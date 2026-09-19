Donald Trump: ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନୂଆ ଆଇନ, ରୁଷରୁ ତେଲ କିଣୁଥିବା ଭାରତ-ଚୀନ ଉପରେ ବଢ଼ିଲା ଚାପ

Donald Trump: ରୁଷ ଓ ଇରାନ ଉପରେ ଆମେରିକାର କଟକଣା ଆହୁରି କଡ଼ା ହୋଇଛି। ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ‘Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026’ ଉପରେ ଦସ୍ତଖତ କରି ଏହାକୁ ଆଇନରେ ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି। ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଅନୁସାରେ, ଏହି ଆଇନ ରୁଷ ଉପରେ ଆର୍ଥିକ କଟକଣା, ଟାରିଫ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ବଢ଼ାଇବା ସହ ଇରାନ ବିରୋଧରେ ଚାଲୁଥିବା କଟକଣାକୁ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛି।
ଭାରତ ଓ ଚୀନ ଉପରେ ୧୦୦% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାରିଫ୍ର ଅଧିକାର
ନୂଆ ଆଇନର ସବୁଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି ରୁଷରୁ ବଡ଼ ପରିମାଣରେ ତେଲ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ କିଣୁଥିବା ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆମେରିକା ଟାରିଫ୍ ଲଗାଇପାରିବ। ଆଇନ ଅନୁସାରେ, ଆଇନ ଲାଗୁ ହେବା ପୂର୍ବର ୧୨ ମାସରେ ରୁଷରୁ କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ୍ କିମ୍ବା ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଗ୍ୟାସ୍ କିଣିବାରେ ଶୀର୍ଷ ପାଞ୍ଚ ଦେଶରୁ ଆସୁଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ୧୦୦% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇବାର ଅଧିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ଓ ଚୀନ ରୁଷର ପ୍ରମୁଖ ତେଲ ଖରିଦଦାର ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରଭାବ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିପାରେ। ତେବେ ୧୦୦% ଟାରିଫ୍ ତୁରନ୍ତ ଭାରତ ଉପରେ ଲାଗୁ ହୋଇନାହିଁ; ଆଇନ ଏହି ଟାରିଫ୍ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ କ୍ଷମତା ଦେଇଛି।
୩୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ଆଇନର ବ୍ୟବସ୍ଥା
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦସ୍ତଖତର ୩୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଆଇନର ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ତେବେ କେଉଁ ଦେଶ ଉପରେ ଟାରିଫ୍ ଲାଗିବ, ଟାରିଫ୍ ହାର କେତେ ରହିବ ଏବଂ କୌଣସି ଦେଶକୁ ଛାଡ଼ ଦିଆଯିବ କି ନାହିଁ, ସେନେଇ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନକୁ ବ୍ୟାପକ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି।
ରୁଷର ‘ଶ୍ୟାଡୋ ଫ୍ଲିଟ୍’ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ୍
ଏହି ଆଇନ କେବଳ ତେଲ କିଣୁଥିବା ଦେଶକୁ ନୁହେଁ, ରୁଷର ତଥାକଥିତ ‘ଶ୍ୟାଡୋ ଫ୍ଲିଟ୍’ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କଟକଣା କଡ଼ା କରିଛି। ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଏଡ଼ାଇ ରୁଷର ତେଲ ପରିବହନରେ ସହଯୋଗ କରୁଥିବା ଜାହାଜ ମାଲିକ, ଅପରେଟର, ମ୍ୟାନେଜର, ବୀମାକାରୀ ଓ ଅନ୍ୟ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଦାୟରାରେ ଅଣାଯାଇପାରେ।
ଇରାନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିବ କଟକଣା
ନୂଆ ଆଇନରେ ରୁଷ ସହିତ ଇରାନକୁ ମଧ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରାଯାଇଛି। ଇରାନ ବିରୋଧରେ ପୂର୍ବରୁ ଚାଲୁଥିବା କଟକଣାକୁ ଆହୁରି ଜାରି ରଖିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ରୁଷ ଓ ଇରାନର ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ କଟକଣାକୁ ଏଡ଼ାଇବାରେ ସହଯୋଗ କରୁଥିବା ନେଟୱର୍କ ଉପରେ ଚାପ ବଢ଼ାଇବା ଆମେରିକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି।
ଭାରତ ଉପରେ କ’ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ?
ରୁଷରୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ତେଲ ଆମଦାନି କରୁଥିବାରୁ ଭାରତ ଏହି ନୂଆ ଆମେରିକୀୟ ଆଇନର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ଅଧୀନରେ ରହିଛି। ତେବେ ଭାରତ ଉପରେ କେବେ ଏବଂ କେତେ ଟାରିଫ୍ ଲାଗିବ, ସେନେଇ ଏବେ କୌଣସି ନିଶ୍ଚିତ ଘୋଷଣା ହୋଇନାହିଁ। ଏହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ।
ଏହି ନୂଆ ଆଇନ ଆମେରିକା-ଭାରତ ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ, ଭାରତର ରୁଷ ତେଲ ଆମଦାନି ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଉର୍ଜା ବଜାର ଉପରେ ନୂଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି। ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ଏହି ଅଧିକାରକୁ ବାସ୍ତବରେ କେଉଁ ଦେଶ ଉପରେ ଏବଂ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରୁଛି।