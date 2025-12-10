Birthright citizenship: "ଏହି ଆଇନ ଧନୀ ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଗୁଲାମଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବନିଥିଲା"

Donald Trump On birthright citizenship: ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକାରେ ଜନ୍ମଗତ ନାଗରିକତା ଗୁଲାମଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା।
Donald Trump On birthright citizenship: ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକାରେ ଜନ୍ମଗତ ନାଗରିକତା (Birthright citizenship) ଗୁଲାମଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଆଇନ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଗୁଲାମଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା, ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାର ଦ୍ୱାରା ନାଗରିକତା ହାସଲ କରୁଥିବା ଧନୀ ବିଦେଶୀ ପରିବାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଏହା ସିଧାସଳଖ ସେହି ପରିବାରଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ, ଯେଉଁମାନେ ଆମେରିକାରେ ଜନ୍ମିତ ପିଲାମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବାର ପାଇଁ ଆଇନଗତ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି।
ଗୃହଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିଲା ଏହି ଆଇନ
ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, "ଯଦି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମୋ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ରାୟ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଆମେରିକୀୟ ପ୍ରବାସ ନୀତି ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆଘାତ ହେବ। ଏହି ମାମଲା ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ। ଏହି ଆଇନଟି ଗୁଲାମଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଆଇନକୁ ଭଲଭାବେ ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ୧୪ତମ ସଂଶୋଧନ ଗୃହଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେବଳ ଗୁଲାମଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଦେବା ଥିଲା। ଧନୀ ପ୍ରବାସୀମାନେ ଆମେରିକାରେ ଜନ୍ମ ନେଇ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବାର ପାଇଁ ନାଗରିକତା ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଏହି ଆଇନ ଏଥିପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇନଥିଲା।" ଟ୍ରମ୍ଫ ପଲିଟିକୋ ସହିତ ଏକ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ଏହା କହିଛନ୍ତି।
ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ମାନବାଧିକାର ଗୋଷ୍ଠୀ
କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଟ୍ରମ୍ପ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଜନ୍ମଗତ ନାଗରିକତାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ପାଇଁ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଆଦେଶରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲେ। ୧୮୬୮ ମସିହାରେ ପ୍ରଣୀତ ୧୪ତମ ସଂଶୋଧନରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆମେରିକାରେ ଜନ୍ମିତ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନାଗରିକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି ଅନେକ ମାନବାଧିକାର ଗୋଷ୍ଠୀ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି। ମାନବାଧିକାର ଗୋଷ୍ଠୀ ଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଆଦେଶ ମାଧ୍ୟମରେ କୌଣସି ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାରକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଇନ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏହି ବିଷୟ ଆମେରିକାର ସାମ୍ବିଧାନିକ ଢାଞ୍ଚାରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଜଡିତ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯେକୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦେଶର ପ୍ରବାସ ନୀତି ଉପରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ।
ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଉପରେ ନ୍ୟାୟାଳୟ ନେବ ନିଷ୍ପତ୍ତି
ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ୨୦ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୫ ପରେ ଆମେରିକାରେ ଜନ୍ମିତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନାଗରିକତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଇଥିଲା। ତଥାପି ଅନେକ ସଂଘୀୟ ଅଦାଲତ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଥିଲେ। ଅଦାଲତମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ମାମଲାର ସମସ୍ତ ଦିଗର ଶୁଣାଣି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ବିନା ନୂତନ ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଜୁନ୍ ୨୦୨୫ ରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଥିଲେ ଯେ ନିମ୍ନ ଅଦାଲତଗୁଡ଼ିକ ଏପରି ଏକ ବ୍ୟାପକ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅବରୋଧ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସ୍ୱତଃସ୍ପୃତ ଭାବରେ ବିଚାର କରି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ।
ଆଇନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନ କରିବା ନେଇ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଯୁକ୍ତି
ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା ଆଉ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ନୂତନ ପ୍ରବାସୀଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଜନ୍ମଗତ ନାଗରିକତା ଯୋଗୁଁ ଅବୈଧ ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ନାଗରିକତା ମଡେଲ ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଭଦାୟକ କରିବ ଯେଉଁମାନେ ଆମେରିକାରେ ଜନ୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ଥାୟୀ ପରିଚୟ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ତଥାପି ବିରୋଧୀ ଦଳ ଏବଂ ନାଗରିକ ଅଧିକାର ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପିଲାଙ୍କୁ ନାଗରିକତା ବିନା ଛାଡିଦେବ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ବିପଦରେ ପକାଇବ।
ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଚର୍ଚ୍ଚା
ଆମେରିକାକୁ ନାଗରିକ ଅଧିକାର ପାଇଁ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରମୁଖ ମଡେଲ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିବାରୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଅନେକ ଦେଶ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରବାସୀ ପରିବାରମାନଙ୍କ କଷ୍ଟକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇବ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେରିକା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବିତର୍କ ତୀବ୍ର ହେଉଛି। ଅନେକ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ସାଂସଦ ଏହାକୁ ଦେଶର ସାମ୍ବିଧାନିକ ଢାଞ୍ଚା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ, ନାଗରିକ ଅଧିକାର ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି।