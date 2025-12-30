Vladimir Putin: ଋଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁତିନଙ୍କ ଘର ଉପରେ ଡ୍ରୋନ ଆକ୍ରମଣ, ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇପଡିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ

Trending Photos
Vladimir Putin: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କ ଘର ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଡ୍ରୋନ ଆକ୍ରମଣ ଉପରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ୟୁକ୍ରେନୀୟ ଡ୍ରୋନର ଏକ ଦଳ ପୁଟିନଙ୍କ ଘର ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି। ଫ୍ଲୋରିଡାରେ ଇସ୍ରାଏଲୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୁଟିନ ଏକ କଲ୍ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଥିଲେ। "ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏହି ପ୍ରକାରର ଘଟଣା ଘଟିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ," ସେ କହିଛନ୍ତି।
ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ, "ତୁମେ ଜାଣ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନ ମୋତେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ଏହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ କ୍ରୋଧିତ। ଯଦି ସେ ଆକ୍ରମଣକାରୀ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଏକ କଥା। ତାଙ୍କ ଘର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଅନ୍ୟ କଥା। ଏହା ବିଷୟରେ କିଛି କରିବାର ଏବେ ସଠିକ୍ ସମୟ ନୁହେଁ।" ତଥାପି, ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଦାବି ମିଥ୍ୟା ହୋଇପାରେ।
ରୁଷର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେରଗେଇ ଲାଭରୋଭ ଡିସେମ୍ବର 28 ଏବଂ 29 ତାରିଖ ରାତିରେ ୟୁକ୍ରେନ ମସ୍କୋର ନୋଭଗୋରୋଡ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୁଟିନଙ୍କ ବାସଭବନ ଉପରେ ଡ୍ରୋନ ଯୋଗେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆକ୍ରମଣରେ 91ଟି ଡ୍ରୋନ ଉଡ଼ାଣ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରୁଷର ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବାଧା ଦେଇଥିଲା। ଲାଭରୋଭ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରୁଷ ପ୍ରତିଶୋଧମୂଳକ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ୟୁକ୍ରେନରେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ଚୟନ କରିଛି।
ୟୁକ୍ରେନ ଲାଭରୋଭଙ୍କ ଦାବିକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛି। ୟୁକ୍ରେନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭୋଲୋଡିମିର ଜେଲେନ୍ସକି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ରୁଷ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସାରିତ ଆଉ ଏକ ମିଛ। ୟୁକ୍ରେନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣକୁ ଯଥାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ମନଗଢ଼ା କାହାଣୀ। ୟୁକ୍ରେନ ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହିଁ ଯାହା କୂଟନୀତିକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିପାରେ। ବିପରୀତରେ, ରୁଷ ନିରନ୍ତର ଆଲୋଚନାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି।
ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଉପରେ ଆଲୋଚନା
ଋଷ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନର ଏହି ବିବୃତ୍ତି ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରମ୍ପ ଦୁଇ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ ରବିବାର ଆମେରିକାରେ ୟୁକ୍ରେନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଲେନ୍ସକିଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ସେ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଥର ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ କଥା ହୋଇଥିଲେ। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଉଭୟ ପକ୍ଷ ସହିତ ଭଲ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ଏବଂ ସେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ହେବ।