୧୦୦ରୁ ଅଧିକ ସହରରେ ବ୍ୟାପିଛି। ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଯୋଗୁଁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ କ୍ରୋଧ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଇରାନୀ ରିୟାଲ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ହ୍ରାସ ପାଉଛି, ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ଏବଂ ଏହା ଇରାନୀ ଜନତାଙ୍କୁ ଶାସନ ବିରୋଧରେ ନେଇଛି। ଅଲି ଖାମେନିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦିଆଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ରେଜା ପହଲଭିଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପ୍ରତିବାଦରେ ୨୦୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଲାଣି। ୨ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଇରାନରେ ଚାଲିଥିବା ପ୍ରତିବାଦ ମଧ୍ୟରେ, ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ବୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ, ଜଣେ ଇରାନୀ ନେତା ଏବେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି।

"ଟ୍ରମ୍ପ୍‌ଙ୍କୁ ମାଦୁରୋଙ୍କ ପରି ଅପହରଣ କରାଯିବା ଉଚିତ"
ଇରାନୀ ନେତା ହାସନ ରହିମପୁର ଆଜଗାଦି ମାଦୁରୋଙ୍କ ପରି ଟ୍ରମ୍ପ୍‌ଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା ମାଦୁରୋଙ୍କ ପ୍ରତି ଯାହା କରିଛି ଇରାନ ତାହା ଟ୍ରମ୍ପ୍‌ଙ୍କ ପ୍ରତି କରିବା ଉଚିତ। ଇରାନର ସାଂସ୍କୃତିକ ବିପ୍ଳବର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରିଷଦର ସଦସ୍ୟ ଆଜଗାଦି ଟ୍ରମ୍ପ୍‌ଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଇରାନ ବିରୋଧୀ ମନୋଭାବର ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଟ୍ରମ୍ପ୍‌ଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ତାଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିତ୍ୱ ସମୟରେ କିମ୍ବା ପରେ ହୋଇପାରେ।

ଟ୍ରମ୍ପ ଧମକ ଦେବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେଉନାହାଁନ୍ତି
ଇରାନରେ ଚାଲିଥିବା ସରକାର ବିରୋଧୀ ପ୍ରତିବାଦ ମଧ୍ୟରେ, ଟ୍ରମ୍ପ ଅନେକ ଥର ଇରାନକୁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଇରାନର ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ଜାରି ରଖେ, ତେବେ ଆମେରିକା ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବ ଏବଂ ପ୍ରତିବାଦକାରୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବ। ଟ୍ରମ୍ପ ଖାମେନିଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା ଇରାନରେ ଯେଉଁଠାରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବ ସେଠାରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବ।

ଆମେରିକା-ଇରାନ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି
ଇରାନରେ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନିରନ୍ତର ଧମକ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଉତ୍ତେଜନା ରହିଛି ଏବଂ ଗତ ବର୍ଷର ଇସ୍ରାଏଲ-ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ, ଆମେରିକା ଇସ୍ରାଏଲର ପକ୍ଷ ନେଇ ଇରାନର ପରମାଣୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଉପରେ ବୋମା ପକାଇଥିଲା।

About the Author
author img
Prabhudatta Moharana

iran crisis
