Add Zee Business As A Preferred Source
App

Donald Trump: ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନୂଆ ଆଇନ, ରୁଷରୁ ତେଲ କିଣୁଥିବା ଭାରତ-ଚୀନ ଉପରେ ବଢ଼ିଲା ଚାପ

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦସ୍ତଖତର ୩୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଆଇନର ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ତେବେ କେଉଁ ଦେଶ ଉପରେ ଟାରିଫ୍ ଲାଗିବ, ଟାରିଫ୍ ହାର କେତେ ରହିବ ଏବଂ କୌଣସି ଦେଶକୁ ଛାଡ଼ ଦିଆଯିବ କି ନାହିଁ, ସେନେଇ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନକୁ ବ୍ୟାପକ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Sep 19, 2026, 08:56 AM IST|Updated: Sep 19, 2026, 08:56 AM IST
Donald Trump: ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନୂଆ ଆଇନ, ରୁଷରୁ ତେଲ କିଣୁଥିବା ଭାରତ-ଚୀନ ଉପରେ ବଢ଼ିଲା ଚାପ
Image Credit: Image Source: Google

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଅଜିତ ଅଗରକର ନେଲେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଆଉ ରହିବେନି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା!
2
3
4
5